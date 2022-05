Alexia de Holanda se 'escapa' de su colegio de Gales por segunda vez en un mes para estar con su familia

"Alexia de Holanda (16 años) viaja mucho entre Gales y La Haya". Esta rotunda frase se ha redactado de forma repetitiva estos días en los periódicos nacionales de los Países Bajos. La hija mediana del rey Guillermo (55) y Máxima Zorreguieta (51) hace su día a día en Reino Unido desde que comenzara su primer curso de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College a finales de verano, pero vuela a menudo a su país natal para compartir las citas más especiales junto a su familia.

Ya el pasado 27 de abril, la joven royal dio la sorpresa y estuvo presente en el 55º cumpleaños de su padre. Verla por las calles holandesas fue algo inesperado, pues su calendario lectivo galés comenzaba el 25 de abril tras diez días de vacaciones por el Spring Break. Sin embargo, de cara al internado pudo justificar su ausencia en las aulas durante dos días debido a la celebración por el aniversario del Rey de los Países Bajos.

Si lo hizo con su padre, Alexia no ha dudado en asistir también a la fiesta por el cumpleaños de su madre. Máxima Zorreguieta cumplió 51 años el pasado 17 de mayo, pero para celebrarlo en familia esperó hasta el sábado día 21. Según medios holandeses como De Telegraaf, la Reina estuvo acompañada por sus tres hijas en su festejo especial de este fin de semana.

Alexia van Oranje-Nassau no se quiso perder la celebración por el 51º cumpleaños de su madre, Máxima Zorreguieta. Gtres

Fue el año pasado cuando la consorte del rey Guillermo alcanzó la mitad de siglo, pero no pudo llevar a cabo ninguna gran celebración debido a las restricciones de la pandemia. No obstante, ya entonces Máxima advirtió que en cuanto se pudiera lo compensaría con una majestuosa fiesta a la que no faltarían familiares y amigos. "Tan pronto como podamos, lo haremos a lo grande", fueron sus palabras exactas en 2021. Y así ha sido.

La celebración tuvo como escenario el Palacio Huis ten Bosch, concretamente los invitados y anfitriones se repartieron entre los amplios espacios del salón principal y los jardines plagados en esta temporada de plantas de color violeta intenso. Tal y como ha revelado la reportera especializada en realeza Annemarie de Kunder en RTL Boulevard: "Se reunieron bajo las glicinias, luego hubo una comida y música y después de la medianoche la cumpleañera apagó las velas".

Debido al gran número de asistentes a la cita, y también a los curiosos y prensa que quería cubrir todo acerca de la primera gran fiesta de carácter personal en palacio tras la pandemia, se reservaron muchas habitaciones de hotel en la zona. La celebración acabó de madrugada el sábado, por lo que este domingo 22 de mayo se preparó lo que la periodista holandesa bautizó como "un desayuno para la resaca" en palacio.

La princesa Amalia, el rey Guillermo de los Países Bajos, su esposa Máxima, Alexia y Ariadna de Holanda. Gtres

Inmediatamente después del almuerzo matutino para reponer fuerzas tras la gran diversión nocturna, Alexia tomó un vuelo rápido de regreso a Gales, pues tenía que retomar sus clases el lunes en el internado de élite. Gracias a que apenas está a una hora y 20 minutos de su familia, la hija mediana de los Reyes de Holanda va y viene de Gales con asiduidad para no perderse las fechas más señaladas que afectan a sus seres queridos.

