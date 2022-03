Paga extra de pensiones en marzo 2022: estos son los jubilados que no podrán cobrar el complemento

¿Qué jubilados no podrán cobrar el complemento de las pensiones en marzo?

Las pensiones han sufrido una serie de reformas este año 2022, y una de las primeras es el plus de compensación para aquellos jubilados anticipados que tengan largas cotizaciones. Este complemento será abonado este mes de marzo y oscilará entre 4,5 y 82 euros mensuales.

De momento, la gran mayoría de los posibles beneficiarios desconocen la fecha concreta en que recibirán este plus ni a cuánto ascenderá según cada caso en concreto. Tampoco saben a quién le corresponde cobrarlo, pues la Seguridad Social no les ha informado al respecto. Por ello, vamos a aclarar qué jubilados no podrán cobrar este complemento. ¡Toma nota!

¿Cuántos jubilados cobrarán este suplemento?

Según el Ministerio de Seguridad Social, 237.000 prejubilados podrían beneficiarse de este plus, pero alrededor de 24.000 de ellos quedarán excluidos por estar cobrando la máxima pensión posible. Del mismo modo, la compensación máxima no llegará a los 20.000 pensionistas, pues la mayoría tiene cotizaciones anteriores a 1967 y proceden del mutualismo laboral, por lo que se vieron obligados a dejar de trabajar entre 2002 y 2011 anticipadamente.

Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, no recibirán ningún complemento a pesar de que esos pensionistas han cotizado durante muchos años. Así que pocos serán los beneficiarios de este complemento que tampoco supondrá una gran cantidad de dinero.

¿Qué jubilados quedan excluidos de cobrar este complemento?

A pesar de cumplir con todos los requisitos, como hemos comentado más arriba, quedarán excluidos los pensionistas que cobren la máxima pensión del sistema, es decir, 39.468,66 para 2022. Tampoco se beneficiarán de este complemento los pensionistas que no se hayan jubilado entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021.

Otro requisito para recibir este plus es que el importe de la pensión inicial sea superior al aplicarle los nuevos coeficientes reductores vigentes desde el pasado 1 de enero de 2022. Si no se cumple esta condición, tampoco podrán cobrar este plus.

Cuando se trate de una jubilación anticipada involuntaria, otro requisito será haber tenido acceso a la pensión 4 años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Siempre que los jubilados reúnan los siguientes requisitos tendrán derecho a ese complemento desde el 1 de marzo de 2022:

Tener más de 44 años y 6 meses cotizados.

Contar con 40 años de cotización como mínimo, siempre y cuando su pensión sea inferior a 900 € al mes a fecha de 1 de enero de 2022.

Además, en el caso de las jubilaciones voluntarias anticipadas será necesario haber tenido acceso a la pensión dos años antes de la edad ordinaria de jubilación como máximo. Y por supuesto, deben reunir el resto de requisitos mencionados.

De este modo, los jubilados que estén cobrando la pensión máxima de 39.468,66 € anuales este año 2022 no podrán cobrar dicho complemento. Y recuerda, tampoco tendrán derecho a este plus los pensionistas que dejaron de trabajar antes de 2002 o los que lo han hecho en 2022.

Por último, aquellas personas que se jubilaron de forma voluntaria deben haber dejado el mundo laboral dos años antes de la edad ordinaria de jubilación para poder cobrar el suplemento. Además, deben haber cotizado un mínimo de 44 años y 6 meses. Si la prestación de estos jubilados es menor de 900 euros, el máximo se verá reducido a los 40 años.

¿A qué cantidad ascenderá este complemento?

La Seguridad Social será el organismo encargado de reconocer de oficio quien tienen derecho a cobrar este plus. Para conocer la cuantía de dicho complemento, debemos calcular la diferencia entre la pensión inicial reconocida y la pensión inicial más los coeficientes reductores previstos en la nueva ley de pensiones.

Esta cuantía, como también mencionamos más arriba, puede oscilar entre 4,5 y 82 euros al mes. O lo que es lo mismo, entre 63 y 1.148 € anuales repartidos en 14 pagas incluidas las extras de verano y Navidad.

¿Cuándo y cuánto se cobra del complemento?

Lo mejor de todo es que los jubilados no tienen que solicitar la compensación. La propia Seguridad Social será la encargada de llevar a cabo el pago y de que cada pensionista reciba la cuantía correspondiente según la situación de cada uno. De este modo, los beneficiarios empezarán a cobrar este plus en los próximos días.

Gracias a este complemento de las pensiones, este marzo de 2022 muchos jubilados recibirán entre 4,5 y 82 euros más al mes. La cuantía pertinente en cada caso llegará a las cuentas corrientes de los beneficiarios junto con su pensión en las 14 pagas.

En resumen, la cuantía de la ayuda no será la misma para todos los jubilados, y se calculará teniendo en cuenta la edad a la que se haya accedido a la prejubilación. Pero no será permanente, sino que se cobrará solo a lo largo de un año, en el cual los pensionistas que cumplan con todos los requisitos recibirán entre 63 y 1.148 € más repartidos en las 14 pagas anuales.

Para terminar, recuerda que no es necesario que los pensionistas acudan a ningún sitio para proceder con la solicitud de este complemento. El propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) será quien reconozca de oficio automáticamente qué jubilados tienen derecho a percibir este plus en un plazo de tres meses. Por tanto, será este organismo el encargado de realizar los cálculos y mejorar las prestaciones de forma automática.

