El secreto de Castilla-La Mancha al descubierto: los ocho vinos que han dejado boquiabierta a Beth Willard

Los vinos de Castilla-La Mancha han vuelto a demostrar que su calidad no tiene techo, y lo han hecho con brillo propio en la segunda edición del Salón de los 100 Vinos Imprescindibles, celebrada recientemente en Tomelloso.

Un espacio donde más de sesenta bodegas desplegaron lo mejor de su denominación de origen, con una selección tan exquisita que el precio medio de las botellas ronda los 20,80 euros, un reflejo del salto cualitativo que ha dado esta región, el mayor viñedo del mundo, hacia la excelencia accesible y con identidad propia.

Joaquín Parra, el alma detrás de Wine Up Consulting, empresa pionera en marketing vitivinícola desde 2006, impulsó este proyecto para ofrecer una radiografía honesta del vino manchego: cató a ciegas más de 300 muestras de 62 bodegas hasta dar con los 100 imprescindibles, esos que capturan la diversidad y el potencial de Castilla-La Mancha para conquistar paladares profesionales y prescriptores internacionales.

Galería del Vino y Salón 100 Vinos Imprescindibles de Castilla La Mancha

"El salón ha venido para quedarse", dice con convicción este comunicador incansable, autor de la guía Wine Up!, mientras subraya cómo el proyecto conecta rigor técnico con proyección global.

Por su parte, la periodista australiana Beth Willard dirigió la cata técnica con maestría. Reconocida prescriptora y mano derecha del influyente Master of Wine Tim Atkin, Willard elogió la mejora constante de estos vinos tras degustarlos a ciegas, prometiendo un reporte detallado en la plataforma de Atkin que pondrá los focos sobre su evolución.

Su mirada externa valida lo que muchos en la región ya sabían: Castilla-La Mancha no solo produce volumen, sino carácter y emoción en cada copa.

Estos son los vinos galardonados:

La Malvar 2024 (Más Que Vinos)

Mejor Vino Blanco Añadas 2025 y 2024. Este monovarietal de malvar, variedad casi perdida desde el siglo XVI y emblema de la corte madrileña, cautiva con su dorado pajizo luminoso. En nariz despliega rastrojo, cítricos y minerales sutiles; en boca, untuosa y amable, evoca flor de manzanilla, acacia y yeso en un retrogusto mineral que grita autenticidad y simbiosis con la tierra toledana. Un blanco carnoso, cremoso y serio, perfecto para redescubrir raíces manchegas. Precio: 17,90 euros

Las Tinadas Airén de Pie Franco 2023 (Bodegas Verum)

Mejor Vino Blanco Añadas 2023 y anteriores. De viña centenaria en pie franco a 650 metros en suelos calizos, este airén mineral captura el alma de la finca Las Tinadas. Nariz de hierbas secas, frutas blancas y tierra fresca; boca equilibrada, viva y persistente, con acidez que invita a sorbos infinitos. Un blanco que equilibra tradición y frescura, ideal para maridar con pescados o como aperitivo reflexivo. Precio:16 euros

El Santillo 2023 (Bodegas Las Calzadas)

Mejor Vino Tinto Añadas 2024 y 2023. Primer vino de parcela de Las Calzadas, elaborado con cencibel, bobal y pardina de suelos arenosos-arcillo-calcáreos, fermentado con uva entera y pisado a pie. Su crianza de 8 meses en tinaja ofrece frescura mineral, fruta vibrante y elegancia sutil en solo 1200 botellas numeradas. Notas frescas y exquisitas para paladares selectos, con 91 puntos Peñín. Un tinto íntimo y de terruño. Precio: 26,50 euros

Ulterior Parcela Nº6 Garnacha 2022 (Bodegas Verum)

Mejor Vino Tinto Añadas 2022 y 2021. Garnacha de parcela única, ligera y pálida, casi como un rosado concentrado, con aromas complejos de cerezas maduras y albaricoque fresco. Criado en tinajas de arcilla, con cuerpo medio, taninos finos y sabores de rosas y bayas rojas, esta parcela conquista por su frescura, elegancia y profundidad floral, ideal para refrescar los soleados días manchegos. Precio: 21 euros

Etiqueta Negra 2020 (Antonio Serrano Viticultor)

Mejor Vino Tinto Añadas 2020 y anteriores. Cencibel, monastrell y garnacha tintorera de viñedos viejos en altitud, criado durante 24 meses en roble francés y 6 más en tinajas centenarias. Complejo y elegante, con fruta madura, especias y mineralidad profunda; equilibrado y persistente. Confirmado como referente por guías y críticos, un tinto de guarda que honra la solidez manchega. Precio: 18,95 euros

El Champanista Airén Brut Orgánico 2021 (Moiss Casas Ecce Vinum)

Mejor Vino Espumoso. Este espumoso ecológico de airén deslumbra por su frescura, equilibrio y elegancia natural. Burbujas finas que envuelven notas cítricas, manzana verde y brioche sutil; boca cremosa, viva y persistente, con acidez que refresca sin fin. Perfecto para celebraciones o como acompañante de mariscos, eleva la tradicional airén a la categoría de excelencia sostenible. Precio: 32 euros

Moscatel Naturalmente Dulce 2024 (Finca Antigua)

Mejor Vino Dulce y de Licor. Moscatel morisco asoleado en pasera, siguiendo las tradiciones ancestrales. Nariz intensa de moscatel, frutas de hueso (melocotón, albaricoque), jazmín, hinojo y nuez moscada; boca aterciopelada, sedosa y compleja. Un dulce ideal para postres o aperitivos que envuelve con exotismo floral y especiado. Precio: 9,50 euros

Vestigium Crujidera 2024 (Vinos Llámalo X)

Vino Revelación. Monovarietal de crujidera (moravia dulce) de parcelas como El Majuelo, vendimiada manual y macerada en frío. Fermentada en inox con crianza breve en tinaja de barro, ofrece 13% de alcohol con fruta roja pura, frescura y taninos suaves. Sin clarificar, natural y vibrante; una rareza autóctona que irrumpe con personalidad innovadora. Precio: 10,50 euros