Aterriza en Lidl el botellero más barato: en madera natural y con capacidad para 12 botellas por solo 8,49 €

Se trata de un práctico mueble con tres baldas, realizado en madera de nogal y con un tratamiento de aceite de roble natural.

Con las navidades a la vuelta de la esquina, son muchos los que aprovecharán las ofertas de estos días de Black Friday para adquirir los vinos con los que brindarán en las fiestas. Pero una vez que llegan las botellas a casa, surge la necesidad de almacenarlas de forma adecuada para preservar sus cualidades.

Para ello, Lidl ha incorporado a su catálogo uno de los artículos más prácticos para organizar el vino en la despensa o en la cocina. Se trata del botellero Noruega de la marca Wenko, un modelo que aúna funcionalidad, precio reducido y materiales de calidad en un único producto.

Hablamos de una solución especialmente útil para vinos como los de Bodegas Mateo, que se beneficiarán de un almacenaje horizontal y bien ventilado.

Un soporte de madera natural que permite mantener cada botella en posición óptima y favoreciendo que el vino preserve sus cualidades hasta el momento del servicio.

Este botellero destaca, en primer lugar, por su estructura sencilla y minimalista, apta incluso para espacios reducidos. Presenta tres baldas con un formato pensado para adaptarse tanto a vinos tintos y blancos como a botellas de champán y capacidad total para 12 botellas.

Su diseño atemporal permite que cada una de las botellas descanse de forma estable, evitando rodaduras y manteniendo el almacenaje en posición horizontal, algo especialmente relevante para quienes desean conservar vinos con corcho en buen estado.

Botellero barato de Lidl

El modelo está fabricado íntegramente en madera de nogal, un material conocido por su resistencia y durabilidad. La pieza incorpora uniones mediante mortaja, un sistema de ensamblaje tradicional que aporta solidez sin necesidad de herrajes visibles.

Además, la superficie está refinada con aceite de roble natural, un tratamiento que penetra en la madera, realza su color y veta, a la vez que le aporta brillo y ayuda a protegerla de la humedad, el desgaste y la suciedad.

Con unas dimensiones aproximadas de 42 x 28 x 21 centímetros y un peso de 919 gramos, el botellero resulta ligero y fácil de trasladar, pero lo suficientemente estable para el uso al que está destinado.

Botellero Noruega de Lidl

Este tamaño compacto lo hace adecuado para estancias pequeñas, estanterías auxiliares, despensas o, incluso, encimeras, por lo que puede ser un accesorio muy versátil dentro de la organización doméstica.

Una de sus ventajas añadidas es que podrían apilarse varias unidades, siempre que se utilicen las sujeciones adecuadas. Esta característica permite ampliar la capacidad de almacenamiento sin necesidad de recurrir a muebles más costosos.

Por 8,49 €, este botellero es también una de las opciones más económicas si se compara con otras estructuras de madera natural presentes en el mercado.

Su combinación de diseño altamente funcional, materiales de calidad y precio reducido lo convierte en una alternativa muy accesible para todos aquellos que busquen ordenar su colección de vinos sin complicaciones y con un acabado estético sencillo, acorde a cualquier estilo de cocina o despensa.

Cómo conservar bien el vino

Para conservar el vino correctamente en un botellero de madera como el modelo Noruega, es fundamental elegir bien su ubicación. Lo ideal es situarlo en un espacio alejado de fuentes de calor, sin luz solar directa y con una temperatura lo más estable posible. Esto es algo a tener muy en cuenta si la intención es colocarlo en la cocina.

Las oscilaciones térmicas afectan negativamente al vino, acelerando su evolución e, incluso, alterando sus aromas. Una zona fresca, ventilada y sin vibraciones -como una despensa o un rincón interior de la cocina- será siempre una mejor opción que una superficie cercana a hornos, radiadores o ventanas.

La temperatura de conservación es otro factor clave. Aunque no es necesario disponer de una vinoteca para un almacenamiento básico, conviene mantener un rango aproximado de entre 12 y 18 ºC.

La estabilidad es más importante que la cifra exacta, pues los cambios bruscos pueden perjudicar tanto a vinos jóvenes como a los que procedan de crianzas más complejas. Además, mantener las botellas en posición horizontal resulta esencial para que el corcho permanezca hidratado y evite filtraciones de aire.

También es recomendable ordenar las botellas de forma práctica. Se pueden clasificar por tipo -tinto, blanco, rosado- o por estilo -jóvenes, crianzas, vinos especiales-, lo que facilitrá el consumo organizado al permitir identificar fácilmente cuáles deberían beberse antes.

Los vinos destinados a un consumo más próximo conviene situarlos en la balda superior o en la zona de acceso más cómodo, mientras que las referencias pensadas para guardar unos meses pueden colocarse en niveles inferiores.

Con estos sencillos cuidados, un botellero compacto como este puede cubrir perfectamente las necesidades de conservación de vinos en casa.