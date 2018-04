La infanta Margarita, hermana del rey Juan Carlos: "Lo de Letizia me parece muy mal"

La infanta Margarita (79 años), hermana del rey Juan Carlos (80), ha sido la primera persona de vínculo directo con la Casa Real española que se ha pronunciado en referencia al escándalo del vídeo que protagonizaron la reina Sofía (79) y Letizia (45) el pasado domingo de Resurrección.

La cuñada de la reina emérita no se encontraba en Palma de Mallorca junto a su familia en el momento del 'incidente' y así se lo hace saber a los reporteros de ¡HOLA! cuando le pregunta por su opinión acerca de la 'pelea real': "Yo no estaba allí, así que no sé nada, no tengo ni idea".

Pero instantes después reconocía que se había hecho eco del suceso: "Yo no lo he visto, me lo han comentado esta mañana". Ante tal afirmación, la siguiente pregunta era clara, "¿y qué le ha parecido?" le decían los periodistas mientras le acercaban el micrófono: "¿¡Qué quieres que te diga?! Muy mal".

Discusión entre las reinas

Por su parte, Pilar de Borbón (81), primogénita de Juan de Borbón y hermana mayor del rey Juan Carlos ha preferido mantenerse callada y solo pronunciar un susurrante "no tengo ni idea, no las he visto", cuando era preguntada por las imágenes de la polémica a la salida de su casa.

Aún mayor silencio es el que ha mostrado Paloma Rocasolano (65). La madre de Letizia caminaba este miércoles por las calles y fue sorprendida por varios periodistas que quisieron conocer su opinión acerca del vídeo del 'feo' de su hija con la reina Sofía. Rocasolano no ha querido mediar palabra con los profesionales de los medios y continuó su camino hacia adelante y con la mirada hacia el suelo.

[Más información: Apoyo masivo a Sofía y 'condena' a Letizia tras el polémico vídeo de Palma]