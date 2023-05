Escucha la lista de reproducción completa de la coronación de Carlos III y la canción vetada a última hora

Este sábado 6 de mayo, Carlos III (74 años) y Camilla (75) serán coronados en la Abadía de Westminster con 2.000 invitados como testigos. Los Reyes, sin embargo, también quieren que todos los seguidores la monarquía participen en este gran día sumándose, entre otros proyectos, al repertorio musical que amenizará la coronación.

El pasado 6 de febrero, un día marcado en rojo en el calendario de los Windsor, ya que fue en esta fecha -en 1952- cuando Isabel II se convirtió en Reina de Inglaterra tras la muerte de su padre, Jorge VI, Buckingham lanzó la lista Coronation Celebration Playlist, que suma casi dos horas en Spotify y en un principio, incluía 27 canciones.

Ahora, la lista está formada por 26 temas, después de que se decidiera retirar el clásico I'm Gonna Be, de The Proclaimers, tras descubrirse unas polémicas declaraciones de la banda. El pasado septiembre, uno de los integrantes del grupo, Charlie Reid, manifestó su apoyo a Symon Hill, un hombre que fue acusado de usar palabras amenazantes durante una ceremonia del Rey en Oxford.

Para su coronación, Carlos y Camilla han confiado, sobre todo, en artistas británicos. La playlist comienza con Come Together, de The Beatles. Le sigue Let's Dance, de David Bowie, A Sky Full of Stars, de Coldplay, o Celestial, de Ed Sheeran. La completan otros grandes temas de Queen, Harry Styles, Michael Bublé o las Spice Girls. Finaliza, en sintonía con el motivo solemne, con King, de Years & Years.

Escucha la playlist, a continuación.

1. Come Together - The Beatles

La música de Los Beatles era un imprescindible en la coronación. Es uno de los grupos más exitosos e influyentes de Reino Unido y uno de los favoritos de la reina Isabel II. La fallecida monarca, de hecho, les otorgó la medalla de la Orden del Imperio británico. Come Together, en español Vengan juntos, empezó como un intento de Lennon por escribir una canción para Timothy Leary en su campaña electoral por la gobernación de California.

2. Daddy Cool - Boney M.

A la reproducción de su coronación, Carlos y Camilla han sumado esta canción de la agrupación alemana que se convirtió en un éxito internacional en la década de los 70, cuando el Rey tenía 26 años.

3. A Sky Full of Stars - Coldplay

Es uno de los grandes éxitos de la banda británica y en 2020 fue escogido por Joe Biden (80) y Kamala Harris (58) tras su victoria en las elecciones presidenciales. En español se traduce como Un cielo lleno de estrellas. Siguiendo sus pasos, Carlos y Camilla lo incluyen en su gran día.

4. Let's Dance - David Bowie

Bowie, una de las grandes estrellas de Reino Unido, también fue uno de los favoritos de la reina Isabel II, a pesar de haber rechazado la Orden del Imperio británico que le quiso otorgar la monarca hasta en dos ocasiones. Let's Dance fue uno de sus grandes éxitos, alcanzando la primera posición de la lista Billboard Hot 100.

5. Celestial - Ed Sheeran

El cantautor tuvo la oportunidad de conocer a la reina Isabel II y esta vez formará parte del hilo musical de la coronación de Carlos y Camilla. Celestial fue lanzada en septiembre de 2022 en colaboración con The Pokémon Company y aparece en los créditos finales del videojuego Pokémon Scarlet and Violet.

6. One Day Like This - Elbow

Elbow ha sido otra de las bandas británicas en las que han confiado Carlos y Camilla para poner el toque musical a su coronación. Los Reyes han escogido una de sus canciones más exitosas, lanzada en junio de 2008 y convertida en unos de los grandes hits del año.

7. Mr. Blue Sky - Electric Light Orchestra

Jeff Lynne, el líder de la banda de rock, también fue honrado por Isabel II con la Orden del Imperio británico por sus servicios a la música. Por ello no resulta extraño que el actual monarca haya escogido una de sus míticas canciones para amenizar la coronación. Mr. Blue Sky se publicó a finales de los 70, alcanzando el puesto seis en la lista UK Singles Chart y el 35 en la lista Billboard Hot 100.

8. Starry Eyed - Ellie Goulding

Esta canción ha musicalizado películas, telenovelas, desfiles de moda y ahora, la coronación de Carlos y Camilla. Su elección no resulta extraña ya que Ellie Goulding es amiga de la princesa Eugenia (33), sobrina del Rey. Además, actuó en la boda del príncipe Guillermo (40) y Kate Middleton (41), y fue una de las artistas que rindió homenaje a la reina Isabel II tras su muerte el pasado mes de septiembre.

9. Starlight - Emeli Sandé

La playlist continúa con este sencillo de la compositora escocesa, considerada 'la nueva Adele'. Una animada canción entre el pop y el house tropical que lanzó al mercado el 20 de septiembre de 2017.

10. Dance All Over Me - George Ezra

Se trata de una de las canciones más nuevas de la playlist. El compositor británico la lanzó el 30 de septiembre de 2022, pocos días después de que falleciera la reina Isabel II.

11. Slave To The Rhythm - Grace Jones

Grace Jones es una de las pocas artistas internacionales que han seleccionado los Reyes británicos. Lo hacen con una exitosa canción que también dio nombre al séptimo álbum de la artista y que se posicionó como uno de los más escuchados de Reino Unido.

12. Treat People With Kindness - Harry Styles

Uno de los artistas favoritos de la princesa Leonor de Borbón (17) también dará el toque musical a un día histórico para los británicos. En español se traduce como Tratar a las personas con amabilidad, un principio básico para los Windsor.

13. Running Up That Hill - Kate Bush

En la mitad de la playlist suena Running Up That Hill, más tarde renombrada como Running Up That Hill (A Deal With God), que en español significa Subiendo esa colina (un trato con Dios). Kate Bush la lanzó en 1985 e inmediatamente alcanzó los primeros puestos de las listas musicales de Reino Unido y Estados Unidos.

14. Our House - Madness

Madness dio el toque musical al Jubileo de Diamante de Isabel II, en 2012, y ahora, 11 años más tarde, ameniza la coronación de Carlos III y Camilla. Lo hace con uno de sus temas más emblemáticas, lanzado en noviembre de 1982 y cuyo vídeo incluye fotos exteriores del Palacio de Buckingham.

15. It's a Beautiful Day - Michael Bublé

Su elección no es casual. El nombre de la canción indica que Es un hermoso día y la interpreta uno de los cantantes más conocidos y exitosos de Canadá, país perteneciente a la Commonwealth. Michael Bublé la lanzó al mercado hace 10 años y consiguió uno de los primeros puestos de las listas británicas.

16. All over the World - Pet Shop Boys

Carlos III y su mujer continúan su repertorio con una de las canciones más conocidas del dúo de tecnopop, elegido como el mejor de la historia de Reino Unido en 1999. Es algo que mira en tus ojos esta noche. Como magia está cambiando todo a la vista. Lo escucho a mi alrededor todos los días, dice la letra.

17. We Are The Champions - Queen

Se ha convertido en el himno de grandes acontecimientos, sobre todo deportivos, y no podía faltar en un día tan importante como la coronación de Carlos III y Camilla. La compuso Freddie Mercury, vocalista de la banda de rock británica, para su álbum News of the World, de 1977. 46 años después sigue siendo una de las canciones más célebres y populares.

18. People Get Ready - Jeff Beck & Rod Stewart

La gente se prepara, hay un tren que viene. No necesitas equipaje, solo tienes que subir a bordo Todo lo que necesitas es fe, dice la canción que alcanza la 18º posición de la playlist de los reyes Carlos III y Camilla.

19. Space Man - Sam Ryder

Carlos III y Camilla hacen un alegato a la juventud con la canción que representó a Reino Unido en Eurovisión 2022. De hecho, gracias a su éxito cosechado en la pasada edición del festival, Liverpool acogerá este año el certamen, justo una semana después de la coronación de los Reyes. Sam Ryder saltó a la fama gracias a Tik Tok, durante el confinamiento.

20. Gold - Spandau Ballet

Forma parte del tercer álbum de la banda, True, editado hace 40 años. Es uno de los mayores éxitos de la agrupación y alcanzó los primeros lugares de la UK Singles Chart y la Billboard Hot 100.

21. Say You'll Be There - Spice Girls

Fue la segunda canción del exitoso grupo británico del que formó parte Victoria Beckham (49), mujer de uno de los futbolistas ingleses más exitosos y gran amigo de la Familia Real, David Beckham (48). Se posicionó entre los primeros tres puestos de Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

22. Shine - Take That

La banda de pop británico es una de las que actuará en el concierto que tendrá lugar en el Castillo de Windsor el próximo domingo 7 de mayo, como parte de los actos de la coronación. Pero Carlos y Camilla también han querido darle un importante lugar en la playlist, con su canción Shine.

23. Waterloo Sunset - The Kinks

La lista va llegando a su fin con un tema de The Kinks que en español se traduce como Anochecer de Waterloo. Se lanzó en mayo de 1967 y fue incluida en la lista Las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.

24. Love Reign O'er Me - The Who

Amor, reina sobre mí, dice la 24º canción de la Coronation Celebration Playlist. La escribió Pete Townshend y fue grabada por el grupo británico de rock The Who. Ha formado parte del repertorio de dos películas y ahora, celebra la coronación de los reyes Carlos III y Camilla.

25. Green Green Grass Of Home - Tom Jones

Es una canción de estilo country y cuenta la historia de un hombre que regresa a la casa de su infancia, siendo recibido por sus padres y la mujer de su vida. Para Carlos III podría ser un homenaje a la reina Isabel II, el duque de Edimburgo y su gran amor, la reina Camilla.

26. King - Years & Years

En sintonía con el motivo solemne, la playlist de la coronación termina con King, de Years & Years, una canción publicada en 2015 por el exitoso trío británico de música electrónica.

La canción vetada: I'm Gonna Be (500 Miles) - The Proclaimers

Fue eliminada de la playlist a última hora por unas polémicas declaraciones de uno de sus integrantes. Es una de las canciones más populares del grupo, alcanzando los primeros lugares de las listas de Reino Unido, Australia y Reino Unido. I'm Gonna Be (500 Miles) suele ponerse en el Hampden Park cada vez que la Selección de fútbol de Escocia anota un gol.

