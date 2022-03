Renta 2021-2022: ¿cómo conseguir la casilla 505 para hacer la declaración?

La campaña de la declaración de la renta 2021-2022 está a la vuelta de la esquina y ya puedes acceder al borrador o realizar cualquier gestión a través de Internet. De hecho, la Agencia Tributaria obliga a todos los contribuyentes a que se identifiquen de manera online.

Para ello, existen tres formas distintas: con un certificado electrónico o DNIE, a través del número de referencia, o con el sistema Cl@ve PIN. El principal problema es que muchos contribuyentes no disponen de DNI electrónico ni aparecen registrados en el servicio Cl@ve, así que la opción del número de referencia es la más factible. ¡Te contamos cómo obtenerlo!

Qué es el número de referencia y cómo conseguirlo

En primer lugar, puedes conseguir el número de referencia a través de la App de la Agencia Tributaria o también en su página web. Para ello, necesitas tu Número de Identificación Fiscal (NIF), la fecha de vencimiento de tu DNI o, en su defecto, el número de soporte del NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Además, debes proporcionar los datos correspondientes a la casilla 505 de la Declaración de la Renta anterior, es decir, la de 2020-2021. Esta casilla es la correspondiente a la 'Base liquidable general sometida a gravamen'.

Sin embargo, la Agencia Tributaria solicita cada año el valor de una casilla diferente de la Renta del ejercicio fiscal anterior para conseguir el número de referencia. Así pues, el número cambia de un año para otro, algo que suscita demasiada confusión entre los usuarios.

Pero, ¿que sucede si no realizaste la Declaración de la Renta en 2020-2021? Pues que no podrán consultar la casilla 505, así que debes introducir tu número de cuenta bancaria. En estos casos, será la propia web de la Agencia Tributaria o su aplicación quien lo contemple y exija este otro dato alternativo.

Pasos a seguir para obtener el número de referencia

A falta de unas pocas semanas para que dé comienzo la campaña de la Declaración de la Renta 2021-2022, la Agencia Tributaria ha comenzado a prepararlo todo para que podamos acceder a nuestros datos fiscales.

De este modo, los contribuyentes ya pueden comenzar a planificar la presentación de los datos laborales del último año. De hecho, desde el pasado 9 de marzo de 2022 está disponible el servicio para adquirir el número de referencia que hemos citado en el apartado anterior para llevar a cabo la campaña de la Renta 2021-2022.

En primer lugar, cabe destacar que todos los números de referencia obtenidos con anterioridad dejaron de tener valor la víspera en que este servicio comenzó a estar disponible, es decir, el 8 de marzo.

Por lo tanto, para realizar la Declaración de la Renta 2021 debes obtener otro número, y puedes hacerlo antes de que inicie la campaña. Para ello, entra en la web de la Agencia Tributaria y dirígete al apartado dedicado a la campaña de la renta 2021. En 'Gestiones destacadas' tendrás que pulsar en 'Obtenga su número de referencia'.

Aquí es donde el usuario se encontrará con una casilla donde debe introducir su DNI electrónico para acceder a la plataforma, la Cl@ve o el certificado. Después de introducir este dato, tendrás que indicar la fecha de expiración de tu DNI, y en caso de que sea permanente, la fecha de expedición de dicho documento.

Si lo que has indicado es el NIE, debes rellenar el número de soporte de este documento, y en el caso de que sea un NIF sin fecha de vencimiento, tendrás que anotar la fecha de nacimiento que aparece en dicho documento. Rellenados estos datos, al pulsar 'Continuar' aparecerán varias alternativas según si el usuario está registrado en Cl@ve o no: en caso de que no lo esté, puede registrarse u obtener la referencia utilizando la casilla 505 de la última Declaración de la Renta.

El propio sistema estará al corriente sobre los usuarios que presentaron la Declaración de la Renta en 2021 y los que no: en los casos en que sí presentaron la declaración el año anterior, se habilitará un espacio para introducir el dato correspondiente a la casilla 505. Como hemos indicado antes, este dato corresponde a la Base liquidable general sometida a gravamen, y debes escribirla utilizando una coma para separar los decimales.

En cambio, para aquellos que no presentaron la Declaración de la Renta en 2021, el propio sistema pedirá las cinco últimas posiciones del IBAN de una cuenta bancaria de la que la Agencia Tributaria tenga constancia que sea titular. Este dato también será solicitado cuando el importe de la casilla 505 sea igual a 0,0.

Una vez que hayas introducido todos los datos requeridos, el último paso consiste en pinchar sobre 'Obtener referencia' para que el sistema genere un código de seis caracteres. Apunta esta clave para poder usarla después. Puedes obtener un máximo de diez referencias al día, y cada una de ellas inactiva de forma inmediata las anteriores.

¿Qué puedes hacer con el número de referencia?

Con el número de referencia, cada contribuyente podrá comenzar a gestionar los servicios de la renta para agilizar el proceso. También puedes realizar la Declaración de la Renta a través del servicio Renta WEB, de modo que podrás presentarla vía online o solicitar un certificado tributario de IRPF. Además, también te servirá para consultar tus datos fiscales antes de que comience la campaña.

Por último, debes tener en cuenta que si obtienes una referencia a través de la App y después generas otra desde el navegador, el sistema anulará la anterior y tendrás que volver a identificarte en el dispositivo móvil.

