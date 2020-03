José María Gil Silgado recibe el alta tras su ingreso en la UCI y se va a comer con unos amigos

El empresario José María Gil Silgado ha recibido el alta, tras permanecer unos días en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El padre de la hija mayor de María Jesús Ruiz (37 años) ingresaba este martes por un fuerte dolor en el pecho y en uno de sus brazos.

Ahora, se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su vida: hacer frente a un nuevo varapalo judicial. Lejos de mostrarse preocupado por su situación, Silgado acudía este miércoles, nada más salir del hospital, a comer a un restaurante junto amigos. El empresario disfrutó de una agradable velada y de su libertad.

La Audiencia Provincial número 15 de Jaén le ha condenado a nueve meses de prisión por un delito de coacciones contra su expareja por lo que Gil Silgado tendrá que entrar en prisión inmediatamente para cumplir con su condena.

El empresario saliendo de su domicilio. Gtres

La relación entre María Jesús Ruiz y su exmarido pasa, una vez más, por un momento muy complicado y es que aunque la ex Miss España ha insistido en que no le desea ningún mal, sí que explicó: "No es mi lugar ni mi posición llamar. Espero que se recupere pronto, no le quiero mal a nadie".

En lo referente a la resolución judicial, María Jesús mantenía: "Lo que dice un juez, es lo justo. Hay que respetar la justicia. No voy a hablar de eso, lo que dice un juez es porque verdaderamente es justicia".

Por su parte, la que fuera Miss España 2004, se ha mantenido prudente alegando que no sabía a que se debía el ingreso de su ex. "No tengo ni idea. No lo sé. Me estoy enterando ahora por vosotros. Ya está. No sé por qué motivos, poco puedo hablar. Agradeceros muchísimo vuestro interés", comentaba.

La pareja, en un evento. Gtres

Ruiz llegaba a los tribunales por las presuntas amenazas y coacciones de Silgado, en las que le pedía que le llevara a la niña que tienen en común a verle en prisión, o si no sacaría a la luz informaciones íntimas que atañen a la vida privada de la modelo a la luz pública.

El juicio se celebró el 16 de abril de 2018 cuando ella estaba concursando en Supervivientes. La maniquí tuvo que abandonar la isla, interrumpiendo su reality para acudir a declarar a los juzgados de Jaén. Lo hizo con un biombo entre ambos para no tener contacto visual con su ex.

Fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de coacciones contra su expareja, a dos años de alejamiento de la modelo y a pagar 3000 euros en concepto de responsabilidad civil más intereses legales. Aunque el empresario recurrió la sentencia, esta fue ratificada.

Éste no fue su único enfrentamiento con la justicia. En abril de 2019, el empresario fue condenado por el juzgado de lo penal número 15 de Sevilla a cinco meses de cárcel por un delito de abandono de la familia. En concreto, el empresario tendrá que "indemnizar a su exmujer, Pilar de la Rosa, y a su hijo".

La pareja, en la feria de Abril. Gtres

El inicio de la disputa se remonta a 2013, tras firmar el divorcio. El empresario no cumplió con la pactado. Silgado aseguró en su momento que su exmujer no tenía necesidades económicas, y alegaba que disponía de una tarjeta de crédito con la que había comprado un piso de más de un millón de euros; y habría regalado a su hija un coche. Unas informaciones que, sin embargo, no pudo demostrar. El empresario tuvo que pagar una indemnización de 22.000 euros más intereses a su hijo y 30.000 euros más intereses a la madre.

En 2014, el empresario fue condenado a dos años de prisión como autor de una apropiación de 528.865,65 euros, según detalló en su momento la justicia. Esa cantidad era la correspondiente al Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) de una operación de venta de una finca realizada por su empresa y que el imputado no liquidó en la Agencia Tributaria española.

José María Gil Silgado se marchó en ese momento a la República Dominicana junto a María Jesús Ruiz para evitar tener que enfrentarse a la justicia. Sin embargo, en noviembre de 2014 fue arrestado en cumplimiento de una orden de busca y captura internacional por haber cometido un delito de fraude contra la administración pública. Meses después, fue extraditado a España, donde ingresó en la prisión de Valdemorro, en la que permaneció hasta noviembre de 2016.

[Más información: Primeras palabras de María Jesús Ruiz tras conocerse el ingreso en la UCI de Gil Silgado]