Las fotos de la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: del vestido de la novia al 'look' de David y sus hijos

Brooklyn Beckham (23 años) y Nicola Peltz (27) sellaron su amor, para siempre, el pasado sábado 9 de abril. La joven pareja se dio el 'sí, quiero' en una impresionante mansión en Palm Beach y frente a un selecto grupo de invitados vips que a primera hora de la tarde comenzaron a desfilar por los jardines de la propiedad, en dirección a la carpa blanca principal donde se ofició la ceremonia religiosa.

Aquel recorrido dejó ver algunos de los looks de los asistentes, incluyendo el de los padres del novio, David (46) y Victoria Beckham (47), quienes llegaron al reciento visiblemente emocionados y sin soltarse de la mano. Pero no fue hasta la noche de este domingo 10 de abril, cuando los seguidores de la afamada pareja pudieron apreciar con mayor detalle los estilismos de los recién casados y su familia tras la publicación de las imágenes oficiales de la boda, firmadas por Vogue, en diferentes perfiles de Instagram.

En las fotos se aprecia a Nicola Peltz ataviada con un espectacular diseño nupcial clásico y de corte romántico, de la casa Valentino, que completó con un velo kilométrico, a juego con unos guantes que cubrían gran parte de sus brazos. En cuanto al peinado, se decantó por un semirecogido y como maquillaje, optó por tonos tierra.

El novio, por su parte, eligió por un elegantísimo esmoquin negro, con pajarita blanca y una especie de cadena en la chaqueta. Su padre y hermanos, Romeo (19) y Cruz (17), vistieron de forma similar. El traje de los tres, sin embargo, llevaba lazo negro y carecía de otro tipo de adornos. Así lo ha desvelado Brooklyn Beckham junto a una bonita imagen que ha descrito con la frase "Los chicos".

La misma instantánea ha sido colgada por el exfutbolista, quien se ha mostrado como un padre orgulloso. "Felicidades Bust, por toda una vida de felicidad. Siempre estaremos a tu lado. Te amamos", ha expresado a su hijo recién casado. Victoria Beckham, por su parte, le ha dado bienvenida a su nuera con una bonita fotografía de su primogénito y Nicola Peltz presumiendo de felicidad tras darse el 'sí, quiero'.

De momento, quienes no aparecen en las fotos oficiales son la diseñadora y su hija, Harper Seven (10). Sin embargo, gracias a las primeras imágenes captadas el día del enlace, se pudo ver la apuesta estilística de ambas. La ex Spice Girl eligió un vestido largo de tirantes en color gris, de seda, con flores bordadas en el escote que caían por los laterales marcando su figura. Como peinado, Victoria Beckham escogió un moño, dejando varios mechones sueltos. La pequeña, por su parte, fue una de las damitas de honor y lució un modelo en color crudo que completó con su melena ondulada y coronada por una diadema.

Victoria y David Beckham en la boda de su hijo Brooklyn. Gtres

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron su matrimonio después de tres años de relación. La pareja se conoció por amigos en común en eventos de la alta sociedad y aparecieron por primera vez juntos en 2019, en una fiesta de Halloween organizada por Leonardo DiCaprio (47). Meses después, en julio de 2020, anunciaron su compromiso. En un principio, el enlace estaba programado para ese mismo año, pero debido a las restricciones de la pandemia tuvieron que posponerlo hasta esta primavera.

Finalmente, fue este pasado fin de semana cuando celebraron su boda por el rito judío. Durante toda la ceremonia dejaron constancia de su amor al intercambiarse miradas y gestos románticos que captaron la atención de los invitados. El gran momento del enlace sucedió cuando se convirtieron oficialmente en marido y mujer y se fundieron en un largo beso de seis segundos que fue ovacionado por los presentes.

