Rose Hanbury, supuesta amante del príncipe Guillermo, se separa de su marido

Rose Hanbury (35 años), la supuesta amante del príncipe Guiilermo (36) y examiga de Kate Middleton (37), se ha separado de su marido, el marqués de Cholmondeley.

Según las informaciones publicadas por los tabloides británicos, habría varios detalles que confirmarían la supuesta separación de la exmodelo y el aristócrata. La pareja lleva varias semanas sin aparecer en ningún evento público juntos, y la última vez que se pudo ver a Hanbury en un acto, en el banquete estatal ofrecido a Donald Trump (73) en el Palacio de Buckingham la semana pasada, la exmodelo apareció sin alianza.

Rose Hanbury durante el banquete ofrecido a Trump la semana pasada.

Su mano desnuda suscitó numerosos titulares y especulaciones: ¿sería este el gesto definitivo que confirmaría la ruptura entre Rose Hanbury y el marqués de Cholmondeley? Por el momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado al respecto, pero los rumores y las filtraciones por parte de su entorno han seguido surgiendo.

En concreto, la última de las habladurías ha surgido desde el club privado del hermano de Hanbury, en el número 5 de la calle Hertford, en Mayfair. "El hermano dejó caer cuando estaba bebiendo que Rose está al tanto de todo lo que la gente está diciendo de ella y de Guillermo".

"Todo apunta a que el matrimonio de Rose ha perdido el amor de antaño y todo a raíz de los últimos meses. Él es mucho mayor que ella, y tienen diferentes intereses", aseguró el miembro del club privado a The Sun. "Rose está allí, en Norfolk, en una bonita y cómoda casa. Ella es una chica muy bonita y David está muchas veces en París y en Londres".

Lo cierto es que son varias las fuentes que señalan que en la actualidad ella está ocupada cuidando a sus tres hijos, dos hijos gemelos de 10 años y una hija de 3, mientras él se mantiene alejado del hogar familiar ocupándose de los negocios.

Rose y David se conocieron por primera vez en 2003, en una fiesta en la antigua casa italiana del político Lord Lambton, quien renunció a su cargo como diputado tras un escándalo de prostitución en 1973. Según un amigo, David pudo ver instantáneamente que Rose "era la chica que podía darle la familia que necesitaba".

Seis años después se comprometieron, y al día siguiente ya se casaron. Al parecer, la madre de Rose terminó revelando que en ese momento su hija estaba embarazada.

Rumores de infidelidad

Según publicó In Touch y Daily Beast, el futuro rey de Inglaterra habría mantenido una relación extramatrimonial con Rose Hanbury, exmodelo y examiga de la duquesa de Cambridge. Estos presuntos encuentros habrían tenido lugar durante el tiempo en que Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, Louis Arthur Charles.

Los rumores sobre esta supuesta infidelidad no tardaron en ser replicados por multitud de medios, algunos tan importantes como The Guardian o The Times.

Rose Hanbury y Kate Middleton eran muy buenas amigas antes de este incidente.

Como consecuencia, la Familia Real británica publicó el pasado viernes día 12 de abril un comunicado a través de su gabinete legal de Londres, Harbotte y Lewis: "Además de ser falso y dañino, la publicación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad, conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

