La Familia Real holandesa cambia de estrategia sobre la exposición de Alexia cuando Leonor copa titulares

A las 13:00 horas del pasado 30 de agosto, Casa Real difundía unas emotivas fotografías tomadas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas en las que se podía ver la despedida de los reyes Felipe VI (54 años) y Letizia (49) y la infanta Sofía (14) a la princesa Leonor (16). La heredera al trono ponía rumbo a Gales para comenzar su Bachillerato Internacional en el colegio UWC Atlantic College, donde compartiría aula con otra royal europea, Alexia de Holanda (16).

Pese a que Leonor ha pasado ya 209 días en la localidad británica, no existen imágenes de la primogénita de los Reyes de España en las actividades lectivas o en las inmediaciones del castillo de Saint Donat's. Solamente se divulgaron dos instantáneas oficiales nada más llegar al centro educativo de élite horas después de aterrizar por primera vez en el lugar. No ha ocurrido igual con el periodo estudiantil de la hija de los monarcas holandeses. La hija mediana de Máxima Zorreguieta (50) y el rey Guillermo de los Países Bajos (54) ha protagonizado varias polémicas -a las que siempre ha sido bastante asidua en su país natal- tras hacerse públicas unas fotos e incluso vídeos durante su estancia en el prestigioso colegio.

Mes y medio después de comenzar las clases, Alexia celebró su propia fiesta con temática LGTBIQ+ dentro de la semana Queer Focus Week del Atlantic College, y se filtraron varias instantáneas en Twitter a las que tuvo acceso EL ESPAÑOL. En ellas se veía a la royal neerlandesa con minifalda y lencería roja rodeada de amigas. Un mes más tarde, se dejaba ver gritando y agitando una pancarta en una manifestación por el cambio climático que organizaba el internado.

Leonor, a su llegada al internado de Gales el 30 de agosto de 2021; Alexia despidiéndose de su hogar en La Haya; y en octubre en la fiesta LGTBQ+. Fotomontaje EL ESPAÑOL

Mientras Alexia de Holanda copaba titulares de medio mundo por sus polémicas, en torno a la princesa Leonor solo había un silencio sepulcral. Y entonces llegó la Navidad y el periodo vacacional correspondiente para ambas jóvenes, que regresaron a casa con sus familias. Entonces, la Casa Real de los Países Bajos compartió una fotografía de la vuelta de Alexia, y días más tarde, su homóloga española hizo público el christmas navideño en el que posaban los cuatro miembros reales.

En enero ambas reanudaron sus clases en Gales, y desde entonces nada más se ha vuelto a saber -ni ver- de la princesa holandesa. A pesar de que en este mes de abril las herederas han disfrutado de un descanso de diez días debido a su Spring Break, no ha habido rastro de Alexia. Sin embargo, Leonor ha acaparado innumerables titulares en este último y breve periodo de tiempo. Los dos actos que ha tenido en agenda en apenas 5 días han hecho que las miradas se centren en ella, y ya dé pasos sólidos como heredera ante los ojos de la prensa europea.

La Familia Real holandesa a la llegada de Alexia a casa; y el 'christmas' de los Reyes españoles y sus hijas. Fotomontaje EL ESPAÑOL

Desde el comienzo de 2022 la hija de los Reyes de Holanda permanece oculta del ojo público, lo contrario a la sobreexposición de Leonor en las últimas semana. Resulta curioso comprobar cómo mientras la Princesa de Asturias ha tomado carrerilla para mostrarse ante el mundo tras meses 'oculta', ahora es Alexia quien apuesta por mantener un perfil bajo. La Casa Real holandesa no tiene la obligación de ofrecer información sobre el paradero de la joven ni dar detalles sobre su vida estudiantil; al mismo tiempo que la presencia de Alexia tampoco se requiere en la agenda real. Todo ello se debe a que la segundogénita del rey Guillermo y Máxima Zorreguieta no es la heredera directa al trono, por lo que no está llamada a presidir actos o tener tanta exposición como la que debe tomar su hermana mayor, Amalia (18), que es homóloga de la princesa Leonor en nuestro país.

Apenas queda mes y medio para que tanto Alexia como Leonor finalicen su primer año de Bachillerato en Gales, ya que el calendario lectivo y de exámenes concluye a mediados de junio. Será a partir de entonces cuando las royals puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano en compañía de sus familias; los españoles se dejarán ver en Mallorca y en su residencia de Marivent, mientras que los holandeses volarán a Grecia donde poseen una casa de cuatro plantas con vistas al mar Egeo.

