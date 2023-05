La coronación de Carlos III, minuto a minuto: todos los actos, recorridos y horarios

Millones de personas de todo el mundo se preparan para celebrar este sábado 6 de mayo la coronación de Carlos III (74 años), una ceremonia con gran boato que tendrá lugar en la londinense Abadía de Westminster y contará con la asistencia de más de 2.000 personas. El Rey será entronizado junto con Camilla (75), quien dejará de ser la reina 'consorte', y se convertirá en el 40º monarca reinante coronado allí desde el año 1066.

A las 6 de la mañana hora local (una hora más en España) se habilitarán las zonas para todos aquellos curiosos que quieran vivir este momento histórico. Desde ese momento, y hasta el próximo lunes 8 de mayo, se sucederán las celebraciones.

Sábado 6 de mayo

06:00 - Las calles se llenan

(07:00 hora española)

Los actos oficiales darán comienzo con una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster, y los espacios dispuestos a lo largo de la ruta para los viandantes abrirán sus puertas a las 06:00.

En el exterior del Palacio de Buckingham se han instalado gradas para los invitados, entre los que se encuentran veteranos de las fuerzas armadas, personal de las organizaciones de voluntariado y casi 850 asistentes del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés). También se han instalado por rincones de todo el país pantallas para poder seguir la ceremonia.

Recorrido de la comitiva hacia la ceremonia de coronación. Horario en España. Lina Smith

10:20 - Comienza la procesión

(11:20 hora española)

La procesión del rey Carlos y la reina Camilla partirá del Palacio de Buckingham a las 10:20 y se dirigirá por The Mall hasta Trafalgar Square. Luego seguirá por Whitehall y Parliament Street, antes de girar hacia Parliament Square y Broad Sanctuary para llegar a la Great West Door de la Abadía de Westminster.

Rompiendo con la tradición, los Reyes viajarán en la carroza del Jubileo de Diamante, en lugar de en la más antigua e incómoda carroza dorada de estado. Se espera que el cortejo llegue a la Abadía poco antes de las 11.00 horas, y es probable que el Rey vista uniforme militar en lugar de los tradicionales pantalones y medias de seda que llevaron los reyes anteriores.

11:00 - Ceremonia en marcha

(12:00 hora española)

El rey Carlos entrará por la Gran Puerta Oeste y avanzará por la nave hasta llegar al espacio central de la Abadía, donde se encuentra el altar. Le precederán procesiones formadas por líderes y representantes religiosos, y representantes de algunos países de la Commonwealth que portarán las banderas de su país e irán acompañados por los gobernadores generales y primeros ministros. Entre ellos estará el primer ministro británico, Rishi Sunak, que también pronunciará una lectura durante el servicio.

La ceremonia comenzará a las 11:00 y estará amenizada con música seleccionada por el Rey, con 12 piezas inéditas encargadas para la ocasión. El nieto del Rey, el príncipe Jorge, de nueve años, será uno de los pajes de honor que acompañarán a Carlos en el evento. La misa, que durará algo menos de dos horas, constará de cinco etapas. Por primera vez, se invitará al público a jurar lealtad al nuevo monarca, en una parte del servicio que los organizadores denominan el 'coro de millones de voces'. En otra desviación de la antigua tradición, el clero femenino tendrá un papel destacado y los líderes religiosos de otras confesiones participarán activamente.

Plano de la Abadía de Westminster. Lina Smith

Primera etapa: El reconocimiento

Carlos III será presentado al 'pueblo', una tradición que se remonta a la época anglosajona. De pie junto a la silla de coronación, de 700 años de antigüedad, el Rey se girará para mirar a los cuatro lados de la Abadía y será proclamado 'indudable rey' antes de que se pida a la congregación que muestre su homenaje y servicio. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby (67), dará el primer discurso pero, por primera vez, las declaraciones posteriores correrán a cargo de la dama de la Jarretera y la dama del Cardo (que representan a las órdenes de caballería más antiguas de Inglaterra y Escocia, respectivamente). A continuación, los congregados gritarán '¡Dios salve al Rey!' y las trompetas sonarán después de cada reconocimiento.

Segunda etapa: El juramento

Justo antes del juramento, el arzobispo de Canterbury reconocerá las múltiples confesiones que se observan en el Reino Unido diciendo que la Iglesia de Inglaterra "tratará de fomentar un entorno en el que las personas de todas las confesiones puedan vivir libremente". A continuación, Justin Welby pedirá al Rey que confirme que defenderá la ley de la Iglesia de Inglaterra durante su reinado, y Carlos III pondrá su mano sobre el Santo Evangelio mientras se compromete a "cumplir y mantener" esas promesas. También tendrá que jurar el cargo ante el Consejo de Adhesión, afirmando que él es un "fiel protestante".

Tercera etapa: La unción

En esta fase, el Rey se quitará el manto ceremonial y se sentará en la silla de coronación para ser ungido. El arzobispo verterá un aceite especial en la cuchara de coronación, antes de untarlo sobre el monarca en forma de cruz en la cabeza, el pecho y las manos. El aceite se produce expresamente para la coronación a partir de aceitunas recogidas en dos olivares del Monte de los Olivos, en Jerusalén, y consagradas en una ceremonia especial en la Iglesia del Santo Sepulcro, en la misma ciudad. Se colocará un biombo alrededor de la silla para evitar que el público pueda ver al Rey, pues esta se considera la parte más sagrada del servicio.

Cuarta etapa: La investidura

Este es el único momento en la vida de Carlos III en que portará la corona de San Eduardo. Esta corona debe su nombre a una versión muy anterior hecha para el rey Eduardo el Confesor, y que se dice que fue utilizada en las coronaciones celebradas después de 1220, hasta que el revolucionario Oliver Cromwell la mandó fundir. El Rey Carlos III será el séptimo monarca en llevarla después de que lo hicieran Carlos II, Jaime II, Guillermo III, Jorge V, Jorge VI e Isabel II, quien la llevó por última vez en su coronación en 1953.

Símbolos de la coronación. Lina Smith

Por otro lado, el Rey recibirá una reluciente capa dorada llamada Supertúnica, y se le entregarán objetos como el orbe del soberano, el anillo de coronación, el cetro del soberano con cruz y el cetro del soberano con paloma. A continuación, el arzobispo colocará la corona de San Eduardo sobre la cabeza del Rey y las campanas de la abadía repicarán durante dos minutos, sonarán las trompetas y se dispararán salvas en todo el país.

Quinta etapa: La entronización

En la parte final de la ceremonia, el Rey ascenderá al trono. Tradicionalmente, algunos miembros de la realeza rendían homenaje al monarca de turno arrodillándose ante él, jurándole lealtad y besándole la mano derecha. Sin embargo, el Príncipe Guillermo (40), hijo mayor del monarca, será el único que se arrodille ante Carlos III. El arzobispo invitará tanto a las personas presentes en la Abadía como a aquellas que vean la ceremonia desde casa a jurar lealtad en lo que los organizadores califican de "momento nuevo y significativo en la tradición de la coronación". Tras el homenaje, la Reina Camilla será ungida, coronada y entronizada en una ceremonia más sencilla, aunque ella no tendrá que prestar juramento. Camilla será coronada con la antigua corona de María de Teck, bisabuela de Carlos III. Para terminar la ceremonia, los Reyes tomarán la sagrada comunión.

La salida

El Rey y la Reina Consorte descenderán de sus tronos y entrarán en la Capilla de San Eduardo, situada detrás del altar mayor, donde Carlos se quitará la corona de San Eduardo y se pondrá la llamada corona del Estado Imperial, antes de unirse a la procesión de salida de la Abadía al tiempo que suena el himno nacional.

13:00 - Regreso a palacio

(14:00 hora española)

A continuación, Carlos y Camilla regresarán al Palacio de Buckingham por el camino inverso al de su llegada, esta vez viajando en el Carruaje de Estado Dorado, que tiene 260 años de antiguëdad y fue utilizado por primera vez por el rey Jorge III para asistir a la apertura del Parlamento en 1762. Alrededor de las 13:45, los Reyes recibirán el saludo real por parte de los militares en los jardines del palacio.

La carroza de oro, en una imagen de junio de 2022. Gtres

14:30 - Sobrevuelo de Buckingham

(15:30 hora española)

Desde la coronación de Eduardo VII en 1902, es habitual que el nuevo monarca salude desde el balcón del palacio de Buckingham a la multitud presente en The Mall. En 1953, la reina Isabel II asistió junto a su madre, sus hijos y su hermana, entre otros miembros de la realeza, a un desfile aéreo en el que participaron cientos de aviones. Aunque está confirmado que Carlos y Camilla continuarán esta tradición, se desconoce qué miembros de la Familia Real británica les acompañarán.

Domingo 7 de mayo

Las celebraciones de la coronación continuarán el domingo 7 de mayo, cuando la BBC organizará y retransmitirá en vivo un concierto especial en el Castillo de Windsor, donde diversas estrellas del panorama musical saldrán al escenario a partir de las 20:00 (hora local). Entre ellas, se encuentran Katy Perry, Take That y Lionel Richie.

Asimismo, ese día también se llevará a cabo por todo el país el llamado Gran Almuerzo, un evento que anima a las comunidades de vecinos a salir a la calle para compartir comida y disfrute.

Lunes 8 de mayo

Dos días después de la coronación, el lunes 8 de mayo, se invitará a los británicos a participar en The Big Help Out, una iniciativa que busca alentar a las personas a unirse a voluntariados en sus zonas locales.

