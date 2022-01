Cómo se escribe, 'iba' o 'iva' con ejemplos

Según la Real Academia Española (RAE), la V y la B son dos de las letras, en español, que más confusión presentan a la hora de escribir de forma correcta algunas palabras. Y es que, con solo cambiar estas letras, estaríamos modificando el significado de una palabra por completo, de ahí la importancia de saber cómo se escribe iba.

Por ejemplo, no es lo mismo escribir 'voy' que 'boy' , o bello que vello, de modo que, para evitar cometer estos errores, necesitas conocer muy bien la ortografía de 'iba' para presumir de una redacción impecable. A continuación, te explicamos cuándo es escribe iva o iba. ¡Toma nota!

Ortografía de IVA

La palabra IVA con /v/ siempre debe escribirse con mayúsculas, pues se trata de las siglas para referirnos al Impuesto sobre el Valor Añadido. Estos son algunos ejemplos con esta palabra:

El ordenador me costó mucho más barato por ser el día sin IVA.

El IVA es un impuesto indirecto que todos los consumidores pagamos al comprar cualquier producto.

En esta tienda especifican en la factura el precio del producto con y sin IVA.

Ya sabes que si usas el término IVA en mayúsculas y con /v/ te estarás refiriendo a ese tributo que gravan casi todos los productos del mercado. Por lo tanto, sería un sustantivo masculino que, como hemos dicho, aludiría al Impuesto sobre el Valor Agregado, es decir, un impuesto indirecto incluido en los productos de consumo y la prestación de servicios.

Otros ejemplos de uso para diferenciar si se escribe iba o iva son los siguientes:

En España, el IVA supone el 16 % del precio final del producto.

Hay algunos productos alimenticios libres de IVA.

Será obligatorio pagar IVA por usar algunos servicios, como por ejemplo, Internet.

El IVA en nuestro país ascendió del 12 al 16 % en solo un año.

A esos productos hay que aplicarles el IVA todavía.

Ortografía de iba

En cuanto a la ortografía de 'iba' con /b/, puede hacer referencia a diversas formas verbales del verbo ir, como por ejemplo las conjugaciones que te mostramos a continuación:

1ª persona singular del pretérito imperfecto del modo indicativo . Ejemplos: De pequeño, iba al colegio andando con mi hermana. En cambio, al parque iba con mis amigos. Pero una vez que iba a casa de Daniel, después no quería volver a la mía.

. Ejemplos: De pequeño, iba al colegio andando con mi hermana. En cambio, al parque iba con mis amigos. Pero una vez que iba a casa de Daniel, después no quería volver a la mía. 3ª persona singular del pretérito imperfecto del modo indicativo . Ejemplos: Cuando mi padre iba de viaje, me traía una postal de cada lugar que visitaba. Mamá siempre iba a recoger el correo al buzón ilusionada, pues mi padre era piloto y cada día iba a una ciudad diferente.

. Ejemplos: Cuando mi padre iba de viaje, me traía una postal de cada lugar que visitaba. Mamá siempre iba a recoger el correo al buzón ilusionada, pues mi padre era piloto y cada día iba a una ciudad diferente. 2ª persona singular (usted) del pretérito imperfecto del modo indicativo. Ejemplos: Usted iba muy bien acompañado cuando lo vi en la calle el otro día. ¿Acaso tenía una reunión importante o es que iba a reunirse con su novia?

Por si todavía tienes alguna duda sobre si se escribe 'iba' o 'iva', aquí tienes algunos ejemplos más de oraciones donde se utilizaría la palabra iba:

Iba a llamarte para salir a cenar, pero empecé a encontrarme mal a media tarde.

Si sabía que no iba a venir, tendría que haber avisado.

Sofía iba a venir a la fiesta, pero se estropeó su vehículo.

Jamás iba a dar su brazo a torcer; el abuelo era muy testarudo.

Iba a salir de compras, pero al final no tenía ganas de salir solo.

Consejos

Para no tener ninguna duda sobre la ortografía de 'iba', lo ideal es que te inicies en el hábito de la lectura poco a poco. Esto mejorará con creces la calidad de tu escritura, y también puedes practicar escribiendo oraciones con ambas palabras para poder diferenciar su significado. Y por supuesto, consulta el diccionario cada vez que se te presente alguna duda al escribir.

Y si aun así tienes dudas sobre cómo se escribe 'iba', debes recordar que la palabra 'hiba', con /h/ y /b/, no existe en el idioma castellano. Por lo tanto, este sí sería un error ortográfico tremendo que no debería cometerse bajo ningún concepto. A pesar de que la /h/ es una consonante muda, no debe colocarse jamás en palabras que no deben llevarla, aunque sea una razón que da lugar a confusión. Por eso es tan importante tener muy clara la ortografía de 'iba'.

Conjugación del verbo ir

Antes de terminar este artículo, y para que no haya lugar a confusión sobre si se escribe 'iba' o 'iva', queremos mostrarte el modelo de conjugación del verbo ir del pretérito imperfecto o copretérito de indicativo:

Yo iba

Tú ibas

Él/ella/usted iba

Nosotros/nosotras íbamos

Vosotros/vosotras ibais

Ellos iban

En la mayoría de los casos, la ortografía del lenguaje español no tiene complicación, pues la grafía te indica la pronunciación. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden aparecer grandes dudas que no podremos resolver de inmediato.

Esto es debido a que muchas palabras suenan igual pero se escriben de forma diferente. Así pues, las principales confusiones aparecen con las letras o fonemas /b/ y /v/, /g/ y /j/ y, en menor medida, con /c/, /s/ y /z/. Por ello, muchas personas dudan al escribir el pasado del verbo "ir".

Entonces, ¿por qué se escribe con /b/ el pasado del verbo ir? Es cuestión de grafía, ya que se escriben con /b/ todas las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo de los verbos de la primera conjugación, así como del verbo ir.

Algunos ejemplos de verbos de la primera conjugación terminados en "-ar" son:

Amaba

Andabas

Cantábamos

Soltaban

Después de aclarar la ortografía de 'iba', así como las conjugaciones de los verbos acabados en /b/, no deberías tener dudas sobre cómo se escribe 'iba'. En cualquier caso, siempre que dudes si se escribe 'iba' o 'iva', lo mejor es consultar un diccionario.

