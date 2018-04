Las redes sociales no tienen piedad con Letizia y santifican a Sofía

Este pasado martes 3 de abril se hacía público en las redes sociales el vídeo en el que la reina Letizia (45 años) impide a sus hijas que se tomen una foto con la abuela Sofía (79) y, desde el minuto cero que el material se colgó en Internet, los comentarios por parte de los usuarios de Twitter no se hicieron esperar y crecieron como la espuma. Casi todos, en contra de Letizia y a favor de la reina emérita.

Imposible frenar la indignación, hay reacciones muy duras contra la actitud de la reina Letizia, pero también las hay hilarantes y cómicas a partes iguales. De hecho, en cuestión de minutos la red se llenó de mofas y 'memes' sobre el ya célebre 'manotazo' real. Los tuiteros han sacado a pasear su ingenio para encontrar el lado más divertido del encontronazo entre las dos reinas.

Buenos días :Avergonado por el vídeo de la Catedral de Palma con esas diferencias graves dentro de LaFamilia Real ,entre la Reina y Doña Sofia y con el comportamiento público de quienes debían , por respeto al pueblo español, haber actuado con más dignidad y prudencia — Pepe Oneto (@oneto_p) 4 de abril de 2018

Siempre me he manifestado muy fan de la Reina Sofia. Hoy más. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) 4 de abril de 2018

Dile a Letizia que quiero que sepa que fui yo. pic.twitter.com/FRwmoxhtvR — Paloma Rando (@palomarando) 3 de abril de 2018

Letizia se está poniendo en modo Lannister. pic.twitter.com/BryUG0iugG — Inspector (@hitzeder11) 3 de abril de 2018

En Córdoba hemos decidido cambiar el nombre de "Hospital Reina Sofía" por "Hospital Lo que diga Doña Letizia", no queremos problemas. — El Conde Chico (@El_Conde_Chico) 4 de abril de 2018

¡Quiero el corazón de Letizia en bandeja de plata !!! pic.twitter.com/lGb1bvh3xn — றଇהіқ🐜 (@86Monik37) 3 de abril de 2018

Cuanto más veo las imágenes más penita me da la Reina Sofía 😔 #LetiziaVsSofia — Oli 🤙🏻 (@olivelvet) 4 de abril de 2018

—Mira a Sofia y Letizia, si hasta nosotras nos llevamos mejor. pic.twitter.com/neTl5ULkR1 — Moe de Triana (@moedetriana) 3 de abril de 2018

La reina Sofía es única, auténtica, una verdadera reina y una gran mujer — thriller 80 (@thriller_80) 4 de abril de 2018

Letizia preparando la próxima cena de nochebuena. pic.twitter.com/x7aaqGPC1L — La Oveja Rosa (@LaOvejaRosa) 3 de abril de 2018

Letizia una choni. Es un vídeo como de Hermano Mayor. Es Dakota. "Sofía, me debes 31 euros." — Brays Efe (@braysefe) 4 de abril de 2018

La única mujer en el mundo hija y nieta de rey, hermana de rey, esposa de rey y madre de rey, la Reina Sofia.Entérate Leticia, una reina nace, no se hace. pic.twitter.com/vdKQjhvrbU — Milinda ❤🇪🇸🐾 (@MilindaSu) 4 de abril de 2018

#LetiziaVsSofia #Letizia aquí podemos ver el espectacular gol para la historia!! Que? Quien es esa que se ha puesto en medio? Quita muchacha !!!!!! pic.twitter.com/YwkXpmoKq1 — CLARITOcomoAGUA (@ATIENDEaESTO) 4 de abril de 2018

No llegará la sangre (azul) al río... pic.twitter.com/0xbR8mEYa2 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) 3 de abril de 2018

Desolada??? Ha demostrado su verdadera personalidad...X mi puede decir misa, el daño está hecho y la falta de respeto a doña Sofía lo hemos visto todos. Vaya nuera que la ha tocado y vaya reina que nos toca...👎 https://t.co/ZEQPQbLy7J — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 4 de abril de 2018

Muy bien, Letizia. No querías una foto de las nenas con Sofía y ahora tienes un vídeo viral de las cuatro. pic.twitter.com/xfqywVI30B — LaChof (@ChofMaster) 3 de abril de 2018

- ¡Mira, un lío en el que no he tenido nada que ver! Compraré un cupón o algo.#Letizia pic.twitter.com/q3kI3j9JLd — Faldox (@Falditox) 3 de abril de 2018

Pues pinta bien la nueva temporada de los Gypsy King La Leti dará de que hablar#Letizia pic.twitter.com/wp8i2BwIWn — Albertito (@Alberto_groguet) 3 de abril de 2018

No todo fueron chascarrillos y mofas tras el escándalo real a las puertas de la catedral de Palma de Mallorca, muchos periodistas, presentadores de televisión e incluso miembros de la realeza o cercanos a ella se han sumado a las críticas de Pilar Eyre (66) y Jaime Peñafiel (85). Muchas figuras conocidas no han dudado en expresar su sincera opinión en contra de la reina Letizia, como el aristócrata Álvaro de Marichalar (56).

Siempre crítico con la Familia Real, no se ha arredrado en sus declaraciones en ¡HOLA!: "Lo único que se puede responder es que cualquier persona vinculada a la institución tiene que servirla y todo lo que no sea eso, que es lo único importante, es un comportamiento que hay que criticar para que no vuelva a suceder. Cualquier comportamiento que haya ocurrido que no sea respetuoso con lo que significa la institución tiene que depurarse, tiene que corregirse con inmediatez y pedir perdón, claro. Lo que hay que entender es que cualquier gesto que se hace por cualquier persona vinculada a la monarquía es un gesto que afecta a todo los españoles".

Por su parte, la periodista Mariángel Alcázar, a través de su blog de opinión en la revista Lecturas, ha escrito: "No hay explicación para esa escena aunque es cierto que si supiéramos las razones quizá lo entenderíamos. Pero que ha calado en la opinión pública es una evidencia y supone que, ciertamente, a la reina Letizia son muchos que le tienen ganas y cualquier fallo se magnifica; no sucede lo mismo con la reina Sofía cuya aceptación en la opinión pública es general".

Discusión entre las reinas

Mucho menos diplomático se ha mostrado el presentador Joaquín Prat (42): "Urdangarin (50), las cintas de Bárbara Rey (68), el elefante de Botsuana, Corinna (53), Froilán (19) o el compi yogui son unos aficionados. La institución se la va a cargar Letizia desde dentro. Al tiempo", un tuit que ha sido retuiteado por Ana Rosa Quintana (62). El asombro también ha llegado a la esfera de la farándula; Carmen Lomana también ha opinado: "Estoy muy impresionada con lo que he visto en ese vídeo donde se humilla y tratan fatal a la reina Sofía, una mujer ejemplar. Menuda heredera de La Corona tenemos y Letizia sin comentario, es muy fuerte y desagradable todo".

