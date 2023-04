Victoria Beckham cumple 49 años: la celebración y la felicitación de todas las Spice Girls (menos de una)

Victoria Beckham está de celebración. Si normalmente sus lunes son menos duros que los del resto de mortales por razones más que obvias, el de hoy es especialmente dulce. La diseñadora cumple 49 flamantes años y lo ha hace como sólo ella sabe: en compañía de sus personas favoritas, su familia, y brindando con varios vinos en un restaurante de lujo.

El festejo tuvo lugar un día antes de su gran día, es decir, este domingo por la noche, y en Miami. En concreto, en Cipriani Downtown, según ha podido averiguar EL ESPAÑOL. Se trata del local más desenfadado de Harry Cipriani en el que la especialidad es la cocina italiana y, por supuesto, sus famosos cócteles Bellini.

En la hilera de fotografías que Victoria ha publicado en su perfil de Instagram puede verse cómo goza comiendo su tarta de ocho pisos -sí, "ella come tarta", como ha escrito David en stories- junto a tres de sus hijos, Brooklyn (24), Cruz (18) y Harper (11). Y con su nuera, Nicola Peltz Beckham (28), con la que se supone que la relación es tensa.

El segundogénito del matrimonio, Romeo Beckham (20), no pudo asistir por encontrarse en Londres, donde tenía que asumir sus responsabilidades profesionales como jugador del Brentfort F. C. de la Premier League. Eso sí, ha querido tener el detalle de felicitar a su madre con una preciosa foto de ambos. Ella le ha respondido: "I missed you, I love you" ("Te eché de menos, te quiero").

En los stories de sus poderosas redes sociales, Victoria ha compartido el momento en el que sopla las cuatro velas de su tarta -nada de alusiones a la edad que cumple-. Con cierta timidez, se queda callada y se tapa la boca con las manos. Al concluir el clásico Happy birthday y pedir su deseo, todo el restaurante rompe en un estruendoso aplauso en honor a ella. Vestida de negro, como acostumbra, con el movimiento de su mano provoca que se vea aún más el diamante XL que porta en su dedo anular.

Hasta la fecha, se desconoce los regalos que ha podido recibir. Quién sabe si un nuevo anillo por parte de su marido. Los expertos en joyas cifran en 15 los de compromiso que habitan en el joyero de Posh Spice -del rubí de talla ovalada esmeralda al diamante rosa champagne-.

La felicitación de las Spice

A las felicitaciones de Kim Kardashian (42), Mert Alas (52) o la mismísima Jennifer Coolidge (61) se han sumado tres tan especiales como esperadas: las de las Spice Girls. Melanie C. (49), Geri Halliwell (50) y Emma Bunton (47) han publicado diferentes fotografías con su amiga Victoria deseándole todo lo mejor en un día tan especial. "Recuerda que si te sientes mayor, piensa que somos más jóvenes que Geri", apuntaba, divertida, la Spice deportista. "Te deseo un año fantástico, Victoria", ha posteado la aludida Halliwell.

La Baby Spice le dice directamente: "Eres mi hermana Spice, eres una supermujer". Al fin de esta edición, la persona que falta por desearle feliz cumpleaños a Victoria es Melanie B (47). Tampoco es un post que se espere demasiado en tanto que ni siquiera se siguen en redes sociales.

El quiebre definitivo entre ellas se produjo en 2019, cuando Victoria declinó la oferta de realizar junto a Spice Girls una gira de conciertos de estadio por Reino Unido. "Ni siquiera vino a apoyarnos, no vino a ninguno de los conciertos. Yo esperaba verla en el concierto final, pero se fue a España, a una boda", declaró en un programa de la tele inglesa. El enlace al que aludía era el de Sergio Ramos (37) y Pilar Rubio (45).

