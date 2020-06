La falsa sonrisa de Melania junto a Donald Trump: el vídeo del que todo el mundo habla

No corren buenos tiempos para Donald Trump (73 años), que está viendo su posición duramente criticada a raíz de la muerte de George Floyd y de su polémica gestión sobre la crisis del Covid-19. Unas controversias que le están valiendo muchas críticas, y a las que se ha sumado este martes una nueva polémica a raíz de la falsa sonrisa que le ha dedicado su esposa, Melania Trump (50) y que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Durante la visita de la pareja al Centro Cultural Papa Juan Pablo II para dejar una corona de flores con motivo de las víctimas de la pandemia de coronavirus, el presidente de Estados Unidos ha querido mostrarse dolido y ha buscado la complicidad de Melania. Sin embargo, la respuesta de ella ha sido tan forzada que se ha terminado convirtiendo en un gesto viral.

La primera dama, que ha acudido vestida completamente de luto y con su rostro tapado por unas grandes gafas, ha intentado responder de forma cómplice al comentario de su esposo con una sonrisa que no ha quedado nada natural. Todo lo contrario, se ha visto un gesto forzado e impuesto que multitud de seguidores han recogido en varios vídeos que se han convertido en trending topic en Twitter y que han generado un aluvión de comentarios.

Donald Trump pide a Melania que sonría a los fotógrafos al posar para ellos.



Que alguien la rescate y la ponga a salvo, por favor.



Está claro que hay tristeza detrás de esas gafas negras y esas costosas prendas de vestir.#FreeMelania #blackoutuesday pic.twitter.com/RP8WbguUNC — Ibon Perez (@ibonpereztv) June 2, 2020

"Donald Trump pide a Melania que sonría a los fotógrafos al posar para ellos. Que alguien la rescate y la ponga a salvo, por favor. Está claro que hay tristeza detrás de esas gafas negras y esas costosas prendas de vestir", ha comentado uno de los usuarios en Twitter.

Lo cierto es que muchos de los seguidores han querido mostrar su apoyo a la Primera Dama, señalando que tiene que ser difícil su posición cuando su esposo está constantemente envuelto en polémicas, especialmente en los últimos días a causa de la actuación policial en las protestas por George Floyd.

Totalmente aterradora esta imagen... Se puede percibir claramente que está mujer lo está pasando fatal — AnonadadaXXI🎗 (@Stopmentiras69) June 2, 2020

Como un pájaro en jaula de oro. — Rocio Syra (@syra2008) June 2, 2020

Ella es la primera que sufre a este infraser. Me da pena. — Mukat🔻 (@Mukat07806186) June 2, 2020

"Ella es la primera que sufre a este infraser. Me da pena", "Como un pájaro en jaula de oro", "Totalmente aterradora esta imagen... Se puede percibir claramente que está mujer lo está pasando fatal" o "De verdad no entiendo como hay mujeres que son capaces de hacer este tipo de comentarios machistas y culpabilizar a la víctima, que coño importa si el tío tiene dinero o no, si está sufriendo algún tipo de abuso eso no importa. ES UNA VICTIMA", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros, sin embargo, han sido muy críticos con Melania Trump y han señalado que ella "sabía donde se metía" cuando contrajo matrimonio con el empresario. "Ella sabía perfectamente dónde se metía. Esta no es ninguna pobrecita... le encanta el dinero y el poder. Ahora que apechuge" o "no voy a defender al tipo, pero de él se han divorciado 2 antes. Hay mujeres que lamentablemente permanecen en cierto tipo de relaciones tóxicas por intereses personales, dinero, estatus, comodidad, etc. No todo es un caso víctima, la gente adulta toma decisiones", son otros de los comentarios que se pueden leer.

No voy a defender al tipo, pero de él se han divorciado 2 antes. Hay mujeres que lamentablemente permanecen en cierto tipo de relaciones tóxicas por intereses personales, dinero, estatus, comodidad, etc. No todo es un caso víctima, la gente adulta toma decisiones. — Zary (@ConSolPorFavor) June 2, 2020

Ella sabía perfectamente dónde se metía. Esta no es ninguna pobrecita... le encanta el dinero y el poder. Ahora que apechuge — EL MUNDO AL REVÉS🤘🏻🌴💚 (@hugoadara) June 2, 2020

