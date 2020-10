El Maestro Joao defiende la relación de Tom Brusse y Sandra Pica

Después de su divertido paso por el reality Solo, el Maestro Joao (56 años) ha recuperado su ajetreada vida social y ha salido a cenar con Tom Brusse (27) y su pareja, Sandra (21), con los que se desconocía que tenía una amistad. Pero el vidente es toda una caja de sorpresas, y no ha dudado en hablar maravillas no solo del marroquí sino de la relación que éste mantiene con la tentadora por la que dejó a Melyssa Pinto (28), que para el adivino es real completamente.

Además, y tan sincero como siempre, Joao no tiene reparos en confesar que, aunque no la conoce, Melyssa no le gusta nada.

Aquí bien acompañado de Tom y Sandra. Personajes del momento.

Sí, del momento. He hablado más con Tom, a ella la he conocido hoy pero para mí maravillosos, qué quieres que te diga. Tom me parece un chico súper inteligente, le tengo como un chico súper educado, es un hombre en toda la extensión de la palabra y me encantan.

Le hemos visto discutir fuertemente con la ex suegra, la ha llamado de todo.

Yo entiendo el dolor de ella como madre pero entiendo que fuertemente ha discutido más ella con él que él con ella. Yo le he visto a él siendo un caballero. Para mí fue muy dura, entiendo el respeto y el dolor, inclusivo él lo entiende también pero yo creo que él ha sido un señor que se ha comportado muy educado y muy correcto la verdad.

Maestro Joa en una imagen de archivo. Gtres

¿A Melyssa la conoce?

No, no la conozco. También he de decir que no me la creo mucho pero eso es un detalle personal, al no conocerla no me gusta juzgar a nadie. Escuchando a Tom y como telespectador, no me la creo tanto. De entrada nadie tiene la razón en todo.

Se habla de unos audios de Tom y Sandra que salieron y que les han llamado montajistas.

Yo te digo una cosa, he estado con ellos y lo que yo percibo de ellos estando en la intimidad no es ningún montaje. Lo que yo percibo es una relación real, dos personas enamoradas y realmente no te puedo hablar de los audios ni de nada de eso, no sé cómo va. Yo estoy con una pareja de enamorados, me parecen maravillosos. Yo le he dicho a ella si no lo quieres tú, me lo quedo yo.

¿Qué ha pasado ahí con el señor Sánchez?

La realidad es que me sigue en Twitter que es lo que dije y es cierto que en alguna ocasión le he dado mi opinión sobre algo y ha respondido muy educadamente. Lo he dicho sin tener el por qué, por aquello de la coincidencia del apellido y ese tipo de cosas. Yo lo respeto muchísimo y espero que haga las cosas muy bien que es lo que yo quiero.

Tom Brusse y Sandra Pica en Madrid. Gtres

Qué proyectos tiene, le hemos visto en la casa solito y ahora qué toca.

La verdad es que yo trabajo mucho con el destino, dejo que el destino sea quien traiga las cosas. Espero hacer cosas bonitas, que entretengan a la gente, poder seguir trabajando y que todo el mundo pueda seguir trabajando que salgamos de esta de una vez.

¿Iría a 'La isla de las tentaciones'?

Ahora no, ni muerto. De momento estoy viviendo ese momento de felicidad tan grande, estoy enamorado como nunca en mi vida. Para mi es muy importante el sentimiento, si es verdadero no hay nadie que se pueda meter por medio. Como dijo Isabel Pantoja, si una relación no está enferma y es sana, no hay nadie que la destruya. Yo prefiero ser yo su tentación, nada más.

