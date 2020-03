Letizia, tras los pasos de Kate Middleton: estrena una falda de su firma favorita

Estamos en la semana de la seda. O eso parece. Letizia (47 años) ha elegido este mismo tejido dos días seguidos. Y no se trata de un material cualquiera. Es un tipo de textura que dice mucho de la persona que lo luce. Cuando alguien lleva seda tiene toda la intención de brillar, de no pasar desapercibida. Y ella es la Reina y tiene que pasar cualquier cosa menos que no sea el centro de atención. La seda es su mejor amiga para ser la protagonista.

La esposa de Felipe VI (52) ha presidido esta mañana en la sede del BBVA la celebración del 'Día de las enfermedades raras'. En realidad, esta jornada se celebra el 28 de febrero, pero como caía en fin de semana se decidió aplazar para hoy.

El caso es que la Reina ha brillado en uno de los actos más tradicionales de su agenda desde que era Princesa de Asturias. Letizia ha estrenado una falda plisada en blanco y negro que hace un efecto óptico muy curioso. Y más curioso todavía es que es de la marca británica Reiss, una de las favoritas de otra royal, Kate Middleton (38). Costaba 220 euros, pero la han rebajado 100 euros.

El 'look' que escogió la Reina. Gtres

El problema esta vez no está en la falda, sino que lo ha combinado con una blusa rosa cosa que no pegaba mucho. La camisa de Adolfo Domínguez no es nueva ya que la estrenó durante la inauguración de la Feria de Turismo en 2017. Letizia ha vuelto a la manía de remangarse las mangas. No hay término medio. O le quedan largas, como en la camisa naranja de hace dos días o se las suba.

La Reina ha elegido unos salones en dos colores, ante negro y beis, de la marca americana Steve Madden. Se trata del modelo Dalia que podéis comprar en la web por 110 euros. Una vez más Letizia se ha dejado el bolso en casa, es cierto que tampoco lo necesita.

La Reina, en el evento. Gtres

En cuanto a las joyas, la esposa de Felipe VI ha sacado de su joyero unos pendientes de la firma española Coolook que hacía mucho que no se los veíamos, con un botón de cuarzo y unos pétalos del mismo material pero en otro tono. Además, de lucir una vez más el anillo de Karem Hallam. ¿Se lo quitará para dormir?

