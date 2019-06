Meghan Markle reaparece en el 'Trooping the colour' un mes después de dar a luz

Este sábado es un día muy importante para la realeza británica: se celebra el Trooping the colour, un desfile militar de los regimientos de Reino Unido con el que se conmemora el cumpleaños de la reina Isabel II (93 años). Se trata de una fecha impuesta en el calendario, ya que ella nació realmente en el mes de abril. Sea como fuere, es una de las tradiciones más arraigadas de la Familia Real Británica y, como era de esperar, la mayor expectación giraba en torno a la reaparición de Meghan Markle (37) tras dar a luz hace poco más de un mes.

Aunque la Reina debería haber sido la gran protagonista de la jornada, ha sido inevitable que los ojos se centraran en Markle. La Duquesa de Sussex ha reaparecido ante los medios por primera vez tras convertirse en madre de Archie Harrison el pasado 6 de mayo. Y es que, cabe recordar que con la salvedad del tradicional posado tras el alumbramiento, Markle ha mantenido un perfil bajo en este tiempo, guardando el reposo pertinente con su baja de maternidad. Sin embargo, este 8 de junio ha decidido volver a la primera línea y, aunque de manera simbólica, ha querido estar con Harry de Inglaterra (34) en tan importante día para la abuela de este.

Markle, el Príncipe Harry, la duquesa de Cambridge y Camila de Cornualles. Gtres

Su reaparición en este desfile militar no es baladí, ya que hace justo un año se estrenaba en el mismo como duquesa de Sussex. Es más, de seguro que en la memoria de Meghan y Harry siempre estará, bajo llave, este evento; fue el primero al que asistieron tras volver de su luna de miel. Siempre fiel a su marido, Markle lo ha acompañado a todos los compromisos agendados. Para este acto castrense, que se mantiene en vigor desde 1748, Meghan, a diferencia del año pasado, ha preferido optar por un look más oscuro, donde han reinado los tonos azules y un tocado, en el mismo tono apagado.

Pese al innegable protagonismo de Markle, hay que decir que los duques de Cambridge también han vivido con emoción desbordante este gran día, pues se trata del primer Trooping the Colour de su tercer hijo: el príncipe Louis. De este modo, el vástago de Kate Middleton (37) y el príncipe Guillermo (36) debuta en un acto oficial, junto a su hermana Charlotte y su hermano mayor George.

Camila, de verde, y la duquesa de Cambridge, de beige, llegando al desfile. Gtres

Uno de los signos distintivos de esta celebración es que casi siempre reúne al completo a toda la familia, hecho que no suele ocurrir con frecuencia. Este año el que ha 'fallado' en su cita ha sido el duque de Edimburgo. El hecho de que el marido de la reina Isabel, que está a punto de cumplir 98 años, comunicara en 2017 su retiro de la vida pública no es óbice para que no haya estado en un día tan magno; él mismo quiso matizar entonces que seguiría acompañando a su familia en los actos públicos siempre que pudiera.

