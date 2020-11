Champ y Major, los 'primeros perros' de los Biden que vivirán en la Casa Blanca

La inminente llegada de Joe Biden (77 años) como presidente electo a la Casa Blanca y de su esposa, Jill Biden (69), como primera dama, traerá consigo una serie de cambios políticos y sociales que los separará radicalmente de la legislatura de los Trump. Además de cambios en materia ambiental, migratoria y de salud, hay un punto especial e incluso familiar y doméstico, en el que el matrimonio Biden ya les ha ganado terreno.

Así como Donald (74) y Melania Trump (50) rompieron con la tradición centenaria de tener a uno o varios perros como mascota en el hogar presidencial, Joe y Jill Biden ya han presentado al mundo a sus DOTUS: Dogs of the United States ("Perros de los Estados Unidos").

Ellos son Champ y Major Biden, dos pastores alemanes que no son desconocidos para los seguidores del que fuera vicepresidente de América en la era de Barack Obama (59). En el año 2008, la familia Biden compró a Champ. Diez años después, en 2018, ya conscientes de que los animales no deberían ser compras, Joe y Jill adoptaron a Major.

Efectivamente, tal y como apunta NBC News, Major, el can adoptado en noviembre de hace dos años, se convierte así en el primer perro de un refugio en vivir en la Casa Blanca. La familia Biden lo adoptó en Delaware Humane Association y desde allí, a través de sus redes sociales, destacaron públicamente la labor de la organización: "Estamos agradecidos por su trabajo en la búsqueda de hogares para perros como Major y otros innumerables animales".

Según indicó el presidente electo de Estados Unidos, Major -al que, como no podía ser de otra manera, han apellidado Biden- fue adoptado de una "camada de cachorros de pastores alemán que fueron abandonados y que no estaban en buen estado de salud". Tal y como contó Delaware Humane Association: "Una vez que pedimos ayuda para ellos en redes, Joe Biden se enteró y se puso en contacto con nosotros inmediatamente". Ambos hermanos disfrutarán de los inmensos jardines de la Casa Blanca al menos durante los próximos cuatro años.

El hecho de que los perros vuelvan al hogar presidencial de los americanos es una buena noticia para todos aquellos amantes de los animales. Todos los mandatarios americanos desde 1897 habían tenido su mascota. Una tradición que fue erradicaba por Donald Trump con su aterrizaje en Washington DC en noviembre de 2016. Con cierta sorna, en un mitin político en El Paso, Texas, en febrero de 2019, el magnate afirmó: "Aunque no me importaría tener un perro, no tendría tiempo para cuidarlo. ¿Cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca? No sé, lo encontraría un poco falso".

Champ y Major, los perros más famosos del mundo en estos momentos, ya son una sensación en las redes sociales. Sólo en su cuenta de Twitter contaban con más de 150.000 seguidores. Sin embargo, desde que se supo que Joe Biden se convertiría en el presidente de la primera potencia del mundo, la cuenta oficial de sus pastores alemanes ha sido suspendida por motivos desconocidos. Por el momento, sus fotos sólo se pueden ver en Instagram, donde ya tienen más de 50.000 followers.

