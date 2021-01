Twitter expulsa a Donald Trump en medio de una purga general del sector tecnológico

Twitter, una de las redes sociales más populares en España, ha anunciado esta noche la expulsión de la cuenta de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Twitter se suma así a Facebook e Instagram, que bloquearon las cuentas de Trump al día siguiente del asalto al Capitolio de los EE. UU. para reclamar la victoria en las pasadas elecciones.

El papel de Trump en el asalto parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en Twitter y Facebook, que durante los últimos cuatro años han alojado sus cuentas de redes sociales pese a innumerables polémicas.

La última, un vídeo publicado en ambas redes durante la crisis, en el que el presidente saliente reitera que le "han robado" las elecciones y que "quiere" a los asaltantes; el vídeo no solo fue prohibido, sino que ha servido como la base para el posible 'impeachment' en el Senado, recibiendo el rechazo incluso de miembros del partido republicano por avivar las llamas de una insurrección.

Twitter expulsa a Donald Trump

Después de un debate interno, Mark Zuckerberg anunció el pasado jueves que cuentas de Trump en Facebook e Instagram serían bloqueadas de manera indefinida, y al menos hasta la inauguración del próximo presidente, Joe Biden.

Por su parte, Twitter puso como condición que Trump borrase tres mensajes que consideraba que apelaban a la violencia; una vez borrados, Trump recuperó su cuenta y volvió a publicar mensajes a sus casi 90 millones de seguidores.

La cuenta de Donald Trump ha sido suspendida Omicrono

Sin embargo, ahora Twitter ha dado marcha atrás, aparentemente en respuesta a esos nuevos mensajes, y ha cerrado la cuenta de Trump de manera permanente. En concreto, Twitter explica que el mensaje en el que apela a "75 millones de patriotas" a no ser tratados con "falta de respeto" o "de manera injusta", y el mensaje en el que anuncia que no acudirá a la ceremonia de inauguración de Joe Biden, se deben leer en el contexto de los eventos recientes.

Twitter considera que, teniendo en cuenta el "patrón" de comportamiento de Trump de las últimas semanas, esos mensajes van en contra de la política contra la glorificación de la violencia.

Sin embargo, la sensación es que Twitter quería expulsar a Trump por el vídeo publicado durante el asalto al Capitolio, y que ahora necesita una 'excusa' para hacerlo después de que su gran rival, Facebook, haya tomado la iniciativa.

Que Trump haya perdido su cuenta de Twitter no significa sólo que no pueda seguir publicando con ella, sino que no puede crear nuevas cuentas ni publicar en otras. De hecho, eso es justo lo que el presidente intentó en los minutos siguientes a la expulsión, usando al menos cinco cuentas relacionadas con su campaña o su puesto para publicar mensajes personales. Entre estas se encuentra la cuenta de @POTUS, que será transferida al equipo de Joe Biden en la inauguración del próximo 20 de enero.

Purga general

Trump no es el único que está siendo expulsado. Sus simpatizantes más extremistas también están sufriendo una purga general del sector tecnológico. Todo empezó el día de ayer, cuando Reddit, uno de los foros más populares en Internet, expulsó a la comunidad r/ por incitar a la violencia y por su comportamiento durante los eventos del pasado miércoles.

Parler ha sido expulsada de la Play Store CF. Omicrono

Pocas horas después, , la red social preferida por los seguidores de Trump, fue expulsada de la Play Store usada por los móviles Android. El motivo oficial ha sido "la falta de moderación" en la plataforma, que se enorgullece de permitir prácticamente cualquier tipo de contenido para evitar la "censura". Como era de esperar, eso ha provocado que la red se llene de pornografía y contenido extremo.

Apple también considera la expulsión de por los mismos motivos, pero a diferencia de Google, ha dado un periodo de gracia a los desarrolladores para que instrumenten la moderación necesaria en la plataforma.

Donald Trump y sus seguidores más fanáticos siempre han destacado por aprovechar las nuevas tecnologías para enviar su mensaje y reclutar nuevos miembros. Grupos como o los Proud han usado Facebook, Twitter, Reddit y otros servicios para expandirse, y ahora estas empresas se encuentran con el peligro de ser asociadas con actividades delictivas y la sedición.

