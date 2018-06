Cristina, su 53 cumpleaños más desgraciado: este miércoles, un día para no celebrar

A menos de 24 horas de que la infanta Cristina (52 años) cumpla este miércoles 53 años, la familia ha recibido la noticia de que Iñaki Urdangarin (50) ha sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

Este miércoles se augura complicado para el clan Urdangarin, y es poco probable que en la casa de Ginebra estén para muchas celebraciones. Esta será la última ocasión que el clan podrá festejar un aniversario en familia antes del ingreso en la cárcel de Iñaki.

El ambiente así poco tiene que ver con los cumpleaños que antaño celebraba la hija de los reyes eméritos, en los que el palacio se engalanaba y no faltaban todo tipo de lujos.

La infanta tampoco contará con el apoyo de sus familiares, y es que el rey Felipe (50) hace años la apartó de la Familia Real para evitar que se les vinculara con el caso Noós. Cristina fue absuelta de los dos delitos fiscales que se le atribuían en febrero de 2017.

La condena a su marido acaba de conocerse, por lo que todavía quedan muchas incógnitas por resolver: ¿En qué cárcel y cuándo ingresará Iñaki? ¿Permanecerán la infanta Cristina y sus hijos en Ginebra? ¿Emitirá algún tipo de comunicado o acercamiento la Familia Real?

Iñaki y Cristina, la pareja que ha sobrevivido a siete años de escándalo y presión

Independientemente de las respuestas a estas preguntas, lo que es seguro es que el ambiente en la ciudad Suiza no tiene que ser el más adecuado para ningún tipo de celebración, y menos un cumpleaños. Algo que se mantendrá de puertas para adentro, ya que desde el inicio de este proceso la familia se ha mantenido hermética y han sido todo sonrisas ante los medios que los han perseguidos.

Otro cumpleaños amargo

Esta no es la primera vez que Cristina recibe una dura noticia poco antes de su aniversario, y es que hace solo tres años la infanta Cristina ya tuvo un cumpleaños complicado. La noche del 11 de junio de 2015 la Familia Real emitía un comunicado anunciando que se retiraba el título de duquesa de Palma de Mallorca a la hija de Juan Carlos (80).

"He resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real a la infanta Doña Cristina de la facultad de usar el título de duquesa de Palma de Mallorca", firmaba Felipe. La noticia llegaba apenas a 24 horas de que tuviera lugar el cumpleaños de la infanta y un año después de que su hermano fuera proclamado rey.

Comunicado del rey. BOE.

Muchos quisieron ver en este comunicado un gesto por parte del nuevo monarca para marcar distancias con la infanta, y dejar claro que comenzaría su reinado alejado de los escándalos del pasado.

Pero estas noticias parecieron no aguar la fiesta a la infanta, quien decidió tirar la casa por la ventana e invitar a 25 amigos al exclusivo restaurante León de Oro, un local con estrella michelín donde el cubierto ronda los 200 euros. Haciendo la gala de las facilidades que se le atribuye a la familia Borbón para socializar, la velada se alargó hasta la noche y se calcula que Cristina desembolsó algo más de 6.000 euros.

Otro cumpleaños complicado para la infanta Cristina fue su 51 aniversario en junio de 2016. Inmersa en el proceso judicial y acudiendo cada poco tiempo al juzgado de Palma de Mallorca, la hija de Juan Carlos no estaba atravesando su mejor momento.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina a las puertas de la Audiencia de Palma Gtres

"Cristina suele ser charlatana, no tanto como él (Urdangarin), pero participa y da juego. La última vez que estuvimos juntos no abrió la boca. Casi no come, la verdad es que nos preocupamos", aseguró a JALEOS una fuente cercana al matrimonio a escasos días de su cumpleaños.

Celebración con Sushi

Otros de los cumpleaños de la infanta Cristina que más llamaron la atención fue el que quedó reflejado en la documentación aportada por el caso Nóos.

Al parecer, la hija de Juan Carlos pagó a través de Aizóon, la empresa que compartía con Urdangarin, 1.412,40 euros a la empresa de catering de comida japonesa Kate-Shima, para celebrar su 42 cumpleaños.

Iñaki Urdangarín junto a la infanta Cristina. Gtres.

Pero no es el único cargo que el matrimonio habría facturado a través de esta compañía para celebrar un cumpleaños. La documentación también desvela que sufragaron la "decoración con globos" de 1.400 euros a través de esta sociedad.

