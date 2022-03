Cómo se escribe 'untar' o 'huntar'

Muchas son las dudas que pueden surgir a la hora de escribir en castellano, sobre todo, en aquellas palabras que contienen alguna 'h'. Por ejemplo, ¿Cómo se escribe 'echo' o 'hecho'?, ¿se escribe a 'a ver' o 'haber'?, ¿se escribe 'hay', 'ahí' y 'ay'? o el tema que tratamos hoy, ¿se escribe 'untar' o 'huntar'?

Si has tenido alguna vez esta u otra duda, no debes sentir vergüenza ni enfado, pues nunca es tarde para aprender a escribir correctamente. Y más dudas surgirán cuando lleva tilde una palabra. ¡Toma nota!

Verbo 'untar' o 'huntar', ¿cómo se escribe?

La confusión con la grafía del verbo 'untar' o 'huntar' es comprensible, pues son palabras homófonas, es decir, que se pronuncian igual pero se escriben de manera distinta y sus significados también pueden ser diferentes.

Como ocurre con otras muchas palabras, la duda entre estas dos palabras nos puede llevar a cometer un gran error, ya que puede cambiar el significado de una frase por completo si utilizamos una u otra palabra.

La única manera de no equivocarte es conocer muy bien las características de ambas palabras. Descubre cuáles son sus significados y observa los ejemplos que te mostramos en este artículo, pues te ayudarán a mejorar tu ortografía a la hora de escribir el verbo 'untar' o 'huntar'.

Según la Real Academia Española (RAE), untar se escribe sin 'h', y se utiliza para referirnos al infinitivo de la forma no personal del verbo untar. No obstante, para conocer todos los detalles de este verbo, debes aprender a escribir todas las formas del mismo, así como todas sus derivaciones.

Untar es una acción que solemos realizar a diario, o al menos, aplicamos esta palabra en determinados contextos. Este verbo en primera persona se refiere a una serie de acciones muy específicas, pero veamos con detenimiento las definiciones de la palabra untar junto con algunos ejemplos para que quede claro cómo y cuándo debes emplearla:

Aplicar y/o extender de forma superficial aceite u otra pingüe sobre algo . Ejemplo: Cuando tengas lista la masa para el bizcocho, unta bien el molde con aceite de oliva y viértela, así evitarás que se pegue.

. Ejemplo: Cuando tengas lista la masa para el bizcocho, unta bien el molde con aceite de oliva y viértela, así evitarás que se pegue. Sobornar o corromper a alguien con obsequios o dinero . Ejemplo: Untaron de dinero a Julia para que vendiera la casa de sus padres a un precio mucho menor del que costaría en el mercado.

. Ejemplo: Untaron de dinero a Julia para que vendiera la casa de sus padres a un precio mucho menor del que costaría en el mercado. Mancharse o ensuciarse con un producto untuoso . Ejemplo: Me unté de crema pastelera sin darme cuenta mientras cocinaba.

. Ejemplo: Me unté de crema pastelera sin darme cuenta mientras cocinaba. Quedarse o interesarse por algo de lo que se maneja, en especial, dinero. Ejemplo: Si quieres untar a alguien para que permanezca en la empresa, la mejor opción es el dinero.

Seguro que con estas definiciones y ejemplos te ha quedado mucho más claro que el verbo 'untar' o 'huntar' se escribe sin 'h'. Así queda resuelta una duda que es bastante común en este tipo de palabras.

Indicaciones y ejemplos para escribir 'untar'

Ya sabes que la palabra untar se escribe sin 'h', además, de acuerdo con la Real Academia Española, ni existe ni ha existido nunca la palabra 'huntar' con 'h'. Por lo tanto, como no aparece en ningún diccionario, podemos borrar de nuestra mente esta palabra inexistente en el idioma español.

Tampoco debes preocuparte por cuándo lleva tilde, porque como es aguda y no termina en -n, -s ni vocal, no debe acentuarse. A continuación, para que la grafía de la palabra untar no vuelva a suscitar dudas, te mostramos algunos ejemplos:

Todos los días unto mantequilla en mis tostadas de pan de centeno y queda delicioso, aunque hoy también lo ha untado con mermelada.

Normalmente, me gusta untar aceite de coco en el pelo para nutrirlo y hacer que crezca más fuerte y saludable. Es mi gran secreto de belleza, así que tú también puedes untarlo y verás la diferencia.

Qué hacer para evitar cometer este error

Ahora que hemos resuelto todas tus dudas sobre cómo se escribe el verbo 'untar' o 'huntar', es el momento de conocer lo que puedes hacer para evitar volver a cometer este error. Nuestro primer consejo es que, cuando tengas una duda acerca de cómo escribir una palabra, consultes un diccionario lo más reciente posible y que sea certificado para prevenir errores lingüísticos.

Otra recomendación es que, antes de escribir o emplear una palabra de la cual desconoces sus usos o significado, la reemplaces por alguna otra que no genere confusión si no tienes dónde consultar su acepción.

También puedes buscar información sobre la palabra que quieras en Internet, pero asegúrate de que sea una web segura y fiable con información bien fundamentada y vigente. De lo contrario, podrías acabar en una donde la información sea errónea, falsa o incompleta, y si lo que quieres es no volver a cometer errores ortográficos, mejor no visitar sitios de dudosa credibilidad.

Al buscar la grafía correcta de una palabra, es bueno que consultes en más de una fuente para estar seguro de si es correcto lo que piensas o no. Nunca está de más mirar en dos o más diccionarios o webs que tengan buenas opiniones.

Si te cuesta recordar esta información después de buscarla, puedes utilizar un blog de notas, libreta o un borrador físico o virtual donde anotar todo lo que vayas aprendiendo. Así, solo tendrás que consultar tus propios apuntes cuando te vuelva a surgir la misma duda.

Por último, si tienes la oportunidad, puedes leer no solo libros, sino también fragmentos del diccionario de vez en cuando. De esta manera, ampliarás tus conocimientos lingüísticos y corregirás de paso aquellas palabras que no tienes claro cómo se escriben.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan