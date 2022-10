Federico de Dinamarca, apenado por su hermano, Joaquín: "Es triste ver lo afectado que está"

Hace un mes la reina Margarita II de Dinamarca (82 años) anunciaba que cuatro de sus nietos serán despojados de sus títulos. La monarca tomaba una controvertida decisión que ha generado un profundo malestar en los jóvenes afectados y en sus padres, el príncipe Joaquín (53), la princesa Marie (46) y Alexandra Manley (58). No así en el heredero de la Corona, Federico (54), quien apoya a su madre, a pesar de sentir compasión por su hermano.

"Mi madre ha tomado esta decisión sola, porque lo puede hacer y es lo que quiere, y pensó que ahora era el momento de tomar una decisión que yo también apoyo y la veo como correcta", comentó el futuro Rey este jueves, 27 de octubre, en conversaciones con el periódico danés BT. En sus primeras palabras tras la polémica decisión de la reina Margarita, el príncipe Federico ha insistido en que él mismo apuesta por una monarquía que "se renueve o al menos se reduzca en el tiempo".

La postura del heredero, sin embargo, no evita que sienta compasión por su hermano, Joaquín. "Es triste ver lo afectado que está por la decisión", ha expresado Federico. Consciente de la incomodidad que ha provocado la decisión de la reina Margarita, el futuro Rey danés ha reconocido que se trata de un asunto que ha generado "discrepancia" en la monarquía, pero considera que se trata de un tema "de familia".

Federico y Joaquín de Dinamarca en las celebraciones por el Jubileo de la reina Margarita. Gtres

Sobre su relación con el príncipe Joaquín, Federico ha intentado zanjar los rumores que existen sobre sus diferencias, asegurando que ambos se mantienen unidos. "Estoy en contacto continuo con mi hermano, siempre lo he estado, curiosamente, así que no hay nada nuevo en sí he estado en contacto con él, estoy en contacto continuo con él", ha comentado.

Las palabras del heredero intentan mermar la conocida brecha que existe entre los Príncipes. El segundo hijo de la reina Margarita parece no aceptar el papel de 'segundón' que le ha tocado por orden dinástico. Él mismo utilizó ese término en unas declaraciones concedidas a la revista Point de Vue para referirse a su situación.

"Es más complicado para mí. El príncipe heredero simplemente tiene que seguir el curso de los acontecimientos. Pero nada está definido para el segundo y la esposa de esta persona, ni por escrito ni en forma oral. No siempre es fácil. Tenemos que averiguarlo por nosotros mismos mientras nos mantenemos en el papel de número dos", aseguró Joaquín desde su casa de la capital francesa, donde vive desde 2020 y trabaja como secretario del Ministerio de Defensa danés.

Entonces, viendo que sus deberes institucionales eran cada vez menos relevantes, Joaquín y Marie ponía distancia con la Familia Real, en búsqueda de su propio lugar y alejándose de cualquier conflicto.

Joaquín de Dinamarca junto a su mujer y sus cuatro hijos en el Jubileo de la reina Margarita. Gtres

Hoy, sin embargo, la tensión se incrementa con la decisión de Margarita II de Dinamarca. Poco después del anuncio de la monarca, Joaquín se mostraba públicamente "triste" y "decepcionado", arremetiendo contra la polémica. "Nunca es divertido ver a sus hijos siendo maltratados así", confesaba el Príncipe a una reportera. Además, aseguraba que ahora sus hijos "se encuentran en una situación que no comprenden".

Por decisión de la soberana danesa, a partir del próximo 1 de enero de 2023, los cuatro hijos de Joaquín, Nicolás (23), Félix (20), Henrik (13) y Athena (10), dejarán de ser príncipes y princesas para ser condes y condesas.

