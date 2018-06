Pilar Urbano: "Los abogados de la Infanta Cristina los paga don Juan Carlos"

Pilar Urbano (78 años) es probablemente una de las periodistas que más confidencias sabe sobre la Familia Real. Por ello Risto Mejide quiso contar con ella este domingo en su Chester dedicado a temas confidenciales. Y así, entre otros asuntos, la periodista habló de la implicación del Rey Don Juan Carlos en el 23F, de las reuniones en Zarzuela para ‘salvar’ a la infanta Cristina o de las polémicas declaraciones de la Reina sobre los homosexuales.

“Sí, estoy de acuerdo con esas declaraciones”, decía Urbano sobre la opinión de la Reina Sofía de que no se le puede llamar matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo. “Si esas personas quieren casarse, pueden estar en su derecho o no dependiendo de las leyes de su país. Pero no es un matrimonio. La RAE dice que es la unión entre un hombre y una mujer”.

Respecto a la implicación del Rey Emérito en el Golpe de Estado del 81, Urbano reveló que el monarca "quería un golpe de gobierno, que también es anticonstitucional. A principios de julio del 80, el Rey cansado de Suárez, que no quiere entrar en la OTAN, quiere cambiar de presidente de Gobierno. Y el Rey le debe el reinado a la OTAN, a los americanos…”.

Una confidencia que ya reveló en su libro La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar. “El Rey llamó a Lara para que retirara ese libro. Y él le dijo que tenía que vender libros y si lo retirara, la autora al incumplir el contrato se queda con el dinero y con los derechos del libro.

Ya preguntada por el juicio a la infanta Cristina en el caso Urdangarín, la periodista cree "la infanta no debería haber sido absuelta. No desmontan ninguno de los 14 motivos de impugnación delictiva criminal económica", explica Urbano, que hace unos meses publicaba el libro La pieza 25, Operación salvar a la infanta.

La periodista, que reveló que “los abogados de la infanta o el colegio de los niños los paga Juan Carlos”, confesó que “Urdangarín tiene que entrar en la cárcel. Si no entra, Felipe VI se juega la corona”

“Felipe es totalmente distinto a su padre. Cuando Torres Dulce le presentó sus respetos, le dice: a la Infanta, trátela como a cualquier ciudadano. Y él le dice que se había comprometido con el Rey. Y le contestó: el Rey soy yo”.

En cuanto a su matrimonio con Letizia, Urbano recuerda que Felipe le comentó que si sus padres le hubieran dicho que no, “habría renunciado a ella aunque se hubiera abierto la tierra bajo mis pies”.