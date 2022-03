¿‘Guion’ se escribe con tilde o sin tilde?

La Ortografía de la lengua española no deja de cambiar e incluir nuevas novedades. Algunas de las más destacadas y que más revuelo han levantado son aquellas palabras que han dejado de acentuarse gráficamente, pues tradicionalmente siempre han llevado tilde. Por ejemplo: cómo se escribe 'como' o 'cómo', solo o sólo. Entonces, ¿guion se escribe con o sin tilde?

En realidad, la novedad no lo es tanto, pues ya en la edición de 1999, la Real Academia Española (RAE) aceptaba la doble grafía, es decir, con y sin tilde, de todas estas palabras. ¡Descubre a continuación cuál es la grafía correcta de guion!

Forma correcta de escribir guion

El cambio principal en las palabras mencionadas más arriba reside en que la tilde ha sido eliminada de forma definitiva. Lo que se intenta conseguir con esto es ganar regularidad, ya que la acentuación de estas palabras suponía una anomalía dentro de las normas de acentuación. Ortográficamente son palabras monosílabas, aunque algunos hablantes pronuncien guion en dos sílabas.

Por otro lado, las reglas de acentuación se basan en convenciones que, de forma ocasional, se apartan de cómo se deben pronunciar las palabras. El caso de guion no debería sorprendernos, ya que al ser un monosílabo no debe llevar tilde según las reglas ortográficas.

Para comprender por qué guion no debe llevar tilde, debes saber que cuando se unen una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u) o dos vocales cerradas distintas se produce un diptongo. Pero hay palabras en que la presencia de una hache rompe este diptongo, como ocurre con 'truhan'.

Así pues, estas palabras son monosílabas, y como bien sabrás, los monosílabos no deben acentuarse, excepto cuando llevan tilde diacrítica. Recuerda que la finalidad de la tilde no consiste en señalar la división de las sílabas, si no en determinar cuál es la sílaba tónica.

Significados de la palabra guion

Ya hemos dejado claro que la forma correcta de escribir 'guion' es sin tilde diacrítica debido a que es un monosílabo con una vocal abierta precedida de una vocal átona cerrada. Esto produce un diptongo, es decir, cuando se unen 2 vocales diferentes en la misma sílaba, y solo debe llevar tilde si las reglas ortográficas así lo indican.

En el caso de guion, si no fuese una palabra monosílaba sí debería acentuarse en la 'o', ya que es una palabra aguda. Por eso se ha acentuado siempre, hasta que en el año 2010 la RAE corrigió esta anomalía ortográfica, pues al ser un monosílabo, pierde la tilde diacrítica.

Independientemente de que guion sea un monosílabo, según la RAE esta palabra tiene varios significados:

Signo ortográfico de puntuación (-, —): puede ser utilizado en diferentes casos según sea guion corto o largo. El guion corto suele utilizarse para indicar que una palabra se interrumpe en un renglón para continuar en el siguiente. También se utiliza para unir 2 palabras y formar una compuesta. Este signo ortográfico con forma de raya horizontal, cuando es largo, suele usarse en diálogos y explicaciones pertenecientes a un texto.

Ejemplo de guion corto: Este edificio tiene una gran relevancia histórica-artística. Símbolo matemático: el guion corto también se empela como símbolo matemático en la resta, es decir, sería el signo menos (-) en las ciencias exactas. Además, se puede usar doble para escribir, por ejemplo, el signo igual (=). Sustantivo: aquí se refiere a un texto que muestra el contenido de un cortometraje, una película, serie o programa de televisión. Sería como el sinónimo de libreto dentro de las artes escénicas, y contiene los diálogos e indicaciones de la puesta en escena. Ejemplo: El guion de esta serie es brillante, y cuenta con multitud de sorpresas en la trama. Escrito para apuntar ideas y/o conceptos que servirán de guía durante una explicación o exposición. Ejemplo: Mejor que elabores un guion para cuando tengas que exponer en clase.

También se le llama guion a la bandera o pendón que porta una persona que hace de guía en un desfile. Un ejemplo de ello serían las banderas de una cofradía cuando desfilan delante de las procesiones en Semana Santa.

Antes de terminar, queremos mostrate unos ejemplos con los diferentes usos de la palabra guion para que no vuelvas a tener dudas a la hora de escribir esta palabra:

Ya tengo listo el guion para tu escena, ahora solo tienes que memorizarlo.

Prefiero utilizar un guion para los diálogos en lugar de ponerles comillas.

Cíñete al guion y no improvises, que para eso hemos practicado tanto.

El guion de mi película está basado en hechos reales ocurridos hace mucho tiempo.

No existe un guion escrito para tu vida, así que puedes ser lo que quieras.

Por último, la palabra guion tiene muy pocos sinónimos. Estos son los más destacados de acuerdo con su significado:

Signo: raya, menos, línea.

Libreto: sinopsis, esquema, argumento, resumen.

Ahora ya sabes que la forma correcta de escribir 'guion' es sin tilde, y también conoces los significados de esta palabra y cuándo utilizarla. Y recuerda, aunque encuentres esta palabra con tilde en algunos escritos antiguos, esa forma está obsoleta y ya no se utiliza.

¿Por qué tantas dudas con la palabra guion?

Ya sabrás por qué las dudas en torno a la palabra guion son tan habituales, a pesar de que hace años que en las nuevas ediciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se han hecho cambios de criterio con respecto a esta palabra.

Desde 1780 hasta 1869, la palabra guion no se acentuaba, pero desde entonces y hasta 2010 sí se tildaba regularmente. Ahora se ha vuelto a quitar la tilde por unificar criterios sobre la escritura de diptongos e hiatos, por ello no debes tener en cuenta si esta palabra se pronuncia en una o dos sílabas. Guion es un monosílabo, no una palabra bisílaba con diptongo, y por tanto, no debe llevar tilde.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan