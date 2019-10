El perfecto 'outfit' de 'working girl' de Letizia para presidir un seminario de periodismo

A veces lo sencillo es lo más acertado. Así de claro. Y la Reina lo ha demostrado en dos días, en dos apariciones seguidas. Si ayer comentábamos que se había equivocado con ese look de noche de Juan Duyos para un acto de mañana en el Palacio de Aranjuez, hoy pensamos que ha dado en el clavo con un outfit de working girl en San Millán de la Cogolla, en la Rioja. Ha elegido un estilo sencillo pero sin perder ni un ápice de elegancia y feminidad.

Pero empecemos por el principio. Letizia (47 años) ha acudido está mañana a la localidad riojana para asistir a la Inauguración del XIV Seminario Internacional de Lengua y Periodismo: El español y las máquinas: lenguaje, ética y periodismo. Esta es una cita a la que acude cada año desde que es Princesa.

La reina Letizia con un pantalón 'palazzo' de Hugo Boss. Gtres

A la esposa de Felipe VI (51) se le dan bien los actos de este tipo, en los que tiene que ir vestida de ejecutiva. Es un 'disfraz' que domina y en el que se siente cómoda, es en los momentos como los de ayer, un almuerzo con autoridades, cuando suele fallar. Aunque ya sabéis que la cosa siempre puede mejorar.

El caso es que Letizia se ha vestido hoy con un sencillo conjunto, muy otoñal, de pantalón y jerseicito (de estos que tiene miles en distintos colores y cuellos). Lo mejor han sido los pantalones. Se trata de un modelo palazzo con pinzas en la cintura de la marca alemana Hugo Boss. Una vez más le quedan grandes y tiene que llevar en la cintura un buen cinturón marcando la cintura.

Para combinarlo ha lucido un jersey en color rosa palito, parece beige, pero no, es rosa. Con cuello en pico, lo que no nos gusta mucho es que debe llevar un dibujo en la parte inferior, pero como se lo ha metido por dentro del pantalón no se ve. O eso pensaba ella, porque claro al ir moviéndose se va saliendo dejando una imagen un poco extraña.

Letizia con zapatos de tacón bicolor de Hugo Boss. Gtres

Otra de las cosas que nos han gustado del look son los zapatos. Se trata de un modelo bicolor en rosa palo y negro que no le habíamos visto nunca. Son preciosos. Lo que no es nueva pero si va a juego es la cartera, de la firma Hugo Boss y que ha usado en muchas ocasiones.

Las joyas han sido las mismas de ayer, unos sencillos pendientes de brillantes y el anillo de Karem Hallam.

Tampoco ha querido Letizia cambiarse de peinado y ha vuelto a lucir el pelo suelto y liso.

Mañana despediremos la semana con otros dos actos de la Reina, lo que vuelve a demostrar que en Zarzuela están pisando el acelerador con la agenda de Letizia. Y nosotros nos alegramos, claro.

Letizia ha repetido peinado y los pendientes de brillantes. Gtres

