¿Qué significan y cómo se asignan los números de mi pasaporte?

Los que viajan mucho saben que hay algo que no puede faltar nunca en la maleta: el pasaporte. Este permite identificarte en la práctica totalidad de los países que existen actualmente, por lo que va un paso más allá del Documento Nacional de Identidad (o DNI), tiene una validez como documento oficial más restringido. Por lo tanto, hablamos de algo que permite identificarte allá donde vayas con fiabilidad y tranquilidad.

Una de las cosas importantes que se deben conocer respecto al pasaporte es que todos los ciudadanos tienen derecho de tener uno (siempre que no tenga una condena que lo restrinja). Además, este es un documento personal y completamente intransferible, como ocurre con el DNI. Una de las curiosidades del pasaporte de España es que es uno de los que más fronteras permite pasar de todos los que existen en la actualidad, ya que supera las 175. Por este motivo, es de los más demandados a nivel mundial junto con los de Italia y Reino Unido.

Expedido por el Ministerio del Interior, una de las grandes diferencias que tiene respecto al DNI es que este documento una vez que se renueva el pasaporte, cambia su numeración. Por lo tanto, cuando vas a realizar este proceso una de las cosas que te piden que lleves es el antiguo para proceder a su destrucción y evitar así que caiga en malas manos. Esto es algo que debes tener muy en cuenta, ya que, si no lo haces, te tocará visitar de nuevo la entidad correspondiente.

Cómo es el pasaporte de España

Actualmente, se utiliza el que se denomina como digital, nombre que se debe a que integra un chip de identificación por radiofrecuencia (ya está disponible la tercera generación de este chip). En él, se incluye una gran cantidad de información completamente informatizada y no le falta una imagen del propietario, lo que es un añadido biométrico adicional que hace que sea perfectamente aceptados en países como por ejemplo EEUU. Por otro lado, también se almacenan las huellas dactilares que se pueden emplear en las lecturas mecánicas que se hacen al entrar por una frontera. Adicionalmente, se incluye información tradicional como por ejemplo el nombre y fecha de nacimiento para el reconocimiento tradicional en las cabinas de entrada y salida de los países.

Algunas cosas más que se incluyen

Otros elementos que encontrarás en el pasaporte español son el código internacional del país de procedencia (en este caso ESP), y varias páginas para que se pongan los sellos de visado. Es importante que sepas que, si las hojas se acaban, se tiene que ir a por otro nuevo documento debido a que las páginas son de un único uso.

Tal es la cantidad de información que se puede incluir, que existen espacios en el que es posible indicar por parte de la entidad emisora si se tiene uno debido a que el original se ha sustraído o cualquier otra información que se considere que es importante para obtener el visado de entrada.

Cómo identificar el número del pasaporte

Encontrarás el número del pasaporte en la primera página del documento, junto a datos como por ejemplo la nacionalidad, la fecha de expedición y caducidad, e incluso el sexo (en el resto de las páginas debe aparecer también, pero de forma troquelada). El caso es que, en la zona superior derecha o en vertical en la zona central si se tiene el nuevo modelo electrónico, es donde se ubica esta información que resulta esencial para poder entrar en diferentes países, incluidos aquellos en los que se tiene que pedir una VISA con anterioridad. Un ejemplo de estos últimos son Estados Unidos o China.

El número del pasaporte se compone de números y letras, y no tiene que coincidir con el DNI para nada (por lo tanto, olvida los mitos que dicen que sabiendo esta información puedes conocer el número del pasaporte. Esto, simplemente, no es verdad). En total son nueve caracteres que comienzan con tres letras, las dos primeras son un ID interno y la tercera un dígito de control. A continuación, se tienen seis números que completan la identificación. En algunos países se añade de forma adicional por separado un dígito de control más por motivos internos.

Algo a destacar es que, por el tipo de letra utilizado en el pasaporte, es sencillo equivocarse entre los ceros y las “oes”. Por lo tanto, se debe tener cuidado debido a que puedes correr el riesgo de facilitar información que no es precisa y es posible que esto acarree más de un problema al viajar como puede ser el no entrar el país que vistas. Lo mejor, si tienes dudas, es que compruebes el perforado en el resto de las páginas, ya que ahí puede que veas las cosas más claras.

¿Cuánto cuesta hacerse el pasaporte?

En España el pasaporte tiene un coste de treinta euros para realizar la expedición o renovación. No obstante, si se pertenece a una familia numerosa, es gratuito. Dentro de la Unión Europea, es de las opciones que resultan más económicas. Por lo tanto, no es para nada una mala idea tener siempre uno válido en casa, ya que no sabes nunca cuándo será necesario el pasaporte para viajar. Un detalle positivo a este respecto es que la validez que tiene este documento llega como mínimo a los diez años. Eso sí, es importante tener muy claro que este no es un documento obligatorio, al contrario de lo que ocurre con el DNI.

