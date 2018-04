Apoyo masivo a Sofía y 'condena' a Letizia tras el polémico vídeo de Palma

"A mí no me ha sorprendido nada, este no es el primer rifirrafe ni será el último. Letizia (45 años) solo quiere que sus hijas vean a su abuela materna e impide el contacto con la reina Sofía (79). De hecho, un día me contó una madre del colegio de las niñas que estas se quejaban con frecuencia por no poder ver a su otra abuela", asegura a JALEOS el periodista Jaime Peñafiel (85). La polémica se ha recrudecido, pero tan solo llueve sobre mojado. Desde que Letizia Ortiz se convirtió en la mujer de Felipe VI (50) siempre ha sobrevolado el rumor de que la actual reina no es del agrado de su suegra Sofía.

Públicamente, siempre guardan la compostura y la postura, congelan su sonrisa y posan armoniosamente ante la prensa. Ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto acerca de esta animadversión y desde Casa Real cierran filas y guardan silencio. Sin embargo, a veces el protocolo se pierde y es en los renuncios donde se podría apreciar esa supuesta antipatía, como lo que ocurrió el pasado domingo 1 de abril durante la misa de Resurrección.

"Letizia siempre ha sido una mujer con un fuerte carácter y ha impuesto su criterio sobre el de su marido. No duda en echar mano de los malos modales para salirse con la suya", opina alguien cualificado. Ese día de la foto nadie se dio cuenta y todo el mundo destacaba el hecho de que Juan Carlos I (80) había dado la sorpresa acudiendo a la misa de Pascua. Sin embargo, tres días más tarde un avezado usuario ha publicado en las redes sociales un vídeo en el que Letizia impide que sus hijas se fotografíen con la abuela. En cuestión de minutos, ese incómodo momento se hizo viral en Twitter y el nombre de Letizia se convirtió en Trending Topic.

Algunos periodistas veteranos de la prensa del corazón, como Pilar Eyre (66), han destacado el desaire: "Me han dicho que el comportamiento de Letizia podría deberse a su enfado porque ha sido doña Sofía la que ha maniobrado -en buen plan- para que estuviera la infanta Cristina (52) en el funeral de don Juan". Según Eyre, hay un momento en que "parece" que antes del gesto de Leonor (12), Sofía empuje levemente a Letizia: "Hay mucho mar de fondo. Primero quita ella el brazo de la abuela y luego es la propia nieta. Juan Carlos lo ve todo desde la izquierda, su cara es un poema. Yo ya dije lo que había hace tiempo".

Después de que el usuario de Twitter publicara el vídeo de marras, muchas han sido las muestras de apoyo y comprensión por parte del pueblo español que ha recibido la reina Sofía, así como Letizia solo ha recibido condenas. Sin lugar a dudas, la mujer de Felipe VI ha perdido el pulso social y los ciudadanos no dudan en solidarizarse con la abuela paterna de Leonor y Sofía. "Espero ver en breve una querella de la Fiscalía contra la reina Letizia, pues todos hemos visto claramente cómo actuaba con VIOLENCIA contra la reina Sofía"; "Gran reina Doña Sofía y muy poco educada doña Letizia. Lástima que no queden reinas como fue en su tiempo Sofía, mujer educada, preparada y a la altura de la corona", son algunos de los contundentes mensajes que se pueden leer en la red.

Cuando ser reina te queda demasiado grande: Letizia trabajando sin descanso por la República. pic.twitter.com/aXVLjQHCzt — Carla (@eledhmel) 3 de abril de 2018

Lo siento mucho y no volverá a ocurrir . No me gusta nada la aptitud de la Reina Letizia o Leticia. Doña Sofía es una gran señora . Un respeto por favor . pic.twitter.com/PjiViyFC0E — #1DDrive España (@GraafiaMM) 3 de abril de 2018

Me parece muy feo y poco elegante el gesto que hace la reina Letizia a la Reina emérita Dña.Sofía. Y lo que hace la princesa Leonor no es el gesto de una nieta que quiere a su abuela, desde luego. ¡ Me parece bochornoso ! https://t.co/VsfhjuAEuI — Conchi Chapela Val Miñor (@conchi_val) 3 de abril de 2018

La Reina Letizia tiene muy pocas luces y va sobrada de mala leche. No dejar que la abuela se haga una foto con las nietas es incomprensible y más aún dejando ver públicamente su posición dominante. 'Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió...' — Rubén Pulido (@Pulifil) 3 de abril de 2018

Puede que lo haya visto ya 15 veces. Las 10 primeras empatizaba con Letizia, no sé por qué, pero últimamente me pongo más en la piel de Sofía. pic.twitter.com/nY222C9PqZ — gerardo tecé (@gerardotc) 3 de abril de 2018

Por si estas reacciones no fueran suficientes, la familia griega de Sofía ha salido al paso, por primera vez, en contra de Letizia. En concreto, quien ha roto su silencio ha sido Marie-Chantal (49), la mujer de Pablo de Grecia (50), la sobrina 'política' de Sofía. "Esto es muy desagradable. ¡Esto me hace sentir muy enfadada!. ¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, Letizia ha mostrado su verdadera cara", ha asegurado en su red social.

Estas manifestaciones demuestran, a todas luces, que la figura de Letizia es cuanto menos desagradable para más de un miembro de la familia. A Pilar Eyre esta reacción de Chantal no le sorprende: "Letizia tiene muy mala relación con los griegos, ya lo conté hace tiempo. En una comida en Atenas Letizia se puso en un rincón a manipular su tablet 'como una secretaria estresada... no nos hizo ni caso'". ¿Tendrá algo que decir Casa Real ante tanto revuelo?

