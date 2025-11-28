Luis Baselga, Sommelier Award Michelin 2026: “En mi primer día en Dani García serví un Vega Sicilia de 1921 y sentí la vida”

Más que un sumiller, Luis Baselga es un creador de experiencias líquidas que transforma cada copa en un viaje emocional. A sus 34 años, y con un bagaje envidiable que incluye formación en el Basque Culinary Center y pasos por cocinas emblemáticas antes de orientarse al mundo del vino, Baselga ha encontrado en Smoked Room su espacio para desarrollar una relación íntima entre el vino, el fuego y la emoción.

En este pequeño santuario gastronómico donde solo catorce comensales disfrutan del arte del chef Massimiliano Delle Vedove, el sumiller no solo sirve vinos; dibuja acuerdos perfectos entre el plato y la botella, leyendo cada mesa con la sensibilidad de un músico que interpreta una partitura viva.

Su trabajo, que ha merecido el Sommelier Award 2026 de la Guía Michelin, se fundamenta en la escucha profunda y en la voluntad de emocionar sin imponer, defendiendo un concepto personal del vino que busca fidedignamente la esencia de cada momento y paladar.

Luis Baselga, recibiendo el galardón de la Guía Michelin

El proyecto Smoked Room, con las brasas y el humo como alma, se ha convertido en uno de los referentes del Grupo Dani García, ilustrando cómo el vino puede ser la otra mitad del relato gastronómico.

En la sala, Baselga, con una capacidad única para mezclar técnica, intuición y emoción, se adentra en el arte del maridaje sin ataduras, probando, experimentando y afinando hasta encontrar esa unión que hace que cada comida sea memorable.

Su trayectoria está marcada por etapas relevantes antes de su llegada a Dani García, en las que el sumiller perfeccionó su oficio y se orientó hacia un enfoque más personal y sensible del vino, dejando atrás la rigidez técnica para abrazar una lectura más humana y artística.

La excelencia, defiende, no se construye solo con conocimiento, sino con una profunda humanidad y respeto por el comensal, que se reflejan en cada descorche y en cada explicación compartida.

Su llegada a Smoked Room representa una parada en un camino extraordinario donde la innovación, la creatividad y el respeto por el cliente son los motores de su trabajo diario y la razón de su creciente reconocimiento en el mundo gastronómico.

Smoked Room, by Dani García

Cocinillas: Smoked Room ha sido descrito como una experiencia sensorial total. ¿Qué papel juega el vino en esa atmósfera tan marcada por el fuego y el humo?

Luis Baselga: “El humo es el sabor ancestral y común denominador en todas las culturas, un aroma muy cerebral y, según esté integrado en la sapidez de los platos, amargo y metálico. El vino ayuda a catalizar, afinar y potenciar según convenga en pos de la elaboración. Puede transformar una sensación abrumadora a una más nítida, y viceversa".

C: Ser reconocido con el Sommelier Award Michelin 2026 no solo valida una trayectoria, sino también una sensibilidad. ¿Qué crees que ha premiado realmente la Guía en tu forma de entender el vino?

L.B.: "Creo que la guía ha hecho una apuesta reconociendo mi labor, o lo ha sentido natural. Entiendo que ellos, los inspectores, reciben diariamente explicaciones y descripciones muy precisas y válidas; en Smoked Room presentamos antes el resultado, la conclusión y la síntesis de la explicación viene después, que no es más que una descripción de lo que de manera empírica ha experimentado. Con esa vivencia, el lenguaje técnico es más sencillo de asociar a las sensaciones y se hace reconocible y potable, siempre con un alto grado de intención y efusividad, dando tiempo a digerir la información".

Luis Baselga en Smoked Room

C: En los últimos años, el comensal parece más curioso y abierto a descubrir etiquetas menos previsibles. ¿Cómo te enfrentas al reto de sorprender sin imponer?

L.B.: "Sí, es cierto que el comensal se muestra más accesible y receptivo. Más que reto, es una cuestión de confianza, el ofrecer y compartir, y si no es del gusto del cliente recular y no hacer sentir al cliente de menos por no comprender. Los momentos de cata, los paladares de cada uno, pueden ser muy diferentes, y al final el comensal tiende a buscar realización, confort y plenitud en los sabores, que es lo más lógico".

C: ¿Qué vinos o regiones te han inspirado últimamente para crear nuevas propuestas en la carta de Smoked Room?

L.B.: "Japón me ha resultado muy interesante: la concepción oriental en la elaboración del vino, su gusto, sensación, estructura y textura, es francamente un mundo lleno de posibilidades. Los vinos afinados con años también me presentan una versatilidad sorprendente: con combinaciones menos ortodoxas presentan resultados únicos que favorecen a todo el conjunto".

C: Muchos hablan de la figura del sumiller como un traductor de emociones. ¿Qué te conmueve personalmente en un vino?

L.B.: "En el vino hay diferentes formas de conmoverse: la anónima, en cuanto a un pre conocimiento del contexto, persona y lugar que hay detrás; un vino pleno de sensaciones donde los calificativos se agotan y se torna contemplativo. O la conocida, donde un vino explicado por su elaborador en el momento y espacio concreto nos hace percibir lo que ha querido plasmar y transmitir. El contexto hace mucho".

El chef y su equipo trabajando en Smoked Room

C: ¿Cuál es el mayor tesoro vinícola que has probado y qué lo hace tan especial?

L.B.: "En mi primer día trabajando en Dani García tuve la suerte y el privilegio de servir y catar un Vega Sicilia de 1921; he abierto y probado vinos más antiguos, sin embargo, ese vino era diferente, sentías la vida en él".

C: ¿Cómo ves la evolución del vino en España, especialmente de regiones menos conocidas?

L.B.: "La evolución del vino en España es estimulante, llena de diversidad, con recuperación de variedades autóctonas, la liberación de complejos frente nuestros vecinos, un profundo entendimiento del entorno y el paisaje que se está transmitiendo en una personalidad arrolladora. Hay muchas personas trabajando muy duro y con un objetivo muy claro".

C: ¿Cuál es tu opinión sobre la creciente popularidad de los vinos naturales dentro del panorama vinícola actual?

L.B.: "Como aspecto recreativo me parece fantástico que el vino 'natural' genere adeptos y curiosidad en las personas, y las anime a probar y descubrir un valor cultural como es el vino, que en nuestros contextos socioculturales ha ido cambiando de alimento y necesidad, a liturgia y ceremonia. De esta manera el vino se presenta más accesible y entendible, más cotidiano".

C: ¿Podrías compartir algún consejo para quienes quieren entender mejor el vino y escoger buenos vinos sin gastar mucho?

L.B.: "Para entender mejor el vino es importante encontrar buenos prescriptores y tener predisposición a descubrir, conocer y sentir. No asociar un gusto presumiblemente complaciente al canon de lo que es bueno y válido. El gusto es diverso y se presenta de muchas formas y sensaciones. Seguir a prescriptores prácticos es de mucha utilidad, recomiendo a @wine_ranking por su criterio y diversidad, y en papel, guías como Gourmets y Peñín son buenos referentes".