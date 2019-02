Así es la clínica de transplantes capilares que Cristiano Ronaldo abre en Madrid

Cristiano Ronaldo (34 años) ha elegido la capital de España para iniciar un nuevo proyecto profesional, una clínica de transplantes capilares, que pertenece al grupo Insparya, y que abrirá sus puertas al público el próximo 18 de marzo.

El lugar tiene 2.500 metros cuadrados divididos en seis plantas, contará con capacidad para realizar 18 transplantes diarios y trabajarán más de 150 profesionales especializados en el sector. Para los más interesados, cabe destacar que el precio de los injertos capilares pueden variar entre los 3.000 y los 6.000 euros dependiendo de la densidad capilar deseada.

Cristiano ha apostado mucho por esta nueva aventura empresarial: "Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que quería invertir. He querido que la primera clínica, de la expansión internacional esté ubicada en Madrid, ciudad en la que he vivido muchos años. Os espero a todos a partir del 18 de marzo", declaraba Cristiano.

Nueva clínica de Insparya en Madrid

El motivo por el que ha elegido Madrid no se debe a su pasado como jugador del Real Madrid, y tampoco por las acciones que este tiene en el hotel de la Gran Vía, sino por temas de mercado y de estadísticas, ya que España es uno de los lugares en los que más personas con alopecia residen en la actualidad.

Esta es otra más de las muchas clínicas que tiene la empresa portuguesa, en la que el novio de Georgina Rodríguez (25) posee el 50% de sus acciones. Madrid es el primer paso de la expansión internacional del grupo que aspira a convertirse en líder mundial de transplantes en menos de dos años, y que es muy posible que consiga gracias a la publicidad y la visibilidad del futbolista.

Los últimos meses en la vida de Cristiano Ronaldo han estado sometidos a muchos cambios. A mediados de julio, el futbolista anunciaba su marcha del Real Madrid y decidía mudarse a Italia junto a su pareja y sus cuatro hijos. A esto se le han sumado sus problemas legales que han visto la luz en los últimos tiempos: el futbolista aceptaba una condena de cárcel de 23 meses por delitos fiscales. Además el jugador se enfrenta a la reapertura del caso de una presunta violación en 2009 en Las Vegas que puede ver afectados sus negocios.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegando a la Audiencia Provincial de Madrid en enero de 2019. Gtres

