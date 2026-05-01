Barbacoas, puentes y Día de la Madre: 7 vinos buenos y baratos que saben a planazo de primavera

Con los primeros puentes de mayo asomando en el calendario y el olor a parrilla empezando a colarse en terrazas y jardines, arranca oficialmente la temporada de barbacoas.

Es el momento de los planes improvisados, de las mesas largas al aire libre y de los vinos que acompañan sin complicaciones, pero con criterio. Porque disfrutar no siempre implica gastar más, sino elegir mejor.

En este contexto —y con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina—, reivindicar los vinos accesibles cobra aún más sentido: botellas que funcionan, que apetecen y que elevan cualquier encuentro sin poner en jaque el presupuesto.

Una selección pensada para brindar, compartir y, por qué no, regalar, demostrando que el buen vino también puede ser cercano. Y barato.

Cuatro Rayas Organic Tempranillo

Un tinto ecológico muy fácil de disfrutar, que conquista por su intensidad y nariz de frutas del bosque, mientras en boca se muestra suave y aterciopelado, con buen equilibrio entre alcohol y acidez.

Cuatro Rayas Organic Tempranillo

Un vino redondo, sin aristas y con mucha largura, pensado para acompañar una buena barbacoa. Además, su carácter orgánico refuerza una propuesta coherente con el entorno y con una elaboración respetuosa. Precio: 7,85 euros

De Alberto Sauvignon Blanc

Este blanco de Rueda tiene una vocación clara por la frescura y la precisión. En nariz ofrece gran mineralidad y notas varietales de fruta tropical y flores, una combinación que aporta amplitud y viveza. En boca se muestra untuoso, voluminoso y con una estructura marcada, lo que le da complejidad y elegancia.

Sauvignon Blanc De Alberto

Es un vino pensado para quienes buscan blancos con carácter propio, muy apto para mariscos, arroces, pescados, quesos y embutidos. Para amantes de los blancos de la región, que quieran ir más allá del verdejo. Precio: 7,85 euros

Roger Goulart Coral Rosé

Si buscas ese espumoso que te salve cualquier compromiso, Roger Goulart Brut Coral Rosé está a punto de ser tu gran descubrimiento del año. Nacido de una histórica bodega del Penedès, este brut ecológico y vegano es un ensamblaje preciso de garnacha y pinot noir que destaca por su finísima burbuja.

Roger Goulart Coral Rosé

Tras 14 meses de crianza en sus galerías subterráneas a temperatura constante, el resultado es una joya fresca, sedosa y con un final persistente donde la fruta roja y el toque cremoso son protagonistas. Un lujo asequible que eleva cualquier brindis sin esfuerzo. Precio: 11,40 euros

Cueva del Granero Orange Wine

La primera incursión naranja de Finca Antigua condensa innovación, singularidad y memoria de bodega. Elaborado con viura, que fermenta y madura con sus pieles durante seis meses hasta adquirir sus tonos anaranjados y una textura vibrante.

Cueva del Granero

Solo se han producido 4.000 botellas numeradas, lo que refuerza su carácter exclusivo. Es un vino de perfil intrigante, con personalidad marcada y un color que ya anticipa algo distinto antes incluso del primer sorbo. Precio: 15 euros

Hacienda López de Haro Reserva 2019

Este tempranillo de Rioja no necesita presentación, porque su sencillez y elegancia lo precede. Forma parte del universo de “La buena vida” de Vintae, un proyecto pensado para celebrar el vino, la mesa y el tiempo sin prisa. La cuadrilla ha puesto a la venta una tirada muy limitada de un estuche con forma de libro, concebido como un regalo singular para amantes del vino y la gastronomía.

Estuche regalo

La propuesta conecta con la tradición riojana y con una forma de entender el disfrute ligada a la calma, la sobremesa y los pequeños rituales cotidianos. No se trata solo de una botella, sino de una experiencia que invita a detenerse y brindar con intención. Precio: 11,95 euros (35 euros con estuche)

Finca Río Negro Gewürztraminer

Se pronuncia mal, pero se bebe muy bien. El gewürztraminer de Finca Río Negro es una elección fascinante para sorprender en una comida al aire libre, especialmente por su origen singular: un Vino de Pago nacido a 1.000 metros de altitud en la Sierra Norte de Guadalajara.

Finca Río Negro Gewürztraminer

Este monovarietal de uva alsaciana, único blanco de la familia Fuentes, destaca por su intensidad aromática, con notas cautivadoras de flores blancas, manzana verde, cítricos y fruta tropical.

Criado sobre lías durante cuatro meses, ofrece en boca una experiencia untuosa, fresca y seca, con un volumen y persistencia que sorprenden. Un vino con alma propia que refleja la frescura extrema de su terruño de montaña. Precio: 15 euros

Portia Roble

Un valor seguro dentro de la Ribera del Duero: un tempranillo que encarna a la perfección el éxito de las crianzas cortas. Con apenas cuatro meses de paso por barrica de roble, este tinto joven despliega una nariz intensa, donde la fruta silvestre (moras, arándanos y zarzamoras) se funde con matices tostados y avainillados.

Portia Roble

En boca es sedoso, fresco y con una estructura muy equilibrada. El compañero ideal para barbacoas o tapeo improvisado. Un vino expresivo, sabroso y tremendamente fácil de disfrutar en cualquier reunión primaveral. Precio: 8,30 euros