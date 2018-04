Juan Carlos a Felipe: "Ven un momento, hay que hablar". Felipe a Juan Carlos: "Ahora no". Leemos los labios de los dos reyes

Instantes después de salir de la catedral, la Familia Real posaba sonriente ante los medios, que desconocían la pelea que acababa de producirse en el interior entre las dos reinas. JALEOS ha descubierto que tras esos rostros alegres y sonrientes los monarcas continuaban hablando sobre el incidente.

Un experto en leer los labios desvela que el rey Juan Carlos (80 años), a pesar de la prensa frente a ellos, quiere comentar la pelea con su hijo (50).

- Felipe, Felipe... ven un momento -llama al esposo de Letizia (45) mientras se acerca a su odío- Eso hay que hablarlo (en referencia a la pelea entre las dos reinas).

La tensión entre las reinas Letizia y Sofía continúa a la salida de la catedral de Palma JALEOS

Pero su hijo, consciente de la presencia de los medios y la situación comprometida en la que se encuentran, le contesta sorprendido:

- ¿Qué? ¿Cómo? Ahora no, ahora no... sabes que no es el momento, ¿comprendes? -espeta Felipe.

La reina Sofía (79), tras escuchar que su esposo trata de interceder en su nombre, se acerca al rey Juan Carlos y le comenta: "Bueno, no hay nada que hacer...". Un gesto que llama casi más la atención si tenemos en cuenta que en los últimos años se ha especulado mucho sobre el distanciamiento que existe entre los reyes eméritos.

[Más información: Sofía a Letizia: "Déjalo, por favor". Leemos los labios de la pelea de las dos reinas]

Las palabras dentro de la catedral

Dentro de la catedral, la madre de Felipe VI (50) agarra a sus dos nietas por el hombro para captar una instantánea familiar por parte del fotógrafo de la Casa Real, mientras dice a Leonor (12) y a Sofía (10): "Mira ahí, ahí, ahí (en dirección al cámara)".

Sin embargo, es en ese momento cuando Letizia, que en los instantes posteriores caminaba frente a los medios, se sitúa delante de la reina y de sus hijas, impidiendo así que se tome la fotografía. Ante esta situación, la reina emérita le espeta a su nuera: "Déjalo, por favor", a la vez que Leonor intenta apartar el brazo de su abuela.

Discusión entre las reinas Sofía y Letizia (subtitulado)

En el momento justo que causa la tensión que todos los medios han recogido, Felipe trata de interceder entre su esposa y su madre, pidiendo a ambas que zanjen la 'discusión': "(A Letizia) Por favor, déjalo" mientras la agarra del brazo, para dirigirse posteriormente a Sofía y decirle lo mismo:"Déjalo ya...".

[Más información: Apoyo masivo a Sofía y 'condena' a Letizia tras el polémico vídeo de Palma]

Los gestos también hablan

JALEOS también se puso en contacto con Cristian Salomoni, vicepresidente de la Asociación de Comunicación No Verbal para analizar los gestos de los implicados. En cuanto a la princesa Leonor, la niña "llama la atención de su madre varias veces, primero con varias miradas y otra vez llamándola", gestos con los que da a "entender que algo está pasando y que intenta con la mirada escapar de la situación".

Asimismo, señala que es la nieta la que aparta la mano de Sofía "de su hombro al no querer hacerse la foto", aunque no se atreve a especificar las razones concretas que pueden llevar a tal gesto.

Uno de los momentos del vídeo.

Tras este incidente, la reina emérita "trata de ganarse nuevamente a la nieta acercándose a ella y besándola varias veces". La pequeña, a su vez, trata de coger la mano de su padre "que no le prestó atención pues estaba hablando con su padre".

Sin embargo, pasados unos segundos tanto Juan Carlos como Felipe se percatan de que algo ocurren, por lo que dirigen la mirada hacia las mujeres de la Familia Real. Es en ese momento cuando el monarca se dirige a su esposa tocándole el brazo con un "gesto muy típico de cuando queremos acercarnos a alguien" tratando de transmitir cercanía.