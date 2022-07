Así es Magnus, el hijo de un prestigioso abogado que ha conquistado el corazón de la princesa Ingrid de Noruega

Tiene 18 años recién cumplidos y está viviendo su primer amor. Hasta ahora lo había mantenido en secreto, pero ya ha salido a la luz la identidad del afortunado. El novio de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega es rubio, alto, bien parecido y estuvo presente, aunque de incógnito, en la fiesta de cumpleaños de la hija de Haakon (49) que se celebró el 17 de junio en el palacio de Oslo con unos meses de retraso a causa de la pandemia. Entonces, su presencia pasó inadvertida para la mayoría, pero evidencia que se trata de una relación seria y que la familia real lo aprueba.

Son muchos los datos que se conocen de este joven. Según ha desvelado la revista Se&Hør, se llama Magnus Heien Haugstad y tiene 22 años, cuatro más que la princesa. Es hijo del prestigioso abogado noruego Hans Haygstad y en la actualidad estudia en la Lancaster University Management School, en el Reino Unido, donde permanecerá hasta 2024 completando su formación.

Esto quiere decir que la pareja vive su romance en la distancia, aunque esto no fue impedimento para que él quisiera estar al lado de Ingrid Alexandra en la gran celebración de su mayoría de edad. Logró que nadie reparara en él entrando en el salón de palacio del brazo de otra invitada, vestido elegantemente con un frac y sin levantar sospechas.

Magnus Heien Haugstad, con otra invitada en el cumpleaños de la princesa.

El director de la publicación que ha destapado la noticia comenta: "Creemos que es de gran interés público que nuestra heredera al trono invite a su novio a celebrar el día con la realeza de toda Europa y la Noruega oficial. Entonces la relación ya no aparece como un inocente coqueteo juvenil. Hasta ahora, a la princesa Ingrid Alexandra se le ha permitido ser una niña y vivir segura a la sombra de sus padres".

La primogénita de Mette-Marit (48) y Magnus llevarían bastante tiempo juntos y él está muy integrado en la casa Glücksburg. La joven, siempre discreta, prefería no contestar a temas de su vida privada hace unos meses cuando concedió su primera entrevista con motivo de su 18 cumpleaños y le preguntaron sobre el amor. Sí respondió a otros temas que tienen que ver con su papel en la familia real: "No he ido a ninguna escuela de reinas. Pero aprendo mucho de ellos a través de todo lo que hacen y de lo que hablan. Creo que en nuestra posición, lo más importante no es que nos digan qué hacer, sino hacerlo a nuestra manera". A raíz de su mayoría de edad, Ingrid ha adquirido nuevas responsabilidades a nivel institucional.

La princesa prefiere no hablar de su vida privada. Gtres.

Ingrid Alexandra de Noruega no es la única royal adolescente que tiene novio. Amalia de Holanda (18) también se ha enamorado de un joven heredero alemán con el que se la visto en NUeva York. Se llama Isebrand, tiene 19 años y pertenece a una saga de ricos empresarios de la reguón de Westfalia.

