Los Gabrieles reaparece en la escena madrileña con una garnacha de culto que no es para todos los bolsillos

Los Gabrieles ha reabierto en pleno Barrio de las Letras como uno de esos lugares que no solo regresan, sino que recuperan memoria, carácter y conversación. Por su valor patrimonial, pero también por su actualizada propuesta, es, sin duda, la apertura del año.

Fundado en 1907 y reconvertido hoy en taberna, restaurante y espacio musical, el histórico tablao vuelve a la calle Echegaray 17 tras un profundo proceso de recuperación patrimonial que ha restaurado su conjunto cerámico y lo ha acompañado de nuevas piezas contemporáneas.

La oferta gastronómica, firmada por el chef Ander Galdeano, bebe de la cocina tradicional y del recetario popular con una mirada madrileño-andaluza, mientras que el gran foco de esta nueva etapa está también en la bodega, diseñada por Rebeca Bellido.

Rebeca Bellido, sumiller de Los Gabrieles

Su planteamiento reúne más de 200 referencias que combinan vinos icónicos y proyectos de pequeños productores, con protagonismo para los generosos andaluces y una selección por copas de Jerez que busca hacer el vino más accesible, versátil y presente en la experiencia del cliente.

En ese contexto encaja Reina de los Deseos 2023, el vino que más ha emocionado a la sumiller en sus últimas catas.

Procede de la Sierra de Gredos, de una microparcela de garnacha centenaria en Cadalso de los Vidrios, a 950 metros de altitud, y se elabora a partir de mínima intervención, con crianza de 14 meses en barricas de roble francés, más 6 meses en botella.

El resultado es una garnacha de perfil fino y expresivo, con fruta roja madura, notas terrosas y balsámicas, tanino pulido y un final que deja una lectura muy fiel del lugar.

Rabo de toro en Los Gabrieles

De Madrid al cielo

“Ya que estamos en Madrid, me gusta especialmente poner en valor el producto local, y más aún cuando se trata de pequeñas joyas como esta”, adelanta Bellido.

De todos los vinos que ha ido probando últimamente, el que más le ha emocionado es Reina de los Deseos, de Daniel Fernández (Uvas Felices), en la Sierra de Gredos.

“Como su propio nombre indica, procede de una parcela muy deseada, que le costó mucho tiempo y esfuerzo adquirir, ya que pertenecía a un payés que no quería desprenderse de ella”, comenta.

Reina de los Deseos 2023

Se trata de una pequeña parcela de garnacha centenaria en Cadalso de los Vidrios. “Es un vino que, como explican los propios enólogos, busca la identidad del lugar sin maquillaje: puro paisaje”.

Procedente de viñedos plantados en 1959, la sumiller de Los Gabrieles asegura que este tinto madrileño representa con gran precisión la expresión de una garnacha de altura elaborada con una intervención mínima, dejando que el viñedo hable por sí solo.

Cuarto de Baco Los Gabrieles

“Es un paso hacia una forma de entender el vino más cercana al concepto de ‘cru’, como en Borgoña, y de hecho, en ciertos matices, puede llegar a recordarlo”, señala.

Con una nariz de frutas rojas maduras, sotobosque y hierbas mediterráneas, y una boca voluminosa, con tanino pulido y un final balsámico, Reina de los Deseos vale lo que cuesta. Precio: 119,50 euros