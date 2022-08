Cómo usar la freidora de aire correctamente

En España, las freidoras de aire caliente se han convertido en los electrodomésticos más demandados en la actualidad y es que son ideales para realizar todo tipo de comidas de manera práctica y saludable. Esto se consigue gracias a la forma en la que se preparan los alimentos, que no se sumergen en aceite, sino que son cocinados gracias al aire caliente de su interior.

En este artículo entenderás cómo funcionan las freidoras de aire caliente, también llamadas freidoras sin aceite, aprenderás cómo utilizarlas correctamente y que hacer nada más comprarla.

¿Qué es una freidora sin aceite?

Las freidoras de aire son unos maravillosos accesorios de cocina. Desde unas croquetas caseras hasta unos chips de calabacín, no habrá plato que se te resista con la ayuda de este fantástico electrodoméstico. Y es que, estos accesorios de cocina se han vuelto tremendamente populares por representar la mejor alternativa para comer fritos crujientes y dorados sin exceso de grasas.

Pero lo que no todas o todos saben es que más allá de las frituras, las freidoras de aire caliente actúan como autenticas freidoras a vapor o horno eléctrico (pequeño) de convección permitiendo elaborar muchas recetas sofisticadas y saludables.

Ventajas de una freidora de aire

Las freidoras sin aire brindan varios beneficios o ventajas al momento de cocinar y aquí te mencionamos algunas de ellas:

Cocina saludable : como no utilizan aceite para freír, los alimentos que preparemos en una freidora de aire tendrán menos calorías que si los cocinamos en una sartén con aceite .

: como no utilizan aceite para freír, los alimentos que preparemos en una freidora de aire tendrán . Eficiencia energética : cocinar en una freidora de aire es similar a cocinar en horno y si comparamos el gasto energético entre una y otra, la primera consume mucho menos .

: cocinar en una freidora de aire es similar a cocinar en horno y si comparamos el gasto energético entre una y otra, . Fácil limpieza : definitivamente limpiar una freidora de aire es mucho más simple que una sartén u olla con grasa y aceite pegadas a sus paredes. Además, este electrodoméstico no genera olores, así que con pasar un paño húmedo con un poco de jabón será suficiente.

: definitivamente limpiar una freidora de aire es mucho más simple que una sartén u olla con grasa y aceite pegadas a sus paredes. Además, así que con pasar un paño húmedo con un poco de jabón será suficiente. Uso práctico : no tienes que vigilar la freidora para evitar que se quemen tus alimentos, la mayoría cuenta con temporizador y puedes dejarlas funcionando mientras realizas otras actividades.

: no tienes que vigilar la freidora para evitar que se quemen tus alimentos, y puedes dejarlas funcionando mientras realizas otras actividades. Seguridad: a diferencia de cocinar en una olla o sartén, al contar con una estructura cerrada y no usar aceite, con las freidoras de aire no existen riesgos de quemarse con salpicaduras de agua hirviendo o aceite.

¿Qué alimentos se pueden cocinar en una freidora de aire?

Seguramente con lo primero que pongamos a prueba nuestra freidora de aire, serán unas patatas fritas, pero no es lo único que podemos preparar en este práctico electrodoméstico. Los empanizados de carnes, pollo o pescados salen en su punto luego de unos minutos de cocción bajo las corrientes de aire caliente.

Además, en este electrodoméstico no solo podemos cocinar la comida o la cena, también podemos sorprender en casa preparando unos deliciosos postres como churros, donuts o bizcochos en la freidora de aire y lo más importante es que los harás de manera sencilla y en poco tiempo.

¿Cómo funcionan las freidoras de aire?

Las freidoras sin aceite tienen un funcionamiento similar al de los hornos que utiliza aire caliente para cocer los alimentos, la diferencia es que estas freidoras mantienen una circulación constante y homogénea del calor gracias a un sistema de ventiladores que posee en su interior.

Si bien cocinar en una freidora de aire es fácil, aquí te dejamos algunos consejos para obtener ese resultado perfecto en tus preparaciones:

Utilizar la temperatura de cocción adecuada para cada alimento.

Mezclar o rociar los ingredientes con una cantidad mínima de aceite.

Escurrir los ingredientes antes de colocarlos en la freidora.

Evita sobrepasar la capacidad de la canastilla para que el aire circule.

Consejos para usar tu freidora de aire

Si todavía no has utilizado tu freidora de aire, no te pierdas estos consejos o trucos para sacarle el máximo rendimiento y asegurarte de que la usas correctamente.

La rejilla siempre en la cesta : asegúrate de incluir la rejilla en la canasta para que el aire quede distribuido de un manera más uniforme en la comida.

: asegúrate de incluir la rejilla en la canasta para que el aire quede distribuido de un manera más uniforme en la comida. Utiliza un spray de aceite o una cucharadita de aceite para que tus alimentos queden más brillantes y crocantes .

. Puedes abrir tu freidora de aire caliente a mitad de la preparación para remover los alimentos.

Utiliza unas pinzas anchas para remover los alimentos. Nunca el tenedor, ya que podrás rayar tu freidora.

para remover los alimentos. Nunca el tenedor, ya que podrás rayar tu freidora. Si todavía no has comprado tu freidora de aire, valora comprar una con puerta transparente para ver en todo momento el estado de preparación de los alimentos. Piensa que si abres la puerta cada poco se acaba escapando el calor.

para ver en todo momento el estado de preparación de los alimentos. Piensa que si abres la puerta cada poco se acaba escapando el calor. Algunos modelos de freidora son ruidosos, si puedes evítalos.

