7 vinos de denominaciones desconocidas que no debes perderte

Regiones en las que el vino cuenta su historia

En un país donde el mapa vinícola parece ya completamente trazado, aún quedan rincones que escapan al radar del gran público.

Denominaciones pequeñas, discretas o simplemente menos mediáticas esconden proyectos vibrantes y vinos con una identidad tan definida como sorprendente, capaces de competir en calidad y personalidad con nombres mucho más conocidos.

Estas botellas nacen en esos territorios “desconocidos” que, lejos de ser secundarios, representan hoy uno de los pulsos más interesantes del vino español.

Elaboraciones que invitan a mirar más allá de las etiquetas habituales y a descubrir que, a veces, lo más emocionante ocurre justo fuera del foco.

Quíbia by Ànima Negra (Mallorca)

Mallorca ha consolidado en los últimos años una escena vinícola cada vez más sólida, en la que conviven la frescura mediterránea, la recuperación de variedades autóctonas y una forma de entender el vino profundamente ligada al territorio.

Quíbia by Ànima Negra

Esa identidad se refleja con claridad en Quíbia, de Ànima Negra, un blanco que expresa la cara más luminosa y mineral de la isla. Elaborado con un 80% de giró ros y un 20% de premsal blanc, procede de viejas viñas cercanas a Felanitx y nace de una filosofía que prioriza la autenticidad frente a la técnica.

Un vino salino, floral y elegante, con notas de lima, tomillo y flor de almendro, que resume muy bien esa Mallorca silenciosa, mediterránea y sincera que la bodega defiende desde hace años. Precio: 18 euros

Ariyanas Romé Rosado (Axarquía)

La Axarquía malagueña es un territorio de viticultura extrema, donde las pendientes imposibles, el secano y la tradición siguen marcando el ritmo del viñedo. En ese paisaje duro y singular, los vinos no solo hablan de origen, sino también de resistencia y memoria.

Ariyanas Romé Rosado encarna esa idea con una interpretación muy personal de la romé tinta, variedad autóctona rescatada gracias al trabajo de bodegas comprometidas con el patrimonio varietal.

Ariyanas Romé Rosado

Bentomiz ha sabido dar protagonismo a esta uva poco conocida, que aquí muestra un perfil delicado y preciso, con matices de frutos rojos, flor de granada y una boca seca, fina y elegante. Con ocho meses sobre lías, el vino gana textura y profundidad sin perder frescura. Es una lectura contemporánea de una comarca ancestral, donde cada botella refleja paisaje, esfuerzo y carácter. Precio: 18 euros

Agrícola (Monterrei)

Monterrei es una de esas denominaciones gallegas que todavía conservan un aire de descubrimiento, pero que cada vez concentran más interés por la fuerza de sus vinos y la singularidad de su territorio.

Situada en el sureste de Ourense, combina altitud, clima continental y una marcada personalidad atlántica que da lugar a elaboraciones frescas, tensas y con mucho carácter. Blancas, pero también tintas.

En ese contexto destaca Agrícola, de Quinta de Muradella, un vino que representa con claridad la visión de José Luis Mateo y su forma de trabajar el concepto de paraje.

Agrícola, de Quinta de Muradella

Elaborado a partir de bastardo, mouratón, garnacha, zamarrica, carabuñeira, godello, verdella y caíño branco, es un tinto con cierta rusticidad y una enorme capacidad de evolución, pero también con una precisión poco habitual, capaz de conservar la frescura que define a Galicia incluso en una zona de clima más duro.

Ahí reside buena parte de su atractivo: en esa tensión entre suelo, variedad y territorio, tan reconocible como difícil de imitar. Precio: 65 euros

Cotexa (Arribes del Duero)

Arribes del Duero es un territorio de frontera, de cortados de piedra y de viñedos que han aprendido a sobrevivir en condiciones difíciles. Esa singularidad geográfica se traduce en vinos de fuerte personalidad, marcados por variedades autóctonas y por una viticultura casi heroica.

Cotexa El Hato y el Garabato

Cotexa, de El Hato y el Garabato, rinde homenaje a esos viejos viñedos con un tinto elaborado a partir de Juan García, bruñal y rufete, mediante un trabajo artesanal que incluye pisado de uva, fermentación espontánea y crianza en roble francés.

Sin filtrar ni clarificar, el resultado es un vino auténtico, fresco y muy expresivo, con notas de ciruela, cereza y frutos del bosque, además de una mineralidad muy marcada. Precio: 14 euros

Pribilo (La Gomera)

La Gomera es una isla pequeña en escala, pero enorme en singularidad vitivinícola. Sus terrazas en altitud, las cepas viejas y una climatología exigente dan lugar a vinos muy personales, en los que el paisaje no es un decorado, sino parte esencial de la copa.

Altos de Chipude Pribilo

Pribilo, de Altos de Chipude, es un blanco profundamente ligado a esa idea de lugar y legado. Nace de una sola hectárea de viejas viñas de forastera gomera, plantadas hace más de 60 años y trabajadas con viticultura tradicional y ecológica, en laderas volcánicas del Parque Nacional de Garajonay, a 1.150 metros de altitud.

Fermenta parcialmente en tonel de acacia y reposa sobre lías durante seis meses, lo que le aporta textura y profundidad. Más que un vino, es una interpretación íntima de La Gomera: una reliquia viva que mantiene intacta la memoria de la isla y la convierte en una experiencia líquida, singular y muy emocional. Precio: 25 euros

Rius (Manchuela)

Entre Cuenca y Albacete, la Manchuela ha encontrado en la bobal y en el viñedo de altura una de sus grandes señas de identidad. Es una región que ha sabido conectar paisaje, frescura y autenticidad a través de elaboraciones honestas, muy ligadas al trabajo artesanal y al respeto por la viña.

Gratias Rius

En ese sentido, Rius, de Bodegas Gratias, resume muy bien la filosofía de la zona: acompañar desde el campo hasta la botella. Se trata de un tinto 100% bobal, procedente de la parcela Hazilla Norte y criado sobre lías en barrica usada de roble francés.

El vino de pueblo versátil, ecológico y vegano, capaz de moverse con soltura entre aperitivos, ensaladas, pescados azules o incluso sushi. Precio: 12,50 euros

Granit (Montsant)

Montsant vive a la sombra del Priorat solo en el mapa; en la copa, hace tiempo que ha demostrado tener voz propia.

Josep Grau Granit

Esta denominación ha construido su prestigio a base de equilibrio, diversidad y una lectura muy afinada del paisaje mediterráneo, con vinos expresivos y llenos de personalidad.

Granit, de Josep Grau Viticultor, es una de esas botellas que condensan muy bien esa identidad. Elaborado con garnacha blanca procedente de suelos graníticos, ofrece una expresión pura, fresca y vibrante del territorio.

Su elaboración ecológica refuerza esa idea de finura y precisión que define a los grandes vinos de Montsant. Con 8 meses de crianza en fudres de roble austriaco, es un blanco que no busca imponerse, sino dejar hablar al paisaje con elegancia y naturalidad. Precio: 23,95 euros