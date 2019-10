El inesperado giro en la lucha de Javier Santos tras ser reconocido como hijo de Julio Iglesias

Fue el pasado mes de julio cuando la titánica batalla de Javier Sánchez Santos (42 años) para ser reconocido como hijo de Julio Iglesias (75) encontraba cierto solaz y reconocimiento cuando la sentencia fallaba a su favor: era reconocido hijo legal del intérprete internacional. Después vendría el esperado recurso del cantante -quien niega la mayor- y ahora, en medio de un escrito por parte del letrado del joven, Fernando Osuna, a modo de respuesta en el que se oponen al citado recurso, se desvela otra información que JALEOS ha podido contrastar.

Unos importantes inversores americanos y europeos han descolgado un teléfono y llamado a Javier Santos con una suculenta oferta en su cartera: comprarle la hipotética y futura herencia millonaria que percibiría. A cambio de ella, una impactante cantidad de dinero. Este periódico se ha puesto en contacto con Osuna y aclara este extremo: "Lógicamente, todavía no existe herencia porque Julio Iglesias está vivo. Lo que estos inversores han ofrecido es lo que se conoce en Derecho como expectativas".

Julio Iglesias junto a su hijo legal Javier Santos en montaje JALEOS.

En otras palabras, estos inversores "ponen precio" y están pendientes de las fortunas con las que pueden obtener grandes beneficios. Teniendo en cuenta que Javier Santos ha reconocido recientemente que si todo sale favorable para él se quitará el apellido -de tan poco como quiere sacarle rédito a la fama y fortuna de Iglesias-, ¿cuál es su postura ante esta irresistible propuesta monetaria? "Todavía no hay una respuesta en firme por su parte, él lo está valorando y estudiando en estos momentos". Y es que, antes de que llegue ese momento, aún quedan flecos más acuciantes por cerrar.

Así lo apostilla el abogado de Javier Santos a este medio: "Julio Iglesias recurrió la sentencia y se nos dieron unos días para contestar y hemos redactado un escrito oponiéndonos a los recursos de los abogados de Iglesias". Una vez emitidas las posturas de ambas partes, queda esperar unos meses: "Creo que, si todo va bien, sobre febrero o marzo saldrá la sentencia definitiva resolviendo este caso".

Javier Santos: "El dinero es lo que menos me importa"

Javier Iglesias con su madre María Edite Santos llegando a los juzgados de Valencia en julio de 2019. Gtres

Fue el pasado mes de septiembre cuando Javier Santos se sentó en Espejo Público para hablar de esta situación judicial con Julio Iglesias. "Estamos en un punto que tenemos una sentencia favorable, mi padre recurrió en el último momento", explicaba el joven, para aclarar más tarde: "Una vez tuve la prueba de AND empecé a decir padre porque hay que llamar las cosas como son, mi padre biológico, pero es duro por este rechazo público". En esa punto, desmentía de plano su interés económico: "Mi caso es un caso único y le perjudica mucho a él. El dinero es lo que menos importa". Por ese motivo le duele tamaño rechazo: "Siempre me hago esa pregunta y se la hice a él en una carta que le mande, pero no me contestó". Sin embargo, espera que algún día puedan hablar en persona: "Tengo la esperanza de que podamos reunirnos".

"No mendigo cariño pero me gustaría conocer a la persona que me dio la vida", declaraba mientras explicaba los motivos de esta titánica lucha: "Me hace más daño ver a mi madre sufrir, que el sufrimiento que pueda tener yo". Además, sentenciaba sobre el dolor de su madre, María Santos: "La sociedad ha cambiado y yo soy feminista por naturaleza. Se ha tratado a la mujer como el sexo débil, pero realmente es el fuerte y que se le de el valor que se le está dando a la mujer es muy importante y también para mi caso".

En medio de esta batalla Javier aprovechaba para desvelar una muy buena noticia en su vida personal: "La mejor almohada es tener una conciencia tranquila, yo duermo con un lirón, aunque se va a acabar pronto porque voy a ser padre". Aunque sabía que se llamará Angelina, aclaraba que aun desconocía qué apellidos llevará la pequeña, aunque le gustaría que fuese Iglesias y desvela que él mismo se cambiará el apellido: "Tengo claro que si sale todo a mi favor no dudaré en cambiarme el apellido".

