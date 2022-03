Máxima de Holanda, volcada en el apoyo a los refugiados de Ucrania: el mensaje de sus dos últimos 'looks'

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha movilizado a la sociedad mundial y a los representantes más poderosos del planeta, que piden el fin de la guerra y ofrecen su ayuda a los sectores más vulnerables del país atacado. Ya son tres millones de ucranianos los que han huido de sus hogares para alejarse de la pesadilla que viven y refugiarse en diferentes territorios europeos. Estos colectivos necesitan ahora mismo un lugar en el que sentirse seguros y Máxima de Holanda (50 años) ha demostrado su empatía e implicación en el caso.

La esposa del rey Guillermo de Holanda (54) ha dedicado gran parte de su agenda de esta semana a conocer la situación de los refugiados ucranianos y saber qué está haciendo el país holandés para ofrecerles ayuda. El pasado miércoles 16 de marzo, la Reina consorte acudía al centro de convenciones Ámsterdam Rai donde se ha ubicado el punto de servicio humanitario para los refugiados que llegan desde Ucrania.

La Reina de Holanda se ha mostrado muy implicada con la causa. Gtres

Máxima Zorreguieta mostró gran interés por la labor de los voluntarios y de los trabajadores de la Cruz Roja que están a total disposición de los ucranianos que han protagonizado el trágico éxodo. Con semblante serio y muy concentrada escuchando a los técnicos de la citada institución humanitaria, la royal alabó el trabajo de todos ellos; y también tuvo tiempo para charlar con los menores que estaban recibiendo la ayuda y logró sacarles varias sonrisas.

Para la ocasión, la mujer del rey Guillermo lució un total look mostaza. Un estilismo monocromo compuesto por un pantalón fluido de traje y un jersey de escote barco. Su color destacaba entre la multitud, pues la mayoría de los presentes vestían los chalecos y cazadoras acolchadas carmesí de Cruz Roja.

Dos días después, este viernes 18 de marzo, Máxima de Holanda ha continuado con su apoyo a los refugiados de la guerra. Lo ha hecho trasladándose a la localidad de Rijswijk, situada en la Holanda Meridional, adyacente a La Haya. Allí la aguardaba un equipo de empresarios y voluntarios que han diseñado la nueva página web oficial www.refugeehelp.nl en la que se registra a los refugiados de Ucrania, para después poder darles una mejor cobertura sanitaria y social.

Máxima de Holanda, con su conjunto rojo frente al amarillo de los chalecos de los voluntarios. Gtres

La Reina acudió al lanzamiento de la web y pudo navegar por ella de primera mano desde un portátil que le dejaron para la ocasión. También escuchó a los jóvenes que la crearon y no disimuló su ilusión por ver a la juventud tan implicada en la causa.

El estilismo que escogió para ese acto tampoco pasó inadvertido. La royal holandesa, que siempre está en las listas de las mejores vestidas de la realeza, lució un conjunto en color rojo muy favorecedor. Su look constaba de un pantalón palazzo, una blusa de manga tres cuartos y una llamativa capa del mismo tono que aportaba un toque muy sofisticado al atuendo.

Una vez más, el tono colorado de su outfit la convirtió en el centro de todas las miradas, como ocurríó dos días antes vestida de un amarillento mostaza que acaparó los focos.

Máxima ha escogido los tonos rojos y amarillos que están ligados a las ayudas a los refugiados. Gtres

Al igual que ocurre con la reina Letizia (49), su homóloga neerlandesa no deja nada al azar, y menos aún sus apuestas estilísticas. El hecho de que para ambos actos relacionados con la guerra de Rusia y Ucrania optara por looks monocromo, en colores llamativos, no es algo casual. Máxima buscó el contraste más intenso, primero, vistiendo de amarillo junto al rojo de los voluntarios de la Cruz Roja, y después escogió vestirse de rojo frente al amarillo del color de la web de los refugiados y de los chalecos flúor de los trabajadores sociales. Por lo tanto, la esposa del Rey de Holanda dejó claro que quiso vestir en esos dos señalados días de los colores que están ligados a la ayuda humanitaria en su país.

