Nuevos problemas para el príncipe Andrés: recibe una demanda por supuesto abuso sexual a una menor

Virginia Giuffre, una de las supuestas víctimas del empresario estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein, ha presentado una demanda civil en Nueva York contra el príncipe Andrés de Inglaterra (61 años). Asegura Giuffre que el príncipe abusó de ella cuando era menor de edad, tal y como ha informado este lunes el medio People.

"Hoy mi abogado presentó una demanda contra el príncipe Andrés por abuso sexual bajo la Ley de Víctimas Infantiles. Como explica en detalle la demanda, fui traficada a él y abusada sexualmente por él", ha asegurado Giuffre en declaraciones a la revista estadounidense. En 2019, Giuffre ya sostuvo que, después de haber sido presentada por Epstein al duque de York, este último le obligó a tener relaciones sexuales tres veces entre 1999 y 2002, cuando ella era menor, algo que el hijo de la reina Isabel II (95) ha negado rotundamente.

Virginia Roberts Giuffre acusa a Andrés de York de haber abusado de ella con 17 años. Gtres

La supuesta víctima, sin embargo, ha asegurado este pasado lunes que quiere responsabilizar al príncipe Andrés, y lanzar el mensaje de que los "ricos y poderosos no están exentos" de rendir cuentas ante los tribunales. "Espero que otras víctimas vean que es posible no vivir en silencio y atemorizado, sino recuperar tu vida al hablar públicamente y exigir justicia", ha agregado.

Giuffre señala asimismo que no fue fácil decidir presentar la demanda, puesto que como madre y esposa su familia "es lo primero", y teme ser objetivo de ataques del miembro de la familia real británica: "Pero sabía que si no iniciaba esta acción, les decepcionaría a ellos y a todas las víctimas".

Después de ser acusado públicamente por Giuffre de haber abusado de ella como resultado de haber sido traficada por Epstein, el príncipe Andrés de Inglaterra niega "categóricamente" haber mantenido relaciones sexuales con ella en una sonada entrevista con la cadena BBC divulgada en noviembre de 2019. "No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo haber conocido alguna vez a esta señora", insistió varias veces el príncipe en sus declaraciones a la BBC.

Varios testimonios acusan al príncipe Andrés de abusar de esclavas sexuales de Epstein. Gtres

El príncipe, cuya amistad con Epstein ha causado gran controversia, admitió haberse hospedado varias veces -unas cuatro- en las residencias del empresario en EE.UU. pero que en ningún momento llegó a sospechar que hubiera comportamiento inapropiado por parte del empresario, quien se suicidó en una celda en Nueva York en agosto de 2019 poco después de ser arrestado por tráfico sexual.

Andrés dijo que conoció a Epstein a través de su amiga Ghislaine Maxwell, hija del fallecido magnate de la prensa Robert Maxwell, quien también ha sido arrestada y está a la espera de un juicio en Nueva York previsto para noviembre de este año, cuando se enfrentará a varios cargos, entre los que destacan los de tráfico sexual.

Cuando se le preguntó en la entrevista por una foto hecha pública en la que él mismo aparece agarrando la cintura de Giuffre, supuestamente tomada en la residencia de Maxwell de Londres en marzo de 2011, cuando la demandante tenía 17 años, el duque afirmó que no recordaba ese momento. Con la demanda, el duque de York podría verse forzado a ser interrogado bajo juramento, así como entregar mensajes de texto, correos electrónicos o cartas privadas relacionadas con el caso.

El caso Virginia Giuffre

El príncipe Andrés en septiembre de 2019. Gtres

Los documentos publicados por un tribunal en Nueva York justo hace un año, en agosto de 2020, sostenían que el supuesto encuentro entre el príncipe y la joven tuvo lugar en la isla privada del fallecido financiero estadounidense en las Islas Vírgenes de EE. UU. El escrito afirmaba que Epstein instruyó a la niña, llamada Virginia Roberts Giuffre, para que "le diera al príncipe lo que le pidiera y le informara sobre los detalles del abuso sexual", tratando así de reunir material incriminatorio contra el duque de York.

Epstein, supuestamente, traficaba sexualmente con la niña a personas poderosas para obtener de ellos "ganancias comerciales, personales, políticas y financieras, así como información para ejercer chantajes". La trama incluía a "numerosos políticos estadounidenses prominentes, poderosos ejecutivos de negocios, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes mundiales", tal y como se informó en su momento. Los documentos, parte de un litigio anterior, también contienen la afirmación de que Andrés de York intentó presionar a los Estados Unidos en nombre de Epstein para ayudar a asegurar un "acuerdo de declaración de culpabilidad favorable".

[Más información: Se revelan nuevos documentos sobre la supuesta implicación de Andrés de York en el caso Epstein]

Sigue los temas que te interesan