El sorprendente mensaje de Mila Ximénez a Isabel Pantoja tras años de enfrentamiento público

Mila Ximénez (67 años) ha sorprendido a sus seguidores publicando una imagen de Isabel Pantoja (62) en su cuenta de Instagram, pero lo más curioso es lo que ha escrito junto a ella. La colaboradora ha redactado un mensaje de apoyo y cariño a la tonadillera, que no ha dejado indiferente a nadie.

La tertuliana de Sálvame es conocedora de que sus palabras no iban a pasar desapercibidas ante los miles de usuarios que la siguen. Para evitar las críticas, y tal y como ya ha hecho con anterioridad, ha optado por bloquear los comentarios en esa publicación para que sus seguidores no puedan dejar por escrito sus impresiones.

"Cada día, me hace acercarme más a ella. Es de una enorme valentía hablar de esos miedos que sin duda se le han quedado clavados después de una experiencia de encierro..Está siendo una superviviente de nota alta. Ojalá aguante hasta el final. Todo mi apoyo. He conocido a otra Pantoja. Y me quedo con esta. Sin ninguna duda", ha sido el mensaje que ha querido mostrar al mundo la colaboradora.

Unas palabras que podrían marcar un antes y un después en la relación futura de ambas, ya que tras años enfrentadas dentro y fuera de los medios de comunicación, quizá este sea el momento para empezar una posible amistad con buen pie desde cero.

[Más información: Mila Ximénez, a por todas contra Makoke: embargará su sueldo para cobrar una deuda]