El clarete más puntuado del mundo y otros 6 vinos rosados que demuestran que el verano nunca acaba

El rosado también es para el otoño

Los vinos rosados están dejando de ser un mero refugio veraniego para consolidarse como una tendencia al alza en 2025. Un comodín elegante, fresco y gastronómico, capaz de prolongar la sensación estival mientras el otoño se instala definitivamente.

La evolución de esta categoría de vinos incorpora técnicas innovadoras y sostenibles que realzan perfiles de sabor más complejos y atractivos, y captan el interés de consumidores conscientes, muchos de ellos jóvenes.

Cada año, más bodegas afinan su perfil, logrando rosados con más cuerpo y personalidad que trascienden la estación del calor.

Se trata de una opción informal y a la vez sofisticada, alineada con estilos de vida dinámicos y saludables, que ofrece una versatilidad gastronómica perfecta para armonizar tanto los platos ligeros de final de verano como los primeros guisos otoñales.

El buen tiempo se desvanece, pero los rosados se resisten a marcharse.

Classica Gran Reserva Rosado 2013

Reconocido como Mejor Rosado del Año por Tim Atkin, ya se puede decir que el niño mimado de Hacienda López de Haro es el rosado mejor puntuado del mundo. Este clarete con crianza muestra la complejidad que solo el tiempo puede conferir a un vino concebido para perdurar.

Elaborado con garnacha y viura de viñas viejas en la Rioja Alta y envejecido durante más de ocho años, en boca es amplio, sedoso y equilibrado, con una acidez aún viva que sostiene su estructura. Precio: 54,50 euros

Ozu by Otazu Rosado Merlot

Fiel al espíritu innovador de la bodega navarra, Ozu by Otazu Rosado Merlot sorprende por su elegancia contenida y su guiño artístico.

Elaborado con uva merlot, su perfume delicado de fresas silvestres, pétalos de rosa y un leve toque de pomelo, da paso a una boca fresca, envolvente y persistente, con una acidez equilibrada que realza su carácter afrutado sin perder finura. Precio: 10,20 euros

Salinete Rosado

Con una producción limitada a 1.500 botellas, este rosado de tempranillo procedente de la Sierra de las Salinas, en Ronda, se elabora con uvas seleccionadas de las más aromáticas y frescas de la zona.

Un vino auténtico y con mucha personalidad, fruto del trabajo de recuperación de variedades autóctonas andaluzas llevada a cabo por La Melonera. Precio: 14 euros

Torralbenc Rosado

Este vino menorquín combina carácter y delicadeza. Está elaborado con un coupage de syrah, monastrell y merlot, mediante un proceso que busca preservar su frescura y complejidad. Un rosado que expresa la pureza del paisaje balear y su tradición vitivinícola, ideal para quienes valoran un equilibrio entre técnica y expresión natural. Precio: 20,14 euros

Edetària MiraGe

El nuevo rosado de Edetària está elaborado con garnacha peluda de viejas viñas. Su fragancia evoca fruta fresca y hierbas silvestres, mientras que en boca despliega una salinidad elegante, textura mineral y sutiles notas especiadas que lo hacen amplio, equilibrado y profundo.

Una ilusión de solo 4.000 botellas de este rosado vibrante y lleno de magia que despierta la frescura y emoción del Mediterráneo en cada sorbo. Precio: 15,50 euros

Pradorey Salgüero Rosado

Este vino rompe los moldes de los rosados de Ribera del Duero con una interpretación audaz y refinada del rosado. Salgüero nace del ensamblaje de tempranillo, merlot y albillo mayor, criadas durante 27 meses en barricas usadas para alcanzar una profundidad inusual.

Su tono entre piel de cebolla y salmón anticipa una nariz elegante de frutos secos y caramelo tostado, mientras en boca se muestra cremoso, amplio y con ecos licorosos. Solo 2.000 botellas de esta joya, reconocida con el Bacchus de Oro y como Mejor Rosado 2024, revelan una nueva sensibilidad en la Ribera burgalesa. Precio: 45 euros

Enate Rosado

Enate Rosado es uno de los grandes clásicos del Somontano, símbolo de frescura, color y personalidad. Elaborado con cabernet sauvignon, sorprende por su intensidad aromática, donde se mezclan las notas de fresa madura, cereza y pétalos de rosa con un fondo ligeramente especiado.

Su color rojo frambuesa anticipa una boca jugosa, equilibrada y persistente, con una acidez vivaz que invita a seguir bebiendo. Perfecto para disfrutar con recetas otoñales, Enate Rosado representa la elegancia moderna y la expresión más luminosa del cabernet aragonés. Precio: 8,95 euros