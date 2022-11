La fiesta que reunirá a Margarita de Dinamarca con sus hijos, Federico y Joaquín, tras la polémica familiar

Desde que la reina Margarita (82 años) decidió despojar de sus títulos a cuatro de sus nietos, ella y el príncipe Joaquín (53) no se han mostrado juntos públicamente. El tercero en discordia, Federico (54), tampoco ha formado parte de ningún encuentro. Según lo previsto, no será hasta el próximo 12 de septiembre cuando la monarca y sus hijos coincidan en una celebración que servirá para conmemorar los 50 años de servicio de la soberana.

Aunque ya protagonizó varios actos de este tipo el pasado mes de septiembre, las fiestas por el Jubileo de Plata de la reina Margarita se redujeron en señal de respeto por la muerte de la reina Isabel II. En los próximos días, la monarca retomará las celebraciones y, por primera vez, desde que estallara la 'guerra', se reunirá la familia al completo.

Según consta en la agenda de la Casa Real danesa, el próximo 12 de noviembre, la reina Margarita aparecerá en el balcón del Ayuntamiento de Copenhague y poco después, a las 13:30, celebrará un almuerzo oficial junto a su familia.

Margarita de Dinamarca junto a sus dos hijos, Federico y Joaquín. Gtres

La Corona no ha ofrecido mayores detalles del festejo, pero según la cadena pública DR, acudirán Federico y Mary (50) y Joaquín y Marie (46), quienes residen en Francia. Aunque el hijo menor de la Reina viajó a Copenaghe 10 días después de que estallara la polémica para reunirse con su madre, aquel encuentro se llevó a cabo de forma privada en el palacio de Fredensborg.

Lene Balleby, jefa de comunicaciones de la Casa Real, confirmó que la reina Margarita y el príncipe Joaquín se sentaron cara a cara. "Todos están de acuerdo en mirar hacia adelante, y como ha expresado la propia Reina, ella y el príncipe Joaquín quieren tranquilidad para salir adelante en esta situación", aseguró.

En aquella reunión, sin embargo, no estuvo presedente el Príncipe heredero. Una situación que no resultó extraña por las conocidas diferencias que existen entre los hermanos. El segundo hijo de la monarca parece no aceptar el papel de 'segundón' que le ha tocado por orden dinástico. Él mismo utilizó ese término en unas declaraciones concedidas a la revista Point de Vue para referirse a su posición.

El príncipe Federico, sin embargo, sí ofreció unas declaraciones públicas en las que demostró su apoyo a la reina Margarita, pero se sintió apenado por la situación de su hermano.

"Mi madre ha tomado esta decisión sola, porque lo puede hacer y es lo que quiere, y pensó que ahora era el momento de tomar una decisión que yo también apoyo y la veo como correcta", comentó el futuro Rey el pasado 27 de octubre, en conversaciones con la prensa danesa.

Sobre su hermano, expresó: "Es triste ver lo afectado que está por la decisión". Consciente de la incomodidad que ha provocado el anuncio de la reina Margarita, Federico de Dinamarca reconoció que se trata de un asunto que ha generado "discrepancia" en la monarquía, pero considera que se trata de un tema "de familia".

En cuanto a la relación de ambos, el heredero intentó zanjar los comentarios que se han hecho sobre sus diferencias, asegurando que se mantienen unidos. "Estoy en contacto continuo con mi hermano, siempre lo he estado, curiosamente, así que no hay nada nuevo en sí. He estado en contacto con él, estoy en contacto continuo con él", dijo.

La reina Margarita junto a sus hijos y nueras en el Parlamento. Gtres

La princesa Mary, también quiso con cualquier polémica, intentando hacer caso omiso a las preguntas de la prensa. En medio de su intensa agenda en Vietnam, la mujer de Federico fue pregunta por la situación familiar y, muy tajante, respondió: "No tengo nada más que añadir a lo que ya he dicho. Espero que no haya viajado todo el camino hasta aquí para preguntar esta cuestión". Sobre la relación con su cuñada, precisó: "La princesa Marie me ha dicho que su relación es complicada".

La 'guerra' entre la Familia Real danesa se ha acrecentado después de que la reina Margarita decidiera despojar de sus títulos a los hijos de Joaquín. A partir del 1 de enero de 2023, por órdenes de la monarca, Nicolás (23), Félix (20), Henrik (13) y Athena (10), dejarán de ser príncipes y princesas para ser condes y condesas.

