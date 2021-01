Política, zapatos y un hijo transexual: así es la vida actual de las protagonistas de 'Sexo en Nueva York'

'AND JUST LIKE THAT...'

Los fans de Sexo en Nueva York tienen un motivo para celebrar. La icónica serie que empezó en 1998 y terminó en 2004 -con dos películas posteriores, una en 2008 y otra en 2010- regresa, aunque lo hace con una gran ausencia. And just like that..., el nombre elegido para la segunda parte de la serie que se verá en exclusiva en HBO Max estará protagonizada por Sarah Jessica Parker (55 años), Kristin Davis (55) y Cynthia Nixon (54), tal y como ellas mismas confirmaban en sus respectivas redes sociales.

Los amantes de la eterna Samantha Jones, personaje interpretado por Kim Cattrall (64), aún no se han recuperado del drama tras conocer que el personaje más libre y deslenguado se cae del plantel por los conflictos personales entre la actriz británica y el equipo de la serie.

Charlote York, Carrie Bradshow y Cynthia Nixon en la primera película de 'Sexo en Nueva York'. Gtres

Principalmente por su guerra pública contra Sarah Jessica Parker, a la que destrozó en una entrevista en el programa Life stories de Piers Morgan (55) alegando que "nunca fuimos amigas, sino compañeras" y que "Sarah Jessica Parker podría haberse portado mejor como persona".

Las tres actrices protagonistas de esta esperadísima secuela ejercerán, además, de productoras ejecutivas y cobrarán un millón de dólares por cada capítulo. En estos diez años en los que Carrie, Charlotte y Miranda han desaparecido de la gran pantalla... ¿Cómo ha cambiado la vida de las actrices que encarnaron aquellos roles?

1. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker en su tienda de midtown en Nueva York. Gtres

La vida de Sarah Jessica Parker en los últimos tiempos es más normal de lo que se pudiera creer. Ha realizado algún que otro papel puntual en películas o series como Divorce, para HBO, la plataforma a la que lleva décadas vinculada laboralmente. El sueño de Carrie en la serie se hizo una realidad en la vida de Parker. Y es que en estos días, la joven escritora que soñaba vivir rodeada de zapatos hoy puede presumir de dirigir su propia empresa de calzado.

Es habitual ver a SJP en SJP -nombre elegido para su brand y su boutique- en Nueva York siendo ella quien atiende personalmente a sus clientes. En ningún caso el precio de los pumps de Parker alcanza el valor de los manolos por los que Carrie sentía extrema debilidad. Su precio oscila entre los 100 y los 200 dólares, dependiendo del modelo y la temporada.

La actriz Sarah Jessica Parker ayudando a una de sus clientas a elegir unos zapatos de la firma SJP. Gtres

En lo personal, Sarah Jessica sigue casada con su marido, el también actor Matthew Broderick (58) con quien se casó en 1997, un año antes de que se emitiera la primera temporada de Sexo en Nueva York. En estos 23 años de matrimonio, a Broderick le han acusado en infinidad de ocasiones de ser infiel a la actriz. Sin embargo, ella es algo que, a tenor de las informaciones, ha perdonado, olvidado o simplemente no ha creído.

Junto a él tiene tres hijos: James (18), que nació en octubre de 2002 -de hecho, tuvo que grabar algunos capítulos de la quinta temporada de SATC embarazada sin que el público pudiera darse cuenta- y las gemelas Marion Loretta (11) y Tabhita (11). Sus dos últimas hijas nacieron por gestación subrogada el 23 de junio de 2009.

2. Kristin Davis

Kristin Davis junto a su hija Gemma Rose. Gtres

Kristin Davis interpreta a Charlotte York, la mujer clásica, romántica, convencional y de tradiciones en todos los aspectos. En la realidad, Davis poco tiene que ver con York. La actriz nunca se ha casado. A lo largo de los años muchos han sido los nombres masculinos que se le han adjudicado como pareja sentimental: Alec Baldwin (62), Reed Diamond (53) o el guionista Aaron Sorkin (59), entre otros. "Intelectualmente siento que me gustaría tener una relación romántica, pero no sé cómo hacer que suceda en mi día a día. ¡No tengo tiempo!", desveló en Haute Living.

Kristin es madre soltera de dos hijos a los que adoptó en momentos muy distintos de su vida. En el año 2011 llegó Gemma Rose, cuyo proceso de adopción mantuvo absolutamente en secreto para evitar comentarios y especulaciones. "Cuando lo anuncié todo el mundo dijo: 'Oh, le ha puesto el nombre de su bebé de Sexo en Nueva York'. Ni siquiera me di cuenta conscientemente, en absoluto. Casi la llamo Rose, como primer nombre, porque seguía pensando que es un nombre precioso. ¿No es raro? Creo que lo hice inconscientemente". En 2018 llegó su hijo, Wilson, por expreso deseo de Gemma, que quería un hermano. Kristin Davis es una orgullosa madre soltera de dos niños, está muy involucrada con causas sociales y muy comprometida con salvar vidas de elefantes en África.

3. Cynthia Nixon

Cynthia Nixon junto a su pareja, Christine Marinoni y sus hijos Charlie y Samuel -antes Samantha-. Gtres

La vida real de Cynthia Nixon merece su propia temporada en la serie. Se separó en el año 2003 de su marido, Danny Mozes, fotógrafo y profesor con quien tuvo dos hijos: Charles (18) y Samantha (23), un joven transgénero hoy conocido bajo el nombre de Samuel o Seph, como lo llaman cariñosamente su familia. Tras su divorcio de Mozes, Nixon comenzó un hermoso romance con Christine Marinoni, famosa activista de los derechos LGTBIQ+ y trabajadora del Departamento de Educación de Nueva York. Se juraron amor eterno en una preciosa boda en el año 2012, un año después de que Nixon trajese al mundo a su tercer hijo, Max.

El diseñador Michael Growler con su hijo Max en las redes sociales de Cynthia Nixon. Instagram

"Nunca sentí que hubiese una parte de mí que despertó o salió del armario; no hubo lucha ni represión. Conocí a una mujer, me enamoré de ella y soy famosa", declaró hace unos años en New York Magazine sobre el interés mediático que provocó el hecho de que iniciara una relación con Marinoni. Cynthia Nixon es especialmente hermética con su vida privada. No obstante, en octubre del año pasado comunicó que el padre de Max es el diseñador Michael Growler, casado a su vez con otro hombre, William Bowers.

"Cuando tu papá es diseñador y tú siempre quisiste ser Pennywise", escribió la carismática actriz en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Growler y Max. En abril de 2018, Nixon pugnó por la candidatura demócrata para convertirse en gobernadora del Estado de Nueva York. Lleva casi dos décadas volcada en el activismo, centrado en la defensa de la enseñanza pública, el matrimonio gay y otras causas sociales.

[Más información: Sarah Jessica Parker, en Madrid: "Las mujeres deberían ganar el mismo salario que los hombres"]