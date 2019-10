El gran cambio físico de la cantante Adele tras perder 19 kilos

Adele Adkins (31 años) es una mujer nueva. Tras dos años de silencio en los que su vida ha dado giros inesperados no solo en lo laboral sino también en lo personal, la cantante británica ha vuelto a las redes sociales. La autora de Hello ha dejado boquiabiertos a sus casi 33 millones de seguidores publicando una fotografía acompañada de un mensaje que no deja lugar a ningún tipo de dudas. Lo primero que ha llamado la atención ha sido su nueva imagen.

Muy delgada, muy rubia y con un look lady muy sofisticado all-black-everything, la artista ha salido de su letargo para ir a una fiesta muy especial: el cumpleaños del rapero Drake (33). Junto a la famosa instantánea, que ya supera los 2'7 millones de likes, un claro mensaje: "Solía llorar pero ahora sudo. Feliz cumpleaños a una de las personas más amables y divertidas que conozco".

Las palabras seleccionadas por Adele no son aleatorias, no es un mensaje al azar. La diva de las baladas hace alusión indirecta a su situación sentimental, pues el pasado mes de abril, sus representantes anunciaban la separación de la cantante con su marido, Simon Konecki (45), tras siete años juntos y un hijo en común: Angelo (7).

En un comunicado divulgado por Benny Tarantini y Carl Fysh, los agentes de la artista indicaron que ambos, Adele y Konecki, "están comprometidos a criar juntos con amor a su hijo", Angelo. "Como siempre, piden privacidad. No habrá más comentarios", se agregó en la nota. Este quiebre matrimonial llegó justo en el descanso que la cantante se tomaba tras clausurar la exitosa gira mundial con la que promocionó de su último álbum: 25. Un momento perfecto de inspiración para volver a componer los versos musicales del que será su próximo disco.

Adele Adkins antes y después de su gran cambio.

Cabe recordar que Adele escribió las aclamadas canciones 21, uno de los álbumes más vendidos del siglo XXI, tras sufrir un fatal desengaño amoroso. A este respecto ella llegó a comentar que "fui muy abierta con los temas de mis canciones, y con eso herí un poco los sentimientos de algunas personas. Siendo tan sincera y un poco más inmadura de lo que soy ahora, dije cosas como: 'No me importa, él me rompió el corazón, da igual'. Me sentí un poco mal por ello".

Ahora "no llora", pero "sí suda". Su vida ha dado un viraje tras su ruptura pero también ha cambiado en un aspecto más superficial. Adele ha perdido 19 kilos desde su última aparición en público. En lo que va de año, la londinense tan solo ha publicado 13 fotografías en su cuenta de Instagram y rara vez en una imagen suya. Apenas algunas inspiraciones, memes e incluso algún mensaje privado con un amigo mostrando su excitación tras haber visto el tráiler del documental Homecoming de Beyoncé (38) en su histórico concierto del festival de Coachella.

Adele y Drake en el cumpleaños del rapero.

Algunos medios de comunicación internacionales apuntan que para conseguir esta nueva silueta que orgullosa exhibió en el cumpleaños de Drake, Adele se ha sometido a una estricta dieta. Además de estar preparando su voz, también está poniendo a punto su cuerpo con una nueva rutina de ejercicios al que añadió pilates. Su alimentación viene con polémica, pues Adele se habría sometido a la dieta Sirtfood, famosa por hacerte bajar hasta 3 kilos por semana (y en la que están permitidos el chocolate y el vino). La bajada de peso es más que evidente, aunque ya en el mes de junio se filtró la noticia de que Adkins se había puesto manos a la obra junto a la actriz Ayda Field para cambiar su estilo de vida.

Fuentes cercanas a Adele informaron al periódico The Sun que la cantante tiene nuevos planes para ella y para su hijo: "Adele disfruta de pasar tiempo a solas y tal parece que, por ahora, su prioridad es ella misma; además, por supuesto, de ser la mamá de Angelo". Tal y como apunta esta fuente, "Adele ama su nueva rutina de ejercicios y realmente le está funcionando muy bien. El que haya perdido peso, para ella es un plus. La gente que la rodea está feliz de verla más relajada y que no haya otra cosa que una actitud positiva y buenos deseos en ella. Tiene un nuevo estilo de vida".

El rapero Skepta y la cantante Adele.

El mismo diario publicó a principios de octubre que Adele podría haber encontrado de nuevo el amor junto al rapero Skepta (37). Con él celebró su cumpleaños en Londres a mediados de septiembre y un testigo desveló que "han estado cerca el uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente hay una relación especial". Además, se afirmó que "están pasando cada vez más tiempo juntos", recordando que "los dos son muy celosos de su vida privada".

