Camilla Parker, sobre su polémica llegada a la Familia Real: "He sido examinada durante mucho tiempo"

Camilla Parker Bowles (74 años) se ha ganado el cariño de los británicos y de la propia reina Isabel II (96). Sin embargo, su llegada a la Familia Real no fue nada fácil. Durante mucho tiempo se habló de ella como 'la villana de la historia' y su imagen fue criticada por todos. Así lo relata la propia duquesa de Cornualles en su entrevista más sincera, con motivo de su próximo cumpleaños.

A punto de cumplir 75, la mujer del príncipe Carlos (73) ha abierto las puertas de Clarence House para tener una conversación con la edición británica de la revista Vogue. Una entrevista sin desperdicio que saldrá el próximo martes, 22 de junio, pero de la que ya se han desvelado detalles.

Consciente de que su relación con el príncipe Carlos generó polémica desde el comienzo, la duquesa de Cornualles comenta: "No es fácil. He sido examinada durante mucho tiempo". Y añade, haciendo referencia a lo difícil que es vivir bajo el ojo crítico de los británicos: "A nadie le gusta que le critiquen. Pero creo que al final, me levanto y sigo adelante. Tienes que seguir con tu vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de British Vogue (@britishvogue)

Cabe recordar que la relación entre Camilla y Carlos comenzó cuando ambos todavía estaban casados con sus respectivas exparejas. Él con la fallecida Lady Di y ella con Andrew Parker Bowles (82), padre de sus dos hijos, Tom (47) y Laura (44), y del que se divorció en 1995. El Príncipe, por su parte, se separó de Diana de Gales un año más tarde, dando pie a un gran escándalo mundial.

Pese a todas las polémicas, en los últimos años la duquesa de Cornualles se ha ganado el respeto y la aprobación de su suegra, Isabel II, quien confía en ella como futura Reina consorte de Inglaterra. Por ello, su agenda de compromisos no deja de intensificarse. Camilla, al igual que su marido, suele tener una vida pública bastante agitada que, en ocasiones le impide disfrutar de su matrimonio. Aún así, la pareja ha encontrado la fórmula para vivir momentos juntos y, entre evento y reunión, tienen espacios de tiempo para dedicarse el uno al otro.

[Camilla Parker, de ser despreciada por Isabel II a convertirse en su 'sucesora': la relación entre ambas]

"No es fácil. Siempre tratamos de tener momento en el día para encontrarnos", explica Camilla. "Nos sentamos juntos y tomamos una taza de té y charlamos sobre el día", comenta la duquesa de Cornualles sobre su rutina con el heredero a la Corona.

De tener mayor tiempo libre, la mujer del príncipe Carlos también aprovecharía para llevar a cabo otras actividades que disfruta en solitario. "Haría un poco de jardinería, saldría a caminar y luego me sentaría y leería un libro", asegura al periodista de Vogue.

Camilla Parker Bowles, Dama Real de la Orden Más Noble de la Jarretera. Gtres

Camilla también disfruta de su rol de abuela. Tiene cinco nietos adolescentes de los que, tal y como ha expresado, aprende constantemente. "Lo bueno de ser abuela es que puedes consentirlos de vez en cuando, darles algo de las cosas que sus padres les prohíben tener", expresa.

La duquesa de Cornualles soplará una vela más en la tarta el próximo 17 de julio, fecha que festejará en la más estricta intimidad. "No habrá mucha celebración. Lo pasaré con mi familia y algunos amigos", desvela la mujer del príncipe Carlos, llamada a convertirse en la Reina consorte de todos lo británicos cuando su marido ascienda al trono. Recientemente, también fue nombrada Dama Real de la Orden Más Noble de la Jarretera, la orden de caballería más importante del Reino Unido. Otra distinción que demuestra la buena sintonía que mantiene ahora con Isabel II.

Sigue los temas que te interesan