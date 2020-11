El Maestro Joao le lee el culo en directo a Buenafuente en 'Late Motiv'

El vidente y concursante de televisión, Maestro Joao (56 años), se ha cambiado de cadena de televisión por unas horas este lunes para convertirse en el invitado sorpresa del programa de Movistar+ Late Motiv, presentado por Andreu Buenafuente (55). Una visita que no ha pasado inadvertida para nadie, ya que, si bien Joao no ha llevado consigo una bola de cristal ni las cartas del tarot, sí le ha realizado, en un momento dado, al presentador uno de sus rituales más célebres en la televisión: su 'lectura' del trasero.

Lo ha hecho en directo, y, para sorpresa de todos, Buenafuente ha accedido de buena gana. "Si a mí en 30 años de carrera me dicen que va a acabar mi carrera, porque mi carrera va a acabar, enseñándole el culo al invitado, le digo 'pero tú, ¿qué te has tomado, colega?' Los tiempos han cambiado", ha reflexionado Andreu minutos antes.

Ojo porque @maestro_joao augura un buen futuro profesional a Andreu @Buenafuente. A pesar de esto. pic.twitter.com/y82igkt79p — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 9, 2020

"Ganas mucho así, ganas mucho al natural", han sido las primeras palabras del Maestro cuando Andreu se ha despojado de su ropa interior. Acto seguido, y ya en un tono más 'profesional', el que fuera concursante de Supervivientes 2018 y Gran Hermano VIP 7 ha comenzado la 'lectura' del culo del humorista de Reus. "Tienes marquitas de cosas nuevas que te llegan. Hay una que estaba propuesta desde hace un tiempo y que se quedó paralizada, pero que viene ahora y viene con fuerza", ha vaticinado.

Ahí no se han quedado sus predicciones. "Te comes muchísimo el coco con preguntas muy filosóficas, muy difíciles, muy raras, y entonces eso te lleva, a veces, a guardarte las cosas, a callártelas porque crees que no te van a entender", ha apuntado el Maestro, quien, en varios momentos, no ha dudado en palparle el trasero a Andreu para cerciorarse bien de los resultados. "Tienes la mano fría", le ha advertido Buenafuente.

En un momento dado, Joao también se ha interesado por una cicatriz que Buenafuente tiene en la parte inferior de la espalda a causa de una intervención quirúrgica. "Tú tenías unos proyectos, unos planes, que querías realizar. Y en esa época hubo como un antes y un después en tu vida porque eso cambió tu destino", ha apostillado el Maestro Joao, para añadir que el productor tiene "un futuro profesional grandísimo". "A ti te van a dar lo más grande. Acuérdate de lo que te digo", ha aclarado.

Algunos privilegiados ya han tenido acceso a la vacuna de PFIZER. pic.twitter.com/6YuiHgd5zJ — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) November 9, 2020

"No está diciendo ninguna tontería, lo digo de verdad. Me pensaba que esto sería una tontería pero no por minimizar tu trabajo. Y has dicho cosas que... joder. En serio", ha corroborado, no sin cierta sorna, Andreu. "Podemos quedar mañana y te aclaro", le ha replicado El Maestro Joao entre risas. Más allá de este momentazo televisivo, Maestro Joao también ha hablado del follow que le hizo Pedro Sánchez (48), con el que también comparte apellido materno (Castejón): "Alguna gente le dice que cambie de vidente porque se piensa que soy yo. Aunque no lo sea, el hombre tiene una buena lectura porque yo se lo veo".

"¿Te imaginas al presidente del Gobierno pidiéndote que vayas a Moncloa para que le leas el culo?", le ha preguntado Buenafuente durante la entrevista. "Hombre, eso me cambia la vida y la batería del móvil porque llamaría a las amigas corriendo", ha asegurado el Maestro Joao.

