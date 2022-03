Cómo te afecta tener dos pagadores o más en la declaración de la Renta

Muchos son los mitos que rondan entorno a los impuestos contributivos relacionados con la Renta, y uno de los más difundidos está relacionado con tener dos pagadores en un mismo año. Seguro que has escuchado en más de una ocasión que cuando esto ocurre la Declaración de la Renta te saldrá a pagar.

No obstante, no siempre tiene por qué ser así, pues haber trabajado para dos empresas durante un solo ejercicio fiscal no tiene por qué significar que en la Renta te tocará pagar. ¡Descubre todo lo que necesitas saber al respecto a continuación!

¿Cómo sabe Hacienda que hay dos pagadores al hacer la renta?

Cobrar el paro, cambiar de trabajo, tener dos empleos simultáneos o realizar alguna colaboración son las circunstancias más habituales en las que, a efectos fiscales, podemos tener dos pagadores.

Y es que, por regla general, Hacienda tendrá en cuenta cualquier cambio de CIF relacionado con la empresa o cualquier otro organismo encargado de pagarte cada mes, sumando así un nuevo pagador cuando realices la Declaración de la Renta.

Por este motivo, cuando cobramos el paro u otra prestación por desempleo, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) lo considerará como un pagador más a efectos del IRPF. Así pues, si has trabajado al mismo tiempo que cobrabas una prestación por desempleo el mismo año, a efectos fiscales tendrás dos pagadores.

No obstante, existen excepciones a esta norma, como las subrogaciones laborales. Es decir, cuando la empresa para la que trabajas cambia de nombre pero sigues manteniendo tu trabajo y las mismas condiciones, o la compañía acaba absorbiendo a otra. Tampoco se considera un segundo pagador el pago delegado, como sucede, por ejemplo, cuando pasamos por una incapacidad temporal.

¿Pagaré más a Hacienda por trabajar en dos empresas?

El hecho de trabajar para varias empresas no tiene por qué afectar al resultado de la renta. O lo que es lo mismo, no vas a pagar más por tener más pagadores. Lo que determinará los impuestos que debes pagar en el IRPF es el total de tus ingresos. Así pues, y dependiendo de las retenciones practicadas durante el ejercicio fiscal, la Declaración de la Renta saldrá a devolver o a pagar.

Abreviando, para calcular el resultado de la renta debes tener en cuenta lo que te corresponde pagar y restar las retenciones aplicadas sobre tu nómina durante el año, así como las deducciones a las que tienes derecho.

Es normal que exista una pequeña variación entre la cantidad retenida en la nómina y la cantidad total de impuestos a pagar. Además, si has sufrido retenciones de más Hacienda te devolverá la diferencia, pero si te han retenido de menos, tú pagarás esa disparidad.

Como habrás podido comprobar, Hacienda no tendrá en cuenta el número de pagadores a la hora de calcular el resultado de la renta, sino la suma de tus ingresos y las retenciones llevadas a cabo en tu nómina durante todo el año.

¿Por qué muchos tienen que pagar al tener dos pagadores?

Como hemos aclarado en el apartado anterior, el motivo por el que tendremos que pagar en la Declaración de la Renta son las retenciones en la nómina llevadas a cabo por cada empresa. Pero claro, debes tener en cuenta que al trabajar para más de una empresa, o cambiar de compañía, cada una de ellas aplicará sus retenciones correspondientes sin considerar a la otra. Es decir, como si tu única renta fuera la del salario que recibes de ellos.

Por eso es conveniente revisar las retenciones de IRPF cada vez que cambies de trabajo o te aumenten el sueldo para poder notificarlo a la empresa y ajustar tu nómina. De este modo, evitarás sorpresas cuando realices la Declaración de la Renta.

Cuando estamos cobrando el paro sucede algo similar. El SEPE está considerado como un pagador más para la Agencia Tributaria, la cual aplicará una retención del 2% como mínimo a dicha prestación por desempleo. Esto tendrá consecuencias a la hora de realizar la Declaración de la Renta, pues el resultado puede salir a pagar por el dinero que no hayas adelantado a lo largo del año.

Cuánto debo pagar a hacienda por el ERTE

Si en 2021 estuviste de ERTE es posible que el resultado de tu Declaración de la Renta salga a pagar. Eso es debido precisamente a esa retención mínima del 2% por parte del SEPE a este tipo de prestaciones. En cualquier caso, una vez más el resultado de la declaración variará en función de las retenciones ejercidas por cada uno de tus pagadores durante el año.

Por ejemplo, si un trabajador con un salario anual de 20.000 euros cobró un ERTE durante dos meses, recibió en ese tiempo el 70 % del total, es decir, 2.333,33 €. Así pues, en 2021 debió ingresar un total de 19.000 euros brutos ( 2.333,33 euros del SEPE y 16.666,66 € de la empresa.

¿Cuándo es obligatorio hacer la declaración de la renta con dos pagadores?

Pues bien, a estas alturas ya sabrás que trabajar para dos empresas el mismo año no afectará al resultado de tu Declaración de la Renta, pero es posible que haya otras consecuencias fiscales. Por ejemplo, si tuviste dos pagadores puede que estés obligado a presentar la declaración del IRPF aunque tus ingresos sean inferiores a 22.000 euros anuales.

Esto es así porque ese requisito solo es válido para aquellos contribuyentes que tengan un único pagador. Cuando hay más de uno, las cosas cambian. A continuación, te mostramos las cantidades a partir de las que tendrás el deber de presentar la Declaración de la Renta si has tenido más de dos pagadores:

22.000 euros anuales si has cobrado menos de 1.500 € del segundo y demás pagadores.

si has cobrado menos de 1.500 € del segundo y demás pagadores. 14.000 euros anuales si has cobrado más de 1.500 euros del segundo y demás pagadores.

Ahora ya sabes en qué influye tener dos pagadores de cara a realizar la Declaración de la Renta, tanto si cambias de trabajo como si trabajas en dos empresas de manera simultánea. Y también sabrás qué hacer si has tenido dos pagadores para que Hacienda no te sancione.

