De niñas naíf a minifaldas: así ha evolucionado el estilo de Leonor y Sofía en los Princesa de Asturias

Es uno de los actos más importantes de la agenda real y desde hace tres años, cuando asistieron a él por primera vez, las hijas de Felipe VI (54 años) y Letizia (50) tienen un papel destacado. La entrega de los Premios Princesa de Asturias es testigo de la evolución de Leonor (16) y Sofía (15) a nivel personal y también en cuestiones de estilo. Ya son dos adolescentes y, como tal, van adaptando su forma de vestir a su edad, siempre atendiendo a las normas de protocolo que requiere el cargo que ocupan en la institución.

Si en 2019 debutaban en Oviedo con un aire muy aniñado y clásico, el año pasado, en 2021, daban la campanada apareciendo completamente transformadas. En especial, la heredera que, por primera vez, lucía piernas con un vestido muy corto en un acto de esta naturaleza. En este 2022 hay mucha expectación por ver qué clase de outfit elegirán y hay motivos para pensar que sorprenderán. Cada una tiene sus gustos y se va notando que toman decisiones en lo que respecta a su armario. Ambas se han convertido en iconos royal en tiempo récord.

Este año, la agenda de los Princesa de Asturias comienza el jueves 27 con el tradicional concierto en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, que obliga a Leonor a pedir un permiso para abandonar el internado de Gales un día antes de que terminen oficialmente las clases. Al día siguiente por la mañana la recepción con los ganadores y por la tarde la gala de entrega. El sábado 29, la visita al Pueblo Ejemplar pone el colofón a la agenda. En cada acto, la princesa y la infanta lucen un estilismo diferente y a lo largo de estos años han pasado de lucir vestidos naíf, muy protocolarios, a atreverse con colores más intensos, patrones modernos y tacones.

Leonor y Sofía, con los Reyes, en el concierto previo a los premios en 2021. Gtres.

EL ESPAÑOL ha hablado con varios expertos en moda para analizar la evolución del estilo de Leonor y Sofía en este tiempo. Mabel Gago, consultora de moda, considera que es "lógica y muy estudiada. De un año a esta parte me consta que Casa Real se pone en contacto con marcas españolas para ver las distintas posibilidades de estilismos para este tipo de ocasiones tan especiales, donde las hijas de los Reyes son miradas con lupa. Como cualquier adolescente, ellas tienen sus gustos personales y piden lo que desean llevar, pero sin correr riesgos. Son conscientes de su papel, pero no van a pedir nada demasiado atrevido".

Por su parte, Piluka Echegaray, asesora de imagen y personal shopper, lo analiza del siguiente modo: "Para mí, la transición ha sido la de modernizarse y actualizarse a medida que han ido creciendo, dando más rigor a los looks de Leonor por su posición de heredera y utilizando el tacón además para ver con claridad cuál es la mayor de las dos hermanas".

1. Su primer año, de azul y rosa, con bailarinas

En 2019 era el debut de las dos hermanas, tenían 12 y 11 años y los estilismos elegidos para el gran momento iban en consonancia a su edad. Leonor, que además daba su primer discurso en la ceremonia, elegía un vestido azul celeste de encaje con forro, talle marcado y falda tableada. Como complemento, unas bailarinas doradas. Sofía, por su parte, se decantaba por un vestido de tweed de cuello alzado con volantitos en las mangas y manoletinas de Pretty Ballerinas. Cada una en su papel, discretas y con sus melenas rubias ligeramente onduladas.

Para Jesús Reyes, CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, estilista y periodista experto en moda, es "un estilo aniñado que ayudaba a componer estas propuestas de vestuario asociadas a una imagen romántica y cándida, que siempre han estado aplaudidos por crítica y público".

Leonor y Sofía, en 2019. Gtres.

2. Brillo, tul y kitten heels

En 2020 se empezaba a hacer evidente la primera parte de esa transición estilística de niñas a adolescentes en la ceremonia de entrega de los galardones, en el teatro Campoamor de Oviedo. La heredera lucía un vestido más elegante y adulto que el año anterior, con cuerpo de pedrería y manga francesa, que combinó con salones de tacón fino de altura media.

Adiós a las bailarinas, los kitten heels habían llegado a su zapatero (y no se han ido). En opinión de Jesús Reyes "ésta era una propuesta que perfectamente pudiera haber llevado su abuela, ya que estaba más pensada o diseñada para una mujer mucho más adulta que para una adolescente como Leonor". Un cambio demasiado extremo también para la estilista Charo Galán: "En el caso de la princesa, no iba para nada acorde a su edad".

En cuanto a Sofía, también destacada abandonando la austeridad para atreverse con una pieza en verde botella, de tul y plumetti, con bailarinas a juego. Clásico, pero algo más adecuado. El peinado era igualmente novedoso: una trenza ladeada para enterrar la melena aniñada del pasado.

Las hijas de los Reyes, en los Princesa de Asturias de 2020. Gtres.

3. El nuevo estilo teenager: atrevido y actual

Sin duda fue en 2021 cuando la maleta de Leonor y Sofía en Asturias sufrió una verdadera transformación. Después de pasar unos meses estudiando en Gales, la heredera regresaba a casa y daba todo un golpe de efecto en la ceremonia de los premios luciendo un llamativo minivestido, mucho más corto de lo que se esperaba para un acto de esta naturaleza. De corte sesentero, con volante en el bajo y estampado geométrico, era de la firma española Bgo & Me y lo aderezaba con unos salones negros, un poco más altos. El pelo recogido en una cola de caballo de nudo, dándole un aire más fresco era la guinda adecuada. Fue toda una sorpresa.

A juicio del CEO de CoolHunting: "Era perfecto para ella y acorde a su edad, a excepción del largo. Debería haber lucido un vestido hasta justo por encima de las rodillas y no a medio muslo. Ese corte está más pensado para niña que para una chica de su edad, si hacemos alusión al protocolo".

También destacó su hermana con otro estilismo inesperado: falda de tul rosa tipo ballet de Psophia, una marca española que ya se había colado anteriormente en el armario de Letizia. Ella sí volvió a llevar bailarinas, esta vez de Carolina Herrera, ya que los tacones parecen vetados para ella, pues supera en altura a Leonor y eso la haría destacar más; no es conveniente.

Piluka Echegaray resalta la importancia de este tema. "Leonor ha tenido menos permisos a la hora de vestir a medida que se ha ido haciendo mayor. Y se ha buscado una clara diferencia dando un aspecto más serio y adulto en ella. Ha utilizado tacones muy pronto y los sigue usando y de esa manera parece casi igual de alta que su hermana", analiza.

Leonor y Sofía el año pasado a su llegada a la gala. Gtres.

La expectación por ver qué looks elegirán este 2022 es máxima. En opinión de Charo Galán: "Leonor todavía no parece haber encontrado un estilo definido, quizá debido al puesto que ocupa y a las dificultades que entraña estar dentro del protocolo como heredera. Combina estilismos muy clásicos con otros algo más actuales, pero la realidad es que no tiene un estilo definido todavía, no ha encontrado su look ideal. En cambio, Sofía sí parece tener ya unos gustos más personales y definidos y apuesta por cortes más modernos".

Para Piluka, lo importante en la elección de este año, sobre todo en el caso de Leonor "es que sea vista como alguien en quien confiar y que puede hacerse cargo de la posición a la que en un futuro accederá. Un aspecto cercano, con una valoración positiva de sus capacidades e inteligencia, un aspecto serio y adulto sería sin duda los parámetros en los que recomendaría movernos. Pero sin olvidar la vertiente más actual. Generar a través del look que llega a la monarquía sabia nueva, actual y acorde a los tiempos actuales".

