¿Qué significan y cómo se asignan los números del DNI?

Si hay un documento que se utiliza de forma habitual en España este es el DNI. El Documento Nacional de Identidad es un compañero inseparable que no se puede dejar en casa, ya que es la manera de identificarse de modo oficial para, por ejemplo, recoger un paquete en correos o en el caso que tengas que pasar un control policial. Es tan común tener este documento, que generalmente no se le da una gran importancia a la información que incluye.

Pero, seguro, que, si te paras un momento a revisarla, algo que te llama la atención es el número que identifica al DNI. Pues bien, esto no se adjudica de forma aleatoria y sin sentido. Ni mucho menos. carnet de identidadEntonces, ¿cuál es el criterio que se sigue para que cada persona tenga uno? Pues existe un propósito que es de lo más llamativo.

¿Cuándo aparece este documento?

Hasta la llegada del DNI, se utilizaron otras opciones para identificar a las personas que vivían en España. Un ejemplo son los pasaportes interiores o las cartas de seguridad. Pero, todas ellas fueron quedando en desuso debido a la llegada del documento del que hablamos en el año 1951. Ya ha llovido, pero se ha demostrado que fue una buena decisión, ya que su utilidad es realmente buena y la gestión bastante sencilla por parte de los servicios públicos.

Curiosamente, los primeros que fueron obligados a tener DNI (un heredero directo de un documento creado con motivo de tener información censal que apareció en 1944), fueron los presos y aquellos que estaban en libertad vigilada. A continuación de forma escalonada los hombres fueron recibiendo el suyo y, finalmente, las mujeres -comenzando por aquellas que tenían que viajar por motivos de trabajo-.

Un par de curiosidades: la primera ciudad de España en la que se comenzaron a expedir estas identificaciones fue Zaragoza y, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando el DNI hasta llegar el que se utiliza ahora mismo donde el documento tiene su propio chip y se le conoce como electrónico. El segundo detalle es que el número de unidades expedidas es de nada menos que 85 millones, una cifra que es bastante respetable.

¿Con qué criterio se asignan los números del DNI?

El número que se le asigna al DNI dura para siempre y no cambiará, ya que es intransferible. ¿Y esto que quiere decir? Pues que, si has escuchado alguna vez que alguien tiene el número de una persona que ha fallecido, debes saber que esto no es así debido a que esto no se hace. Siempre se genera uno nuevo. Esto se debe tener muy claro.

¿Qué significan los números de mi DNI?

El número al que nos referimos es el que está en la parte trasera del DNI (en la zona inferior), y puede parecer un revoltijo de cifras y letras, pero en realidad todo lo que veas tiene un sentido que pasamos a comentarte tomando como referencia esta estructura:

IDESPBBB000001970001501T

7502153M2304020-----------4

MARTIN-PEREZ-LUCAS

ID: tipo de documento, en este caso de identificación

tipo de documento, en este caso de identificación ESP: nacionalidad

nacionalidad BBB000001: número de serie del soporte

número de serie del soporte 9: dígito de control

dígito de control 70001501T: número del DNI

número del DNI 750215: fecha de nacimiento (año, mes y día)

fecha de nacimiento (año, mes y día) 3: siguiente dígito de control

siguiente dígito de control M: sexo de la persona (F para mujeres y M para hombres)

sexo de la persona (F para mujeres y M para hombres) 230402: fecha de caducidad

fecha de caducidad 0: otro dígito de control

otro dígito de control ESP: la nacionalidad

la nacionalidad 4: cuarto dígito de control

cuarto dígito de control MARTIN PEREZ LUCAS: apellidos y el nombre

Por lo tanto, como se ha podido ver nada de algo improvisado, en toda la numeración que hay en la parte trasera del DNI se incluye una gran cantidad de información y, de esta forma, es lógico que sea este completamente individual e intransferible.

¿Cómo se asigna la letra del DNI?

Esto es algo que, seguramente, te has preguntado alguna vez. Antes de nada, debes saber que el número que incluye la letra es realmente lo que se denomina NIF (Número de Identificación Fiscal) y la inclusión fue obligatoria desde el año 2005. De nuevo, no hay nada de azar, ya que existen algunos criterios específicos para elegir la propia que se te asigna junto con el DNI.

Lo que se utiliza es un algoritmo que no es especialmente complicado de entender: el número del DNI se divide entre 23 y, el resultado entero se obvia y se tiene en cuenta el resto que queda. Este se sustituye por una letra que existe en la tabla que dejamos a continuación -que es pública en el Ministerio del Interior- y que es la misma para todas las personas:

Calcular la letra del DNI

Siguiendo con el ejemplo antes mencionado, se tiene que dividir el número 70001501 entre 23. Si la operación la realizas utilizando la calculadora del teléfono o el ordenador, debes realizar un paso adicional para obtener el resto: realiza la división y, en el resultado, selecciona solo los decimales. A estos los tienes que multiplicar por 23 y, en el número que aparece, tienes que elegir los dos primeros dígitos, ya que éste es el resto. En este caso es de 11, por lo que la letra asociada es la B. Así de sencillo es todo.

Como ves, y aunque no lo parezca, no se da puntada sin hilo a la hora de otorgar el número de DNI a cada persona y, además, existen muchos mitos que no son reales. Un ejemplo es que el cuarto dígito de control es la cantidad de personas que tienen tú mismo nombre y apellido. Y, esto, no es verdad.

